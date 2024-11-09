В Московском метро стартовал флешмоб в честь юбилея Пахмутовой

В метро Москвы стартовал флешмоб в честь 95-летия Александры Пахмутовой
"Нежность"
Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов
"Опустела без тебя Земля. Как мне несколько часов прожить?" — "Нежность" в исполнении Майи Кристалинской стала ее визитной карточкой. Говорили, что, первый раз слушая запись, певица не могла сдержать слез. Песню очень любил Юрий Гагарин, он лично был знаком с Пахмутовой. Не менее культовым стало использование лирической композиции в фильме "Три тополя на Плющихе" — там ее поет актриса Татьяна Доронина.
"Нежность"
Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов
"Опустела без тебя Земля. Как мне несколько часов прожить?" — "Нежность" в исполнении Майи Кристалинской стала ее визитной карточкой. Говорили, что, первый раз слушая запись, певица не могла сдержать слез. Песню очень любил Юрий Гагарин, он лично был знаком с Пахмутовой. Не менее культовым стало использование лирической композиции в фильме "Три тополя на Плющихе" — там ее поет актриса Татьяна Доронина.
"Трус не играет в хоккей"
Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов
Песня была написана во время расцвета советского хоккея — дерзкая и заводная, она мотивировала бросаться в бой и побеждать. Первым ее исполнителем стал Вадим Мулерман, но популярность принес Эдуард Хиль. В любви к песне признавался хоккеист Владислав Третьяк. До сих пор спортивный хит Пахмутовой звучит на стадионах.
"Трус не играет в хоккей"
Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов
Песня была написана во время расцвета советского хоккея — дерзкая и заводная, она мотивировала бросаться в бой и побеждать. Первым ее исполнителем стал Вадим Мулерман, но популярность принес Эдуард Хиль. В любви к песне признавался хоккеист Владислав Третьяк. До сих пор спортивный хит Пахмутовой звучит на стадионах.
"Старый клен"
Автор слов: Михаил Матусовский
Песня написана специально для фильма "Девчата" — ее исполнили Люсьена Овчинникова и Николай Погодин. После премьеры кинокартины мелодия быстро "ушла в народ" — ее пели во время домашних застолий, праздников и в турпоходах.
"Старый клен"
Автор слов: Михаил Матусовский
Песня написана специально для фильма "Девчата" — ее исполнили Люсьена Овчинникова и Николай Погодин. После премьеры кинокартины мелодия быстро "ушла в народ" — ее пели во время домашних застолий, праздников и в турпоходах.
"Как молоды мы были"
Автор слов: Николай Добронравов
Композиция задумывалась для женского вокала к малоизвестному сегодня фильму "Моя любовь на третьем курсе". Случайно о проведении записи узнал Александр Градский. Он предложил Пахмутовой изменить музыкальный рисунок и спеть третий куплет на октаву выше. В итоге хит переписали специально для Градского — он стал так популярен в его исполнении, что в 1976-м прозвучал в эфире Центрального телевидения пять раз.
"Как молоды мы были"
Автор слов: Николай Добронравов
Композиция задумывалась для женского вокала к малоизвестному сегодня фильму "Моя любовь на третьем курсе". Случайно о проведении записи узнал Александр Градский. Он предложил Пахмутовой изменить музыкальный рисунок и спеть третий куплет на октаву выше. В итоге хит переписали специально для Градского — он стал так популярен в его исполнении, что в 1976-м прозвучал в эфире Центрального телевидения пять раз.
"Надежда"
Автор слов: Николай Добронравов
А эту песню, наоборот, задумывали для мужского голоса — Муслим Магомаев в 1975-м в "Песне года" исполнил ее дважды, в том числе на бис. Но у большинства она ассоциируется с хрустальным тембром Анны Герман. Говорили, что советские космонавты считали "Надежду" своим неофициальным гимном.
