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РИА Новости

Российские дипломаты рассказали о состоянии Бутиной в американской тюрьме

04:48 02.09.2019 (обновлено: 09:32 02.09.2019)
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CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria ButinaМария Бутина
Мария Бутина
CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Мария Бутина. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российские дипломаты посетили Марию Бутину в американской тюрьме Таллахасси, сообщило посольство на своей странице в Facebook.
"Россиянка жалоб на здоровье и условия содержания не имеет", — говорится в посте.
Отмечается, что Бутина "держится стойко" и благодарит всех неравнодушных за поддержку, она также надеется на скорейшее возвращение на родину.
"Со своей стороны продолжим обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Марии. Проследим за тем, чтобы процесс ее депортации в Россию прошел без задержек", — сообщает посольство.

Дело Бутиной

Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом".
Она признала себя виновной, в противном случае ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.
Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной — 5 ноября.
Мария Бутина. Архивное фото
4 мая, 02:31РИА Новости
Мария Бутина надеется выйти из американской тюрьмы к 23 ноября
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Мария БутинаРоссияСШАFacebook, Inc.В мире
Популярные комментарии
Шпионы и должны быть стойкими !)
2 сентября, 05:00
патриот бывший
8200211
А я желаю Маше скорейшего возвращения домой.
2 сентября, 06:06
Vladimir Liberzon
1720001
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