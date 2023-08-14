https://ria.ru/20230814/polsha-1889894430.html

В Польше заявили о задержании двух россиян по обвинению в шпионаже

В Польше заявили о задержании двух россиян по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 14.08.2023

В Польше заявили о задержании двух россиян по обвинению в шпионаже

Глава МВД Польши и министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский сообщил в Twitter о задержании двух граждан России, которым предъявили обвинения, в том числе РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T09:58

2023-08-14T09:58

2023-08-14T11:58

польша

в мире

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ВАРШАВА, 14 авг — РИА Новости. Глава МВД Польши и министр-координатор спецслужб Мариуш Каминьский сообщил в Twitter о задержании двух граждан России, которым предъявили обвинения, в том числе в шпионаже."ABW (Агентство внутренней безопасности) совместно с полицией выявило и задержало двух россиян, которые в Кракове и Варшаве распространяли пропагандистские материалы", — говорится в публикации.Как в свою очередь сообщила пресс-служба Каминьского, основные претензии к задержанным россиянам — Алексею Т. и Андрею Г. — сводятся к тому, что они по заданию кураторов расклеили около 300 листовок в общественных местах Варшавы и Кракова. Утверждается, что они делали фотоотчеты и после этого должны были получить вознаграждение — в общей сложности до 500 тысяч рублей.Задержанных доставили в Малопольский отдел прокуратуры по делам организованной преступности и коррупции в Кракове."Прокурор предъявил задержанным обвинения в действиях в пользу иностранной разведки против интересов Польши, участии в международной преступной группе вооруженного характера, направленном на совершение преступлений террористического характера, вербовке на запрещенную международным правом службу", — говорится в сообщении.Суд назначил фигурантам дела временный арест, обоим грозит до десяти лет заключения.Польские власти регулярно сообщают о выявлении предполагаемых российских шпионов. В конце июня по такому обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось об украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку.В конце июля сенат Польши принял закон, серьезно ужесточающий наказание за шпионаж. Если раньше за участие в деятельности иностранной разведки в Польше грозило от года до десяти лет заключения, то после принятия поправок минимальный срок увеличился до пяти лет, максимальный — до 30.

https://ria.ru/20230719/polsha-1885120671.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, в мире