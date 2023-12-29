Утраты 2023 года

Российский мир моды потерял сразу двух знаменитых дизайнеров.
Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни. Он был абсолютным и непререкаемым символом свободы творчества. От его работ приходили в шок и трепет самые престижные модные дома Европы.
Валентину Юдашкину было 59 лет. Его наряды носили знаменитости и первые леди страны. В 1996 году он создал первый в России Дом высокой моды.
Российский мир моды потерял сразу двух знаменитых дизайнеров.
Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни. Он был абсолютным и непререкаемым символом свободы творчества. От его работ приходили в шок и трепет самые престижные модные дома Европы.
Валентину Юдашкину было 59 лет. Его наряды носили знаменитости и первые леди страны. В 1996 году он создал первый в России Дом высокой моды.
Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет. Всего в его фильмографии насчитывается более ста киноролей.
Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет. Всего в его фильмографии насчитывается более ста киноролей.
Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Она была настоящим символом Театра сатиры. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Она снялась в более чем 40 фильмах, среди которых "Свадьба с приданым", "Сказание о земле сибирской", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник" и "Деревенщина".
Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Она была настоящим символом Театра сатиры. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Она снялась в более чем 40 фильмах, среди которых "Свадьба с приданым", "Сказание о земле сибирской", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник" и "Деревенщина".
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Последние годы для него выдались непростыми. Сначала партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Последние годы для него выдались непростыми. Сначала партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.
Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет. Она стала настоящей национальной иконой. Пик ее популярности пришел на 1960-е годы. Наиболее известна по ролям в фильмах "Бассейн", "Смерть на Ниле", "Зло под солнцем" и "Пиратка".
Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет. Она стала настоящей национальной иконой. Пик ее популярности пришел на 1960-е годы. Наиболее известна по ролям в фильмах "Бассейн", "Смерть на Ниле", "Зло под солнцем" и "Пиратка".
Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. На ее счету множество ролей в популярнейших лентах — "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и многих других. Заметными стали острохарактерные роли — Марфушенька в фильме-сказке Александра Роу "Морозко", баронесса в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".
Спустя семь месяцев на 90-м году жизни умер муж Инны Чуриковой, народный артист РСФСР Глеб Панфилов. К числу наиболее известных его картин относятся: "Начало", "Прошу слова", "Валентина", "Васса", "Тема", "Мать", "Романовы. Венценосная семья" и "Без вины виноватые".
Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. На ее счету множество ролей в популярнейших лентах — "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и многих других. Заметными стали острохарактерные роли — Марфушенька в фильме-сказке Александра Роу "Морозко", баронесса в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".
Спустя семь месяцев на 90-м году жизни умер муж Инны Чуриковой, народный артист РСФСР Глеб Панфилов. К числу наиболее известных его картин относятся: "Начало", "Прошу слова", "Валентина", "Васса", "Тема", "Мать", "Романовы. Венценосная семья" и "Без вины виноватые".
В возрасте 94 лет умер чешский писатель Милан Кундера. Наиболее известными его произведениями являются "Шутка" и "Невыносимая легкость бытия". В последние десятилетия Кундера писал исключительно на французском языке и даже запрещал перевод своих работ на чешский язык.
В возрасте 94 лет умер чешский писатель Милан Кундера. Наиболее известными его произведениями являются "Шутка" и "Невыносимая легкость бытия". В последние десятилетия Кундера писал исключительно на французском языке и даже запрещал перевод своих работ на чешский язык.
На 82-м году жизни умерла Ирина Мирошниченко. Актриса сознательно отдала предпочтение театральной карьере, хотя зритель, конечно же, вспоминает ее и по кино. Первой главной ролью для нее стала работа в военной драме "Их знали только в лицо". Затем снималась в фильмах "Ошибка резидента", "Миссия в Кабуле", "Агент секретной службы", "Вам и не снилось…", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня" и многих других.
На 82-м году жизни умерла Ирина Мирошниченко. Актриса сознательно отдала предпочтение театральной карьере, хотя зритель, конечно же, вспоминает ее и по кино. Первой главной ролью для нее стала работа в военной драме "Их знали только в лицо". Затем снималась в фильмах "Ошибка резидента", "Миссия в Кабуле", "Агент секретной службы", "Вам и не снилось…", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня" и многих других.
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он являлся одним из самых любимых и узнаваемых иностранных артистов в России. Кутуньо начинал как барабанщик, затем создал группу Toto e Tati и впоследствии сам сочинял музыку. Был соавтором знаменитых песен Джо Дассена, писал мелодии для Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и многих других исполнителей. В 1983 году появился его главный хит "L'italiano".
Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он являлся одним из самых любимых и узнаваемых иностранных артистов в России. Кутуньо начинал как барабанщик, затем создал группу Toto e Tati и впоследствии сам сочинял музыку. Был соавтором знаменитых песен Джо Дассена, писал мелодии для Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и многих других исполнителей. В 1983 году появился его главный хит "L'italiano".
