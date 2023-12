https://ria.ru/20231228/utraty-1918711765.html

Выбор РИА Новости: утраты 2023 года

В уходящем году в России и за рубежом простились со многими яркими представителями кино, театра, музыки, политики, моды и искусства.

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В уходящем году в России и за рубежом простились со многими яркими представителями кино, театра, музыки, политики, моды и искусства. Ушли из жизни актрисы Инна Чурикова, Ирина Мирошниченко, Юлия Борисова, Джина Лоллобриджида, актеры Игорь Ясулович, Мэтью Перри и Майкл Гэмбон, режиссеры Глеб Панфилова, Вадим Абдрашитов и Николай Досталь. Не стало поэта песенника Николая Добронравова, композитора Геннадия Гладкова, певиц Тины Тернер и Шиннейд О'Коннор, певца Тото Кутуньо. Скончались модельеры Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин и Пако Рабан, умерли американский политик Генри Киссинджер, бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, писатель Милан Кундера. Российские кино и театрНемалые потери понесли в этом году российские театр и кино. В январе на 80-м году жизни скончалась народная артистка СССР, одна из ярчайших актрис отечественных театра и кино Инна Чурикова. Артистка служила в театре "Ленком" с 1975 года до конца своей жизни. Среди сыгранных ею ролей – Анна Петровна в "Иванове" и Аркадина в "Чайке", комиссар в "Оптимистической трагедии", Мамаева в "Мудреце". По настоящему судьбоносной стала для Чуриковой встреча с начинающим режиссером Глебом Панфиловым, за которого она впоследствии вышла замуж. В дебютном фильме Панфилова "В огне брода нет" Чурикова сыграла роль санитарки Тани Теткиной, картина получила главный приз на Международном фестивале в Локарно. Фильм Панфилова "Начало" прославил актрису на весь Советский Союз. Всего актриса снялась более чем в 40 фильмах, среди них "Морозко", "Я шагаю по Москве", "Старшая сестра", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса". Народный артист РСФСР режиссер Глеб Панфилов ушел из жизни спустя несколько месяцев после смерти своей супруги, с которой они прожили более 50 лет: он скончался в августе на 90-м году жизни. Среди самых известных фильмов мэтра отечественного кинематографа такие картины, как "Начало", "Прошу слова", "Мать", "Васса", "Иван Денисович". В качестве театрального режиссера он ставил спектакли в "Ленкоме" и Театре Наций. В числе его постановок спектакли "Гамлет", "...Sorry", "Аквитанская львица", "Ложь во спасение". На 99-м году жизни скончалась звезда Вахтанговского театра, народная артистка СССР Юлия Борисова. Борисова прослужила в Театре Вахтангова более 75 лет. В золотой фонд Вахтанговского театра вошли ее роли в спектаклях "Две сестры", "Идиот", "Стряпуха", "Иркутская история", "Принцесса Турандот", "Двое на качелях", "Миллионерша" и "Милый лжец", "Насмешливое мое счастье", "Виринея", "Антоний и Клеопатра", "Без вины виноватые" и многие другие. В кино Борисова снималась мало. В частности, она исполнила роль Настасьи Филипповны в фильме Ивана Пырьева "Идиот", а также сыграла Елену Кольцову в фильме Георгия Натансона "Посол Советского Союза". Не стало в уходящем году Народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, ей был 81 год. Кинодебютом Мирошниченко стала эпизодическая роль Кати, сестры главного героя, в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Позже нестандартная, почти голливудская внешность обеспечивала ей роли в приключенческих и детективных фильмах. В 1966 году она сыграла Марию Магдалину "Андрее Рублеве" Андрея Тарковского. Он также снялась в таких картинах, как "Ошибка резидента", "Дядя Ваня", "Миссия в Кабуле", "Это сладкое слово – свобода!", "Агент секретной службы", "Вам и не снилось…", "Тайны мадам Вонг" и многих других. Как театральная актриса она выступала на сцене МХАТа, Студии Ленкома и Театре под руководством Олега Табакова, сыграв множество ярких ролей. На 98-м году жизни скончалась Народная артистка СССР Вера Васильева. С 1948 года Васильева работала в труппе Театра сатиры. В театре она сыграла более 40 ролей, в числе которых Королева в "Волшебных кольцах Альманзора", Вышневская в "Доходном месте", графиня Альмавива в "Безумном дне, или Женитьба Фигаро" и многие другие. Всенародную известность артистке принес кинематограф, ее фильмография насчитывает более 30 картин, среди них такие, как "Свадьба с приданым", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник", "Деревенщина" и другие. В уходящем году также не стало актера театра и кино, народного артиста России Игоря Ясуловича, режиссеров Вадима Абдрашитова и Николая Досталя, старейшей актрисы Театра им. Моссовета Нины Дробышевой, ведущего актера Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", заслуженного артиста РСФСР Бориса Чунаева, актрисы и сценаристки Людмилы Абрамовой, бывшей супруги советского певца и актера Владимира Высоцкого. Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино, режиссер, бывший директор театров на Таганке и на Малой Бронной Николай Дупак скончался в возрасте 101 года. Ушли из жизни художественный руководитель Кремлевского балета, народный артист России Андрей Петров, народная артистка СССР, балерина Светлана Адырхаева, художник-постановщик советских мультфильмов о Коте Леопольде, Мамонтенке и Крошке Еноте Вячеслав Назарук, народный артист РСФСР, артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша. Не стало актера Александра Тютрюмова, актера Российского академического молодежного театра Алексея Янина, актрисы Ангелины Ноздриной. Зарубежный кинематографВ уходящем году не стало грузинского киноактера, эстрадного певца, сценариста, кинорежиссера, автора песен Вахтанга Кикабидзе. Кикабидзе дебютировал в кино в 1966 году в фильме Николоза Санишвили "Встреча в горах". В 1969 году режиссер Георгий Данелия пригласил его на главную роль в своем фильме "Не горюй!", где актер сыграл врача Бенджамина. В 1977 году у Данелии вышел фильм "Мимино", где Кикабидзе также исполнил главную роль, картина принесла актеру еще большую популярность. Также Кикабидзе снимался в фильмах: "Хатабала", "Мелодии Верийского квартала", "Звездная ночь в Камергерском" и других. Кикабидзе - исполнитель многих популярных песен: "Чито гврито", "Мои года - мое богатство", "Я жизнь не тороплю", "Танго любви" и других. Британо-французская певица и актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Всего за свою карьеру Биркин снялась более чем в 80 фильмах и выпустила 20 музыкальных альбомов. Джейн Биркин называли иконой стиля. В 1984 году французский дизайнерский дом Hermès разработал для нее и назвал в ее честь сумочку, ставшую знаменитой. Известный по американскому сериалу "Друзья" актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет. Перри обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в знаменитом американском сериале "Друзья". Кроме того, кинокарьера актера включает в себя ряд главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь - людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также криминальной комедии "Девять ярдов". Не стало знаменитой итальянской киноактрисы Джины Лоллобриджиды, ей было 95 лет. Звездой большого кино Лоллобриджида стала в 1952 году, когда на экраны вышел приключенческий фильм французского режиссера Кристиана-Жака "Фан-Фан-Тюльпан", где Лоллобриджида снялась в главной роли вместе с известным французским актером Жераром Филиппом. В 1956 году состоялся дебют Лоллобриджиды в Голливуде. Среди наиболее известных и любимых зрителями фильмов с участием актрисы - экранизация романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Всего актриса снялась в более чем 60 кинолентах. Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, известный в том числе по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет. Он также снимался в таких фильмах как "Kingsman: Золотое кольцо", "Книга Илая", "Приключения Паддингтона" и других. Знаменитый французский танцовщик и хореограф Пьер Лакотт скончался на 92-м году жизни. Выпускник Парижской балетной школы, ученик примы императорских театров Любови Егоровой, по желанию любимого педагога он решил сосредоточить свой талант на сохранении и развитии классического балета. Он ставил спектакли для Екатерины Максимовой, работал в Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге. В 2000 году он поставил балет "Дочь фараона" в Большом театре. Балетмейстер фактически заново сочинил вариации и адажио, используя классическую танцевальную лексику XIX века. Музыкальные утратыПонесла потери отечественная эстрада: на 95-м году жизни скончался поэт-песенник Николай Добронравов - супруг и соавтор композитора Александры Пахмутовой. Союз Добронравова и Пахмутовой стал невероятно успешным и плодовитым в творческом плане: за почти 70 лет брака они создали множество известных песен, ставших настоящим достоянием отечественной музыки. Их исполняли лучшие артисты Советского Союза на концертах по всей стране: Лев Лещенко, Георг Отс, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Анна Герман, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, ансамбли "Песняры", "Пламя", "Самоцветы", "Верасы". Добронравов написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей". Советский и российский композитор Геннадий Гладков ушел из жизни в 88 лет. