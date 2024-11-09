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Лучшие песни СССР: Александре Пахмутовой — 95

Лучшие песни СССР: Александре Пахмутовой — 95 - РИА Новости, 09.11.2024

Лучшие песни СССР: Александре Пахмутовой — 95

На Исторической сцене Большого театра в честь юбилея выдающегося композитора — концерт "Большая жизнь" с телетрансляцией на канале "Россия". Любимые всеми песни РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:00

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Жанна Старицына. На Исторической сцене Большого театра в честь юбилея выдающегося композитора — концерт "Большая жизнь" с телетрансляцией на канале "Россия". Любимые всеми песни Александры Николаевны Пахмутовой исполнят артисты разных поколений, в том числе Лев Лещенко и Пелагея, Ильдар Абдразаков и Хибла Герзмава, Дима Билан и Сергей Безруков, Станислав Любшин и Ольга Перетятько. А также Детский хор Государственного академического Большого театра, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера вечера — маэстро Юрия Башмета.Эти песни знакомы каждому, они — классика сразу для нескольких поколений. Вспоминаем "Нежность", "Как молоды мы были", "Трус не играет в хоккей" и другие легендарные хиты на века.

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2024

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