Российские дипломаты рассказали о состоянии Бутиной в американской тюрьме

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские дипломаты посетили Марию Бутину в американской тюрьме Таллахасси, сообщило посольство на своей странице в Российские дипломаты посетили Марию Бутину в американской тюрьме Таллахасси, сообщило посольство на своей странице в Facebook

"Россиянка жалоб на здоровье и условия содержания не имеет", — говорится в посте.

Отмечается, что Бутина "держится стойко" и благодарит всех неравнодушных за поддержку, она также надеется на скорейшее возвращение на родину.

"Со своей стороны продолжим обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Марии. Проследим за тем, чтобы процесс ее депортации в Россию прошел без задержек", — сообщает посольство.

Дело Бутиной

Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом".

Она признала себя виновной, в противном случае ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.