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. Советский и российский композитор Александр Колкер скончался на 91-м году жизни. Он известен как автор песен "Туман", "Дождик", "Парень с Петроградской стороны", "Карелия", "Стоят девчонки" и многих других. Также Колкер является автором музыки к таким кинофильмам как "Труффальдино из Бергамо", "Трое в лодке, не считая собаки", спектаклям и мюзиклам. Утраты и у зарубежной эстрады. Известная американская певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет. Обладательница восьми премий "Грэмми", Тернер известна по таким песням, как Golden Eye, What's Love Got To Do With It и Private Dancer. В 2021 году она была принята в Зал славы рок-н-ролла. В 1985 году Тина Тернер снялась в фильме "Безумный Макс. Под куполом грома" с Мелом Гибсоном и исполнила в нем песню We Don't Need Another Hero, ставшую настоящим хитом. В уходящем году не стало ирландской певицы Шинейд О'Коннор, ей было 56 лет. В 1990 году О`Коннор получила престижную музыкальную премию "Грэмми" за альбом I Do Not Want What I Haven't Got, а ее песня Nothing Compares 2 U в том же году стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего певица выпустила 10 студийных альбомов. Итальянский певец Тото Кутуньо скончался на 81-м году жизни. Итальянский певец и композитор начинал как барабанщик, затем создал группу Toto e Tati и начал сам писать музыку. Был соавтором знаменитых песен Джо Дассена, писал для Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и многих других исполнителей. В 1983 году он записал свой главный хит l'Italiano, известный по припеву Lasciatemi cantare. На фестивале итальянской песни в Сан-Ремо песня заняла пятое место, однако по результатам "народного" голосования L'Italiano выиграла конкурс, став визитной карточкой артиста на долгие годы. За время своей музыкальной карьеры Кутуньо выпустил более 20 альбомов, написал множество песен для таких знаменитых исполнителей. Единственная дочь Элвиса Пресли певица Лиза-Мари Пресли скончалась в возрасте 54 лет. Лиза-Мари Пресли - единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли - родилась в 1968 году. Лиза-Мари известна как исполнительница собственных песен. Кроме того, она – вдова Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа. МодаНе стало в уходящем году советского и российского модельера Вячеслава Зайцева, ему было 85 лет. Зайцев - модельер, живописец, график, народный художник России, академик Российской академии художеств. В 1982 году он открыл собственное небольшое ателье, однако в Советском Союзе его долго не признавали. Впоследствии он одевал политиков, телеведущих, знаменитых спортсменов, звезд эстрады и оперных певцов, космонавтов, в их числе Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Людмила Зыкина и другие. На Западе его называли "Красным Диором" и "Советским Карденом". Ушел из жизни и советский и российский модельер Валентин Юдашкин, ему было 59 лет. В конце 80-х он создал первую коллекцию "Русь изначальная": кокошники с крестами, платье-балахон "Иконостас", а в 1991 он впервые поехал в Париж на неделю высокой моды с коллекцией "Фаберже" - визуальной частью идеи были русские имперские символы. Модельера ждал успех, одно из платьев даже купил Лувр. Русская культура прослеживается во многих образах, представленных Юдашкиным, одни из самых известных коллекций – "Русский модерн", "Екатерина Великая", "Анна Каренина". Он шил одежду для многих известных людей, в том числе и для Светланы Медведевой, Аллы Пугачевой, Юрия Башмета, Владимира Спивакова. Известный французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет. В своих коллекциях он использовал новые материалы, обработанные нетрадиционным способом: люминесцентные ткани, металлизированную бумагу, ажурную замшу, металлическую тесьму, занавеси из деревянных бусин и эффектных форм. Также в коллекциях применялись сложные световые эффекты: диски с зеркальным эффектом, оргстекло, лазерные отражения, волоконная оптика. Наряды от Пако Рабана носили Франсуаза Арди, Бриджит Бардо, Одри Хепберн и Милен Фармер. Искусство, литература и СМИЧешский и французский писатель Милан Кундера скончался в возрасте 94 лет. Кундера – автор десяти романов, шесть из которых написаны на чешском языке и четыре – на французском, они стали классикой современной литературы. Его первый роман "Шутка" имел большой успех, а с публикацией романа "Невыносимая легкость бытия" к нему пришла всемирная известность. Он также написал такие произведения, как "Бессмертие", "Вальс на прощание", "Книга смеха и забвения" и ряд других. В возрасте 89 лет скончался Илья Кабаков - советский художник, эмигрировавший в США в конце 1980-х. Кабаков вошел в число создателей так называемого московского концептуализма и считается ярчайшим представителем этого направления. В эмиграции все свои проекты Кабаков вел в соавторстве с женой Эмилией Кабаковой. Работы Кабакова "Номер люкс" и "Жук", написанные в 2006 и 2008 годах, были проданы на аукционе Phillips de Pury в Лондоне за внушительные для современного российского искусства 4,1 миллиона долларов и 5,84 миллиона долларов соответственно. Ушел из жизни переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский, ему было 73 года. В 1980-1990-е годы Володарский стал широко известен как переводчик, озвучивший множество зарубежных кинофильмов. За более чем 30 лет работы он озвучил свыше пяти тысяч кинокартин, в том числе известные американские фильмы "Терминатор" (1984) и "Джанго освобожденный" (2012). Особенность переводов Володарского была в том, что он переводил синхронно и с первого раза. Он одним из первых в СССР начал переводить на русский язык произведения знаменитого американского писателя Стивена Кинга. С 2000-х годов стал работать на радио и телевидении. