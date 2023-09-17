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Лукашенко назвал Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи - РИА Новости, 17.09.2023
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14:50 17.09.2023 (обновлено: 19:41 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896811762.html
Лукашенко назвал Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи
Лукашенко назвал Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи - РИА Новости, 17.09.2023
Лукашенко назвал Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Николая Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:50
2023-09-17T19:41
белоруссия
николай добронравов
александра пахмутова
ссср
александр лукашенко
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МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Николая Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. Глава белорусского государства направил соболезнование родным и близким поэта. "Ушел из жизни один из самых ярких поэтов эпохи. Его бессмертное творчество, отражающее богатую историю и культурные традиции советского и российского искусства, любят люди разных поколений. На белорусской земле с особым трепетом и теплом исполняют песни на произведения Николая Николаевича, доброго друга Беларуси. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - цитирует текст соболезнования информагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896810278.html
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белоруссия, николай добронравов, александра пахмутова, ссср, александр лукашенко
Белоруссия, Николай Добронравов, Александра Пахмутова, СССР, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Добронравова

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСупруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов
Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Николая Добронравова одним из самых ярких поэтов эпохи.
Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни.
Поэт-песенник Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Матвиенко назвала смерть поэта Добронравова большой потерей для культуры
Вчера, 14:33
Глава белорусского государства направил соболезнование родным и близким поэта.
«
"Ушел из жизни один из самых ярких поэтов эпохи. Его бессмертное творчество, отражающее богатую историю и культурные традиции советского и российского искусства, любят люди разных поколений. На белорусской земле с особым трепетом и теплом исполняют песни на произведения Николая Николаевича, доброго друга Беларуси. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах", - цитирует текст соболезнования информагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.
Поэт-песенник Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Биография Николая Добронравова
Вчера, 10:32
 
БелоруссияНиколай ДобронравовАлександра ПахмутоваСССРАлександр Лукашенко
 
 
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