"Надежда"
Автор слов: Николай Добронравов
А эту песню, наоборот, задумывали для мужского голоса — Муслим Магомаев в 1975-м в "Песне года" исполнил ее дважды, в том числе на бис. Но у большинства она ассоциируется с хрустальным тембром Анны Герман. Говорили, что советские космонавты считали "Надежду" своим неофициальным гимном.
"Главное, ребята, сердцем не стареть"
Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов
В 1962-м авторы отправились в творческую поездку по Сибири. Ее итогом стал цикл "Таежные звезды", куда вошла и песня "Главное, ребята, сердцем не стареть". Первыми исполнителями стали Лев Барашков, Борис Кузнецов и Лев Полосин. А еще отрывок из ее напевали подвыпившие друзья Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".
"Главное, ребята, сердцем не стареть"
Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов
В 1962-м авторы отправились в творческую поездку по Сибири. Ее итогом стал цикл "Таежные звезды", куда вошла и песня "Главное, ребята, сердцем не стареть". Первыми исполнителями стали Лев Барашков, Борис Кузнецов и Лев Полосин. А еще отрывок из ее напевали подвыпившие друзья Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".
"Беловежская пуща"
Автор слов: Николай Добронравов
Если послушать пластинку ВИА "Песняры" 1978 года, можно заметить, что в строчке "Где трава высока" вокалист Валерий Дайнеко не взял последнюю ноту. Певец разволновался во время записи, но помарку решили оставить: она, по мнению Пахмутовой, добавляла естественности. Замысел песни родился, когда авторы гостили в заповеднике "Беловежская пуща" — им показывали красоту природы, вековые дубы и стада зубров.
"Беловежская пуща"
Автор слов: Николай Добронравов
Если послушать пластинку ВИА "Песняры" 1978 года, можно заметить, что в строчке "Где трава высока" вокалист Валерий Дайнеко не взял последнюю ноту. Певец разволновался во время записи, но помарку решили оставить: она, по мнению Пахмутовой, добавляла естественности. Замысел песни родился, когда авторы гостили в заповеднике "Беловежская пуща" — им показывали красоту природы, вековые дубы и стада зубров.
"Мелодия"
Автор слов: Николай Добронравов
Множество песен Александра Пахмутова написала в соавторстве с супругом Николаем Добронравовым. Часто хит рождался за несколько дней, но иногда приходилось повозиться — как в случае с "Мелодией". У песни сложный ритмический рисунок, рифма ложилась с трудом, но результат того стоил. Неповторимое звучание ей придал бархатный тембр Муслима Магомаева. А первой слушательницей стала его супруга — оперная певица Тамара Синявская.
"Мелодия"
Автор слов: Николай Добронравов
Множество песен Александра Пахмутова написала в соавторстве с супругом Николаем Добронравовым. Часто хит рождался за несколько дней, но иногда приходилось повозиться — как в случае с "Мелодией". У песни сложный ритмический рисунок, рифма ложилась с трудом, но результат того стоил. Неповторимое звучание ей придал бархатный тембр Муслима Магомаева. А первой слушательницей стала его супруга — оперная певица Тамара Синявская.
"До свидания, Москва"
Автор слов: Николай Добронравов
Церемония закрытия летней Олимпиады-80 тронула сердца зрителей Игр и на стадионе "Лужники", и у телеэкранов: под песню "До свидания, Москва" восьмиметровый талисман спортивного праздника — медвежонок Мишка на воздушных шарах улетел в ночное московское небо. Лев Лещенко вспоминал, что Пахмутова попросила его исполнить композицию мягко, проникновенно и с легкой грустью.
"До свидания, Москва"
Автор слов: Николай Добронравов
Церемония закрытия летней Олимпиады-80 тронула сердца зрителей Игр и на стадионе "Лужники", и у телеэкранов: под песню "До свидания, Москва" восьмиметровый талисман спортивного праздника — медвежонок Мишка на воздушных шарах улетел в ночное московское небо. Лев Лещенко вспоминал, что Пахмутова попросила его исполнить композицию мягко, проникновенно и с легкой грустью.
