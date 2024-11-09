https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982827355.html

В Московском метро стартовал флешмоб в честь юбилея Пахмутовой

В Московском метро стартовал флешмоб в честь юбилея Пахмутовой - РИА Новости, 09.11.2024

В Московском метро стартовал флешмоб в честь юбилея Пахмутовой

Музыкальный флешмоб в честь 95-летнего юбилея композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой стартовал выступлением Детского хора "Сириус" в... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T14:37

2024-11-09T14:37

2024-11-09T14:38

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Музыкальный флешмоб в честь 95-летнего юбилея композитора, народной артистки СССР Александры Пахмутовой стартовал выступлением Детского хора "Сириус" в Московском метро на станции "Курская", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы всей страной отмечаем 95-летие нашей любимой Александры Николаевны Пахмутовой. Я горжусь тем, что я её землячка, я тоже родом из Волгоградской области, и тем, что наши пути пересекались, у нас было несколько совместных проектов. Сегодня мы весь день поем её песни. Если вам хочется подпевать, не сдерживайте себя", - сказала хормейстер Наталья Дохина. Коллектив спел песни на стихи Николая Добронравова и музыку Пахмутовой "Дарите радость людям", "Добрая сказка", "Наш букварь" и другие. Руководитель хора исполнила песню "Нежность". Кроме того, солист Детского хора "Сириус" Михаил Сизов исполнил известную песню на музыку Пахмутовой "Трус не играет в хоккей". В течение всего дня на нескольких площадках проекта "Музыка в метро" сотни детских голосов из различных хоровых коллективов будут исполнять всем известные песни авторства Пахмутовой, в том числе произведения Надежда", "Орлята учатся летать", "Беловежская пуща" и многие другие. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил Пахмутовой звание Героя Труда за заслуги в развитии музыкального искусства. Александра Пахмутова – народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004). Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986). Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2014 года. Удостоена российских орденов "За заслуги перед Отечеством" III (2014), II (1999) и I (2009) степеней. В 2019 году она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Композитор имеет награды Русской православной церкви – орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени (2008), орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2014). Пахмутова является обладателем премии "Овация" (2001), премии "Российский Национальный Олимп" (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010).

https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982796730.html

https://ria.ru/20241109/pakhmutova-1982825868.html

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россия, ссср, александра пахмутова, москва