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, работающий в зоне СВО, погиб после тяжелых ранений, ему было 34 года. По данным Минобороны РФ, военкор Журавлёв скончался во время эвакуации от ранений в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Журавлев начал карьеру журналиста в 2012 году, в 2014 году освещал события по возвращению Крыма, с июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. В 2021 году пришел в РИА Новости, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. В 2022 году Ростислав Журавлев получил специальный приз "За смелость при выполнении журналистского долга" премии "Золотое перо" от Союза журналистов России. На 77-м году жизни умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей, тележурналист и бывший главный редактор информации Центрального ТВ СССР Эдуард Сагалаев. Сагалаева считают одним из родоначальников современного российского телевидения. Сагалаев с 1975 года занимал руководящие посты в молодежных редакциях Гостелерадио СССР, в 1980-х годах возглавлял радиостанцию "Юность", был главным редактором молодежной редакции Центрального телевидения (ЦТ), одним из руководителей программы "Взгляд". В 1988-1990 годах он руководил Главной редакцией информации ЦТ, был ведущим еженедельной программы "Семь дней". С 1991 по 1992 год Сагалаев был генеральным директором гостелерадиокомпании "Останкино". С 1995 года Сагалаев являлся президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей. В 1997-2000 годах был президентом Московской независимой вещательной корпорации (ТВ-6). Скончался корреспондент ВГТРК Борис Максудов, тяжело раненный при ударе ВСУ в Запорожской области, ему было 38 лет. Максудов неоднократно вел репортажи из горячих точек и зоны СВО. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Максудова посмертно орденом Мужества. Зарубежные политикиУшел из жизни в возрасте 100 лет бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, один из самых заметных американских политиков, который оставил значительный след в истории дипломатии. Авторитетный американский политик, лауреат Нобелевской премии мира, писатель и интеллектуал Генри Киссинджер за свою долгую карьеру занимал множество различных должностей, включая пост 56-го госсекретаря США, советника президента страны Ричарда Никсона, а затем и Джеральда Форда. Формально он отошел от политической карьеры в начале 1980-х, но с тех пор не переставал активно участвовать в политической жизни уже в качестве эксперта и автора. Репутация Киссинджера и оценки его вклада в мировую геополитику были противоречивы. Его считали как архитектором разрядки напряженности между США и Россией, так манипулятором, причастным к громким госпереворотам в Латинской Америке. На 87-м году жизни скончался финский государственный и политический деятель Мартти Ахтисаари. Ахтисаари занимал пост президента Финляндской Республики в 1994-2000 годах. Он был десятым президентом Финляндии. В знак признания его многолетней работы на благо мира президент Ахтисаари был удостоен Нобелевской премии мира в 2008 году. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни. В политику Берлускони вошел в январе 1994 года, спустя всего три месяца основанная им партия "Вперед, Италия" в основе правоцентристской коалиции одержала победу на выборах, и в мае он принял присягу в качестве премьер-министра Италии. Его второе правительство, находившееся у власти с 2001 по 2005 год, установило рекорд по сроку полномочий, став самым длительным в истории Итальянской Республики. В этот период Берлускони сыграл ключевую роль в создании совета Россия-НАТО, организовав в 2002 году встречу на высшем уровне на военной базе Пратика-ди-Маре близ Рима. Это соглашение, как тогда считалось, поставило точку в холодной войне. Берлускони стал первым западным премьером, подписавшим с Москвой в 1994 году Договор о дружбе и сотрудничестве. С тех пор его курс на налаживание отношений с Россией превратил Италию в одного из важнейших партнеров Российской Федерации в Европе. Бывший и последний король Греции Константин II скончался в возрасте 82 лет. Константин II был королем с 1964 по 1973 год, когда монархия была отменена на референдуме и династия была ​​свергнута хунтой "черных полковников". После референдума 1974 года он официально ушел в отставку, поскольку почти 70% граждан Греции высказались против монархии. С 1967 года он жил в изгнании в Италии и Великобритании, а в последние годы решил навсегда поселиться в Греции. Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф скончался возрасте 79 лет. Мушарраф пришел к власти в октябре 199 года в результате бескровного переворота и смещения премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа. Он возглавлял Пакистан с 2001 по 2008 годы. В начале августа 2008 года правящая коалиция, ссылаясь на серьезные конституционные нарушения, начала процедуру импичмента против Мушаррафа. 18 августа 2008 года Мушарраф под угрозой импичмента был вынужден уйти в отставку, после чего эмигрировал в Великобританию. В марте 2013 года Мушарраф вернулся в Пакистан, выплатив назначенный судом залог, но уже в апреле был помещен в тюрьму. В марте 2014 года Мушаррафу было предъявлено официальное обвинение. По мнению обвинения, Мушарраф совершил госизмену в 2007 году, когда ввел чрезвычайное положение и приказал арестовать судей Верховного суда. В марте 2016 года суд разрешил Мушаррафу уехать за границу на лечение после чего экс-президент покинул Пакистан страну. Российская политикаПоследний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов скончался в возрасте 80 лет. В ходе конституционного кризиса 1993 года Хасбулатов возглавлял борьбу Верховного Совета против первого президента РФ Бориса Ельцина, не признал указ президента №1400, которым прекращались полномочия парламента, находился в блокированном Белом доме до взятия его силами президента 4 октября, был арестован как один из организаторов беспорядков в Москве. Он был освобожден по амнистии, принятой Государственной Думой в 1994 году. Хасбулатов был одним из разработчиков государственного общеобразовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности "Мировая экономика", программы и учебного плана подготовки бакалавров по направлению "Экономика", автором книг и статей по проблемам мировой экономики и международных экономических отношений, а также по социально-политической тематике. В 70 лет ушел из жизни бывший глава Центризбиркома России Владимир Чуров. В 2003 году он был избран депутатом Государственной Думы РФ четвертого созыва по федеральному списку ЛДПР. С марта 2007 по март 2016 он возглавлял Центризбирком России. Затем был назначен послом по особым поручениям МИД России, курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран. Первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов скончался в возрасте 88 лет. Рахимов руководил Башкирией 20 лет. С 1990 по 1993 годы был председателем Верховного совета Башкирской АССР, а в 1993 году был избран первым президентом республики. Политик ушел в отставку в 2010 году. В уходящем году не стало экс-министра экономики РФ Евгения Ясина, ему было 89 лет. В ноябре 1994 года Ясин был назначен министром экономики РФ, в апреле 1997 года – министром без портфеля в правительстве Виктора Черномырдина. В марте 1998 года он вышел в отставку в составе всего правительства. До августа 1998 года Ясин оставался исполняющим обязанности министра без портфеля в правительстве Сергея Кириенко. До 2022 года Ясин был научным руководителем, а после почётным научным руководителем Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". С 2018 года он входил в состав Совета по правам человека в России. В этом году также ушли из жизни экс-глава Удмуртии Александр Соловьёв, первый президент Якутии Михаил Николаев, бывший руководитель администрации президента России Сергей Филатов, экс-член ЦИК, бывший депутат ГД Геннадий Райков. Наука, ВПК и бизнесНа 86-м году жизни умер научный руководитель "Алмаз-Антея", разработчик ракет "Калибр" Павел Камнев. В 1991 году Камнев был назначен первым заместителем главного конструктора – руководителя ОКБ "Новатор", а затем возглавил это предприятие, где были разработаны "Калибры". Под его руководством были выполнены многие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по вопросам развития традиционных видов вооружения и по созданию новых типов ракет с уникальными тактико-техническими характеристиками. Он принимал активное участие в разработке многих ракетных комплексов, осуществлял научно-техническое руководство важнейшими работами по созданию и модернизации десятков образцов ракетного вооружения различных классов для Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Военно-воздушных сил, для систем противоракетной и противовоздушной обороны страны, экспортных образцов вооружений В этом году ушел из жизни создатель КамАЗа Лев Васильев, ему было 98 лет. Васильев 12 лет стоял у руля КамАЗа. За этот период был с нуля построен автогигант, создан уникальный кадровый потенциал завода, в Набережные Челны привлечены лучшие специалисты со всей страны. Васильев был генеральным директором и завода "Москвич" - участвовал в создании первых его автомобилей. Он также возглавлял министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

