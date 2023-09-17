https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896840418.html

Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище

Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище - РИА Новости, 17.09.2023

Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище

Поэта Николая Добронравова похоронят в среду 20 сентября на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости заслуженный артист России Юлиан. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T19:07

2023-09-17T19:07

2023-09-17T19:32

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Поэта Николая Добронравова похоронят в среду 20 сентября на Новодевичьем кладбище, сообщил РИА Новости заслуженный артист России Юлиан."Похороны будут на Новодевичьем кладбище и ориентировочно в среду", - сказал собеседник агентства.Музыку на стихи Добронравова писали Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов, Леонид Афанасьев, Эдуард Колмановский, Аркадий Островский и многие другие.Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой - "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва", "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" - в общей сложности более 400.Песни на стихи Добронравова исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Анна Герман, Лев Лещенко, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, Юлиан, Николай Басков, ансамбли "Песняры", "Пламя", "Самоцветы", "Надежда", "Верасы", "Добры молодцы", "Сябры", группа Стаса Намина и многие другие.

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896786257.html

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896778335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николай добронравов, культура, россия, общество