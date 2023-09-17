https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896817137.html

Захарова назвала смерть Добронравова великой потерей

Захарова назвала смерть Добронравова великой потерей - РИА Новости, 17.09.2023

Захарова назвала смерть Добронравова великой потерей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя уход из жизни поэта-песенника Николая Добронравова, написала в своем телеграм-канале, что... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T15:44

2023-09-17T15:44

2023-09-17T15:44

культура

россия

николай добронравов

мария захарова

александра пахмутова

культура

новости культуры

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896779517_0:707:2048:1859_1920x0_80_0_0_2e13db219fdf0f613311f45a820157c5.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя уход из жизни поэта-песенника Николая Добронравова, написала в своем телеграм-канале, что чувствует "нестерпимую боль" от этой потери. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. "Ушёл Николай Добронравов. "Так же падает листва в садах". Написано полвека назад. А как будто об этом дне. Всё так же рутинно идёт и будет идти жизнь. Это её неумолимый закон. И только боль, щемящая, нестерпимая пронзает обыденность осознанием великой потери", - написала Захарова.Она отметила, что благодаря произведениям поэта "равнодушия и пошлости в этом мире поубавилось". "Сколько людей живут не просто со стихами Добронравова, а во имя реализации этих поэтических строк в жизнь! Светлая память!" - добавила дипломат.

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896786257.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, николай добронравов, мария захарова, александра пахмутова, культура, новости культуры, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)