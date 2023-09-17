https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896786257.html

Биография Николая Добронравова

Биография Николая Добронравова - РИА Новости, 17.09.2023

Биография Николая Добронравова

Поэт, автор песен, драматург Николай Николаевич Добронравов родился 22 ноября 1928 года в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T10:32

2023-09-17T10:32

2023-09-17T10:32

справки

николай добронравов

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Поэт, автор песен, драматург Николай Николаевич Добронравов родился 22 ноября 1928 года в городе Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В начале войны был эвакуирован в Горький (ныне Нижний Новгород). С 1942 года жил и учился в поселке Малаховка (Московская область), окончил среднюю школу с золотой медалью. В 1950 году окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР. В 1950-х и в начале 1960-х годов Добронравов служил в Московском театре юного зрителя (ТЮЗ), играл ведущие роли в спектаклях классического и современного репертуара. Одновременно учился в Московском городском педагогическом институте им. В. П. Потемкина (ныне — в составе Московского педагогического государственного университета). Параллельно с работой в театре начал профессионально заниматься литературой. Вместе с артистом московского ТЮЗа Сергеем Гребенниковым писал новогодние сказки, инсценировки и оригинальные пьесы для детского и музыкального вещания Всесоюзного радио, а также пьесы для кукольных театров "Колосок - волшебные усики", "Тайна старшего брата", которые были поставлены в кукольных театрах Москвы, Ленинграда, других городов России. В 1960 году соавторы создали пьесу "Загорается маяк", которая на протяжении ряда лет с успехом шла на сцене Московского театра юного зрителя. В 1962 году пьеса "Загорается маяк" вышла в издательстве "Молодая гвардия". В начале 1960-х годов по либретто Николая Добронравова и Сергея Гребенникова в Куйбышевском театре оперы и балета была поставлена опера "Иван Шадрин" (музыка композитора Василия Дехтерева). В те же годы вместе ими были написаны повести для детей и юношества "Отчаянный", отчаливай!", "Скоро каникулы", "Третий не лишний", "Остров Ястребиный рог". В середине 1960-х годов Добронравов целиком перешел на литературную работу. В 1970 году он был принят в Союз писателей СССР. С 1970 года по 1990 год в столичных издательствах вышли несколько поэтических сборников Николая Добронравова: "Созвездие Гагарина", "Стихи и песни", "Таежные костры", "Вечная тревога", "Стихотворения". В 2001 году вышел в свет сборник стихов "Вера моя", в 2005 году — сборник стихов "Светит незнакомая звезда". Музыку на стихи Николая Добронравова писали композиторы Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов, Леонид Афанасьев, Эдуард Колмановский, Аркадий Островский и многие другие. Особую популярность завоевали песни на стихи Николая Добронравова, написанные композитором Александрой Пахмутовой: "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва" (исполнялась на церемонии закрытия песня Олимпиады 1980 года), "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" - в общей сложности более 400. Песни на стихи Добронравова исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Анна Герман, Лев Лещенко, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, Юлиан, Николай Басков, ансамбли "Песняры", "Пламя", "Самоцветы", "Надежда", "Верасы", "Добры молодцы", "Сябры", группа Стаса Намина и многие другие. Песня Пахмутовой и Добронравова "Магнитка" с 2011 года является гимном города Магнитогорска. Николай Добронравов — лауреат премии Ленинского комсомола 1978 года, лауреат Государственной премии СССР 1982 года в области литературы, искусства и архитектуры, награжден орденом Трудового Красного Знамени (1984), орденами "За заслуги перед Отечеством" Ш (2003) и II (2008) степени. О нем снят документальный фильм "Николай Добронравов. Нам не жить друг без друга". Супруга Николая Добронравова — композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова.17 сентября 2023 года стало известно, что Николай Добронравов скончался.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

справки, николай добронравов