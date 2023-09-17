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Захарова назвала смерть Добронравова великой потерей - РИА Новости, 17.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:44 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896817137.html
Захарова назвала смерть Добронравова великой потерей
Захарова назвала смерть Добронравова великой потерей - РИА Новости, 17.09.2023
Захарова назвала смерть Добронравова великой потерей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя уход из жизни поэта-песенника Николая Добронравова, написала в своем телеграм-канале, что... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T15:44
2023-09-17T15:44
культура
россия
николай добронравов
мария захарова
александра пахмутова
культура
новости культуры
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя уход из жизни поэта-песенника Николая Добронравова, написала в своем телеграм-канале, что чувствует "нестерпимую боль" от этой потери. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. "Ушёл Николай Добронравов. "Так же падает листва в садах". Написано полвека назад. А как будто об этом дне. Всё так же рутинно идёт и будет идти жизнь. Это её неумолимый закон. И только боль, щемящая, нестерпимая пронзает обыденность осознанием великой потери", - написала Захарова.Она отметила, что благодаря произведениям поэта "равнодушия и пошлости в этом мире поубавилось". "Сколько людей живут не просто со стихами Добронравова, а во имя реализации этих поэтических строк в жизнь! Светлая память!" - добавила дипломат.
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россия, николай добронравов, мария захарова, александра пахмутова, культура, новости культуры, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Культура, Россия, Николай Добронравов, Мария Захарова, Александра Пахмутова, Культура, Новости культуры, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова назвала смерть Добронравова великой потерей

Захарова об уходе из жизни поэта Добронравова: только щемящая, нестерпимая боль

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПоэт Николай Добронравов
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Поэт Николай Добронравов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя уход из жизни поэта-песенника Николая Добронравова, написала в своем телеграм-канале, что чувствует "нестерпимую боль" от этой потери.
Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни.
«
"Ушёл Николай Добронравов. "Так же падает листва в садах". Написано полвека назад. А как будто об этом дне. Всё так же рутинно идёт и будет идти жизнь. Это её неумолимый закон. И только боль, щемящая, нестерпимая пронзает обыденность осознанием великой потери", - написала Захарова.
Она отметила, что благодаря произведениям поэта "равнодушия и пошлости в этом мире поубавилось". "Сколько людей живут не просто со стихами Добронравова, а во имя реализации этих поэтических строк в жизнь! Светлая память!" - добавила дипломат.
Поэт-песенник Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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Вчера, 10:32
 
КультураРоссияНиколай ДобронравовМария ЗахароваАлександра ПахмутоваКультураНовости культурыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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