"И вновь продолжается бой"
Автор слов: Николай Добронравов
Посвященную Октябрьской революции и Владимиру Ленину песню пытались запретить — это единственный подобный случай в творчестве Пахмутовой. Она показалась цензорам слишком энергичной, по стилю больше похожей на рок. Композитор пообещала внести правки, но не сделала этого. Песня вышла в оригинальном варианте через полтора года после создания.
"И вновь продолжается бой"
Автор слов: Николай Добронравов
Посвященную Октябрьской революции и Владимиру Ленину песню пытались запретить — это единственный подобный случай в творчестве Пахмутовой. Она показалась цензорам слишком энергичной, по стилю больше похожей на рок. Композитор пообещала внести правки, но не сделала этого. Песня вышла в оригинальном варианте через полтора года после создания.
"Я не могу иначе"
Автор слов: Николай Добронравов
Валентина Толкунова вспоминала, как авторы советовали ей взять в репертуар эту композицию, ведь она так подходит ей по стилю и характеру. Премьера песни состоялась 8 Марта в программе "Голубой огонек". После этого редакцию буквально завалили письмами с просьбой повторять ее исполнение почаще.
"Я не могу иначе"
Автор слов: Николай Добронравов
Валентина Толкунова вспоминала, как авторы советовали ей взять в репертуар эту композицию, ведь она так подходит ей по стилю и характеру. Премьера песни состоялась 8 Марта в программе "Голубой огонек". После этого редакцию буквально завалили письмами с просьбой повторять ее исполнение почаще.
"Птица счастья"
Автор слов: Николай Добронравов
Одна из самых жизнеутверждающих песен советской эпохи была создана для фильма "О спорт, ты — мир!". В первоначальном варианте текста птица не только прилетала, но и улетала. Слова изменили по просьбе певца Николая Гнатюка.
"Птица счастья"
Автор слов: Николай Добронравов
Одна из самых жизнеутверждающих песен советской эпохи была создана для фильма "О спорт, ты — мир!". В первоначальном варианте текста птица не только прилетала, но и улетала. Слова изменили по просьбе певца Николая Гнатюка.
"Команда молодости нашей"
Автор слов: Николай Добронравов
Еще один спортивный хит, созданный накануне Олимпиады-80, посвящался футболу, но очень скоро стал универсальным. Особую любовь слушателей он приобрел благодаря исполнению Людмилой Гурченко.
"Команда молодости нашей"
Автор слов: Николай Добронравов
Еще один спортивный хит, созданный накануне Олимпиады-80, посвящался футболу, но очень скоро стал универсальным. Особую любовь слушателей он приобрел благодаря исполнению Людмилой Гурченко.
"Нежность"
Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов
"Опустела без тебя Земля. Как мне несколько часов прожить?" — "Нежность" в исполнении Майи Кристалинской стала ее визитной карточкой. Говорили, что, первый раз слушая запись, певица не могла сдержать слез. Песню очень любил Юрий Гагарин, он лично был знаком с Пахмутовой. Не менее культовым стало использование лирической композиции в фильме "Три тополя на Плющихе" — там ее поет актриса Татьяна Доронина.
"Трус не играет в хоккей"
Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов
Песня была написана во время расцвета советского хоккея — дерзкая и заводная, она мотивировала бросаться в бой и побеждать. Первым ее исполнителем стал Вадим Мулерман, но популярность принес Эдуард Хиль. В любви к песне признавался хоккеист Владислав Третьяк. До сих пор спортивный хит Пахмутовой звучит на стадионах.
"Старый клен"
Автор слов: Михаил Матусовский
Песня написана специально для фильма "Девчата" — ее исполнили Люсьена Овчинникова и Николай Погодин. После премьеры кинокартины мелодия быстро "ушла в народ" — ее пели во время домашних застолий, праздников и в турпоходах.
