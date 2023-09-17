https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896811762.html

Лукашенко назвал Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи

Лукашенко назвал Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи - РИА Новости, 17.09.2023

Лукашенко назвал Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Николая Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:50

2023-09-17T14:50

2023-09-17T19:41

белоруссия

николай добронравов

александра пахмутова

ссср

александр лукашенко

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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Николая Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. Глава белорусского государства направил соболезнование родным и близким поэта. "Ушел из жизни один из самых ярких поэтов эпохи. Его бессмертное творчество, отражающее богатую историю и культурные традиции советского и российского искусства, любят люди разных поколений. На белорусской земле с особым трепетом и теплом исполняют песни на произведения Николая Николаевича, доброго друга Беларуси. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - цитирует текст соболезнования информагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896810278.html

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896786257.html

белоруссия

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белоруссия, николай добронравов, александра пахмутова, ссср, александр лукашенко