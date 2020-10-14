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Косачев прокомментировал обвинения Норвегии в российской кибератаке
Норвежские власти выдвигают в адрес России очередные обвинения в кибератаке, не утруждая себя доказательствами и не предлагая обсудить ситуацию на уровне... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:42
2020-10-14T10:42
валентина матвиенко
совет федерации рф
мид норвегии
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Норвежские власти выдвигают в адрес России очередные обвинения в кибератаке, не утруждая себя доказательствами и не предлагая обсудить ситуацию на уровне экспертов, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.МИД Норвегии во вторник сообщил, что, по мнению правительства страны, за кибератакой на парламент королевства, совершенной в августе 2020 года, стояла Россия. По сообщению МИД, речь идет о 24 августа, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков. Посольство РФ в Осло ожидает от властей <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> разъяснений по этому поводу.Он напомнил о другом инциденте, "когда в Осло по навету сотрудника норвежского парламента был безосновательно на месяц задержан сотрудник аппарата <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a>"."А когда обвинения не подтвердились, ни парламент, ни МИД Норвегии даже не удосужились извиниться", - заключил Косачев.Норвежские спецслужбы 21 сентября 2018 года задержали сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Спикер Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> тогда назвала подобные действия провокацией. Позднее Бочкарев был освобожден из-под ареста и вернулся на родину.
https://ria.ru/20201013/provokatsiya-1579659722.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/norvegiya-1579659326.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, мид норвегии, норвегия, в мире

Косачев прокомментировал обвинения Норвегии в российской кибератаке

10:42 14.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Норвежские власти выдвигают в адрес России очередные обвинения в кибератаке, не утруждая себя доказательствами и не предлагая обсудить ситуацию на уровне экспертов, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
МИД Норвегии во вторник сообщил, что, по мнению правительства страны, за кибератакой на парламент королевства, совершенной в августе 2020 года, стояла Россия. По сообщению МИД, речь идет о 24 августа, когда были взломаны электронные ящики ряда политиков. Посольство РФ в Осло ожидает от властей Норвегии разъяснений по этому поводу.
Здание посольства России в Норвегии - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 20:48
Посольство России в Осло назвало обвинения в кибератаке провокацией
"Как всегда, предъявлены обвинения без утруждения себя доказательствами и каких-либо предложений в адрес России обсудить этот инцидент на уровне экспертов", - сказал законодатель.
Он напомнил о другом инциденте, "когда в Осло по навету сотрудника норвежского парламента был безосновательно на месяц задержан сотрудник аппарата Совета Федерации".
"А когда обвинения не подтвердились, ни парламент, ни МИД Норвегии даже не удосужились извиниться", - заключил Косачев.
Норвежские спецслужбы 21 сентября 2018 года задержали сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда назвала подобные действия провокацией. Позднее Бочкарев был освобожден из-под ареста и вернулся на родину.
Программирование - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 20:47Сказано в эфире
"Голову себе не ломают". Почему Норвегия обвинила в РФ в кибертакеВ Осло считают, что кибератака на парламент Норвегии, совершенная 24 августа, была осуществлена Россией, заявил МИД скандинавской страны. Это обвинение прокомментировал в эфире радио Sputnik доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
 
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФМИД НорвегииНорвегияВ мире
 
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