"Как молоды мы были"
Автор слов: Николай Добронравов
Композиция задумывалась для женского вокала к малоизвестному сегодня фильму "Моя любовь на третьем курсе". Случайно о проведении записи узнал Александр Градский. Он предложил Пахмутовой изменить музыкальный рисунок и спеть третий куплет на октаву выше. В итоге хит переписали специально для Градского — он стал так популярен в его исполнении, что в 1976-м прозвучал в эфире Центрального телевидения пять раз.
"Надежда"
Автор слов: Николай Добронравов
А эту песню, наоборот, задумывали для мужского голоса — Муслим Магомаев в 1975-м в "Песне года" исполнил ее дважды, в том числе на бис. Но у большинства она ассоциируется с хрустальным тембром Анны Герман. Говорили, что советские космонавты считали "Надежду" своим неофициальным гимном.
"Главное, ребята, сердцем не стареть"
Авторы слов: Сергей Гребенников и Николай Добронравов
В 1962-м авторы отправились в творческую поездку по Сибири. Ее итогом стал цикл "Таежные звезды", куда вошла и песня "Главное, ребята, сердцем не стареть". Первыми исполнителями стали Лев Барашков, Борис Кузнецов и Лев Полосин. А еще отрывок из ее напевали подвыпившие друзья Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".
"Беловежская пуща"
Автор слов: Николай Добронравов
Если послушать пластинку ВИА "Песняры" 1978 года, можно заметить, что в строчке "Где трава высока" вокалист Валерий Дайнеко не взял последнюю ноту. Певец разволновался во время записи, но помарку решили оставить: она, по мнению Пахмутовой, добавляла естественности. Замысел песни родился, когда авторы гостили в заповеднике "Беловежская пуща" — им показывали красоту природы, вековые дубы и стада зубров.
"Мелодия"
Автор слов: Николай Добронравов
Множество песен Александра Пахмутова написала в соавторстве с супругом Николаем Добронравовым. Часто хит рождался за несколько дней, но иногда приходилось повозиться — как в случае с "Мелодией". У песни сложный ритмический рисунок, рифма ложилась с трудом, но результат того стоил. Неповторимое звучание ей придал бархатный тембр Муслима Магомаева. А первой слушательницей стала его супруга — оперная певица Тамара Синявская.
"До свидания, Москва"
Автор слов: Николай Добронравов
Церемония закрытия летней Олимпиады-80 тронула сердца зрителей Игр и на стадионе "Лужники", и у телеэкранов: под песню "До свидания, Москва" восьмиметровый талисман спортивного праздника — медвежонок Мишка на воздушных шарах улетел в ночное московское небо. Лев Лещенко вспоминал, что Пахмутова попросила его исполнить композицию мягко, проникновенно и с легкой грустью.
"И вновь продолжается бой"
Автор слов: Николай Добронравов
Посвященную Октябрьской революции и Владимиру Ленину песню пытались запретить — это единственный подобный случай в творчестве Пахмутовой. Она показалась цензорам слишком энергичной, по стилю больше похожей на рок. Композитор пообещала внести правки, но не сделала этого. Песня вышла в оригинальном варианте через полтора года после создания.
"Я не могу иначе"
Автор слов: Николай Добронравов
Валентина Толкунова вспоминала, как авторы советовали ей взять в репертуар эту композицию, ведь она так подходит ей по стилю и характеру. Премьера песни состоялась 8 Марта в программе "Голубой огонек". После этого редакцию буквально завалили письмами с просьбой повторять ее исполнение почаще.
"Птица счастья"
Автор слов: Николай Добронравов
Одна из самых жизнеутверждающих песен советской эпохи была создана для фильма "О спорт, ты — мир!". В первоначальном варианте текста птица не только прилетала, но и улетала. Слова изменили по просьбе певца Николая Гнатюка.
"Команда молодости нашей"
Автор слов: Николай Добронравов
Еще один спортивный хит, созданный накануне Олимпиады-80, посвящался футболу, но очень скоро стал универсальным. Особую любовь слушателей он приобрел благодаря исполнению Людмилой Гурченко.