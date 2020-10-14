https://ria.ru/20201014/kiberataka-1579712412.html

Косачев прокомментировал обвинения Норвегии в российской кибератаке

Норвежские власти выдвигают в адрес России очередные обвинения в кибератаке, не утруждая себя доказательствами и не предлагая обсудить ситуацию на уровне... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:42

2020-10-14T10:42

2020-10-14T10:42

валентина матвиенко

совет федерации рф

мид норвегии

норвегия

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Норвежские власти выдвигают в адрес России очередные обвинения в кибератаке, не утруждая себя доказательствами и не предлагая обсудить ситуацию на уровне экспертов, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.МИД Норвегии во вторник сообщил, что, по мнению правительства страны, за кибератакой на парламент королевства, совершенной в августе 2020 года, стояла Россия. По сообщению МИД, речь идет о 24 августа, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков. Посольство РФ в Осло ожидает от властей <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> разъяснений по этому поводу.Он напомнил о другом инциденте, "когда в Осло по навету сотрудника норвежского парламента был безосновательно на месяц задержан сотрудник аппарата <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>"."А когда обвинения не подтвердились, ни парламент, ни МИД Норвегии даже не удосужились извиниться", - заключил Косачев.Норвежские спецслужбы 21 сентября 2018 года задержали сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Спикер Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> тогда назвала подобные действия провокацией. Позднее Бочкарев был освобожден из-под ареста и вернулся на родину.

https://ria.ru/20201013/provokatsiya-1579659722.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/norvegiya-1579659326.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, мид норвегии, норвегия, в мире