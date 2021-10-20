https://ria.ru/20211020/arest-1755492093.html

В Турции арестовали четверых россиян по обвинению в шпионаже

В Турции арестовали четверых россиян по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 20.10.2021

В Турции арестовали четверых россиян по обвинению в шпионаже

В Турции арестовали четырех россиян, одного украинца и одного гражданина Узбекистана по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T22:27

2021-10-20T22:27

2021-10-20T23:42

в мире

турция

узбекистан

арест

россия

hurriyet

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АНКАРА, 20 окт — РИА Новости. В Турции арестовали четырех россиян, одного украинца и одного гражданина Узбекистана по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров, пишет Hurriyet.Газета приводит фамилии арестованных: россияне Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов соответственно. Им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.Официальным подтверждением информации от правоохранительных органов Турции РИА Новости не располагает.Ранее источник агентства сообщил, что в Турции задержали шесть человек по подозрению в подготовке нападения на иностранцев и шпионаже, все они — выходцы из Чечни. Как позднее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль не располагает информацией о задержании россиян в республике.

https://ria.ru/20211019/vmeshatelstvo-1755143182.html

турция

узбекистан

россия

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в мире, турция, узбекистан, арест, россия, hurriyet