Дирижер Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни. С 1988 года он был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и симфонии Петра Чайковского.
Дирижер Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни. С 1988 года он был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и симфонии Петра Чайковского.
В возрасте 73 лет после продолжительной болезни умер ведущий "Говорит Москва" Леонид Володарский. Он стал широко известен как переводчик, озвучивший более пяти тысяч зарубежных фильмов. Среди них — "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный".
В возрасте 73 лет после продолжительной болезни умер ведущий "Говорит Москва" Леонид Володарский. Он стал широко известен как переводчик, озвучивший более пяти тысяч зарубежных фильмов. Среди них — "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный".
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни. Всемирную славу ей принесла роль Аделины в фильме "Фанфан-Тюльпан". Всего актриса снялась в более чем 60 лентах, среди которых "Провинциалка", "Посрами дьявола" (1953), "Собор Парижской Богоматери", "Приходи в сентябре" и "Доброго вечера, миссис Кэмпбелл". После актерской карьеры Лоллобриджида занялась фотожурналистикой, скульптурой из бронзы и мрамора. В 1975 году как режиссер сняла документальную ленту "Портрет Фиделя".
Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни. Всемирную славу ей принесла роль Аделины в фильме "Фанфан-Тюльпан". Всего актриса снялась в более чем 60 лентах, среди которых "Провинциалка", "Посрами дьявола" (1953), "Собор Парижской Богоматери", "Приходи в сентябре" и "Доброго вечера, миссис Кэмпбелл". После актерской карьеры Лоллобриджида занялась фотожурналистикой, скульптурой из бронзы и мрамора. В 1975 году как режиссер сняла документальную ленту "Портрет Фиделя".
Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню", и многим другим. Его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, Гладков сочинял музыку и для театральных постановок.
Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню", и многим другим. Его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, Гладков сочинял музыку и для театральных постановок.
Писатель и сценарист Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. В 2001 году он начал публиковать свои рассказы на литературных сайтах в Интернете, а в 2006 году вплотную занялся литературной деятельностью. Известность Багирову принесли романы "Гастарбайтер", "Любовники" и "Идеалист". С 2022 года он работал на радио Sputnik, вел программу "Багиров против".
Писатель и сценарист Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. В 2001 году он начал публиковать свои рассказы на литературных сайтах в Интернете, а в 2006 году вплотную занялся литературной деятельностью. Известность Багирову принесли романы "Гастарбайтер", "Любовники" и "Идеалист". С 2022 года он работал на радио Sputnik, вел программу "Багиров против".
Советская и российская актриса Майя Менглет умерла в возрасте 87 лет. Она снялась в таких фильмах, как "Дело было в Пенькове", "Исправленному верить", "Аленка", "Алло, Варшава!" и "На углу, у Патриарших".
Советская и российская актриса Майя Менглет умерла в возрасте 87 лет. Она снялась в таких фильмах, как "Дело было в Пенькове", "Исправленному верить", "Аленка", "Алло, Варшава!" и "На углу, у Патриарших".
Советский и российский кинорежиссер Николай Досталь умер на 77-м году жизни. Он снял такие фильмы, как "Человек с аккордеоном", "Мелкий бес", "Монах и бес", "Коля — перекати поле", "Раскол", "Облако-рай" и другие. В 1964 году успешно дебютировал в кино, исполнив роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика "До свидания, мальчики". Позже снялся в фильмах "Морские рассказы", "Расплата", "Ехали в трамвае Ильф и Петров" и "Человек на своем месте".
Советский и российский кинорежиссер Николай Досталь умер на 77-м году жизни. Он снял такие фильмы, как "Человек с аккордеоном", "Мелкий бес", "Монах и бес", "Коля — перекати поле", "Раскол", "Облако-рай" и другие. В 1964 году успешно дебютировал в кино, исполнив роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика "До свидания, мальчики". Позже снялся в фильмах "Морские рассказы", "Расплата", "Ехали в трамвае Ильф и Петров" и "Человек на своем месте".
Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла на 57-м году жизни. В 1990 году она получила премию "Грэмми" за альбом "I Do Not Want What I Haven't Got", а ее песня "Nothing Compares 2 U" стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего О'Коннор выпустила десять студийных альбомов.
Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла на 57-м году жизни. В 1990 году она получила премию "Грэмми" за альбом "I Do Not Want What I Haven't Got", а ее песня "Nothing Compares 2 U" стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего О'Коннор выпустила десять студийных альбомов.
Советский актер Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет. В 1983 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 2000 года занимал должность генерального продюсера образовательного телеканала "Школьник ТВ". Наиболее известен по роли в фильме "Завтра была война".
Советский актер Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет. В 1983 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 2000 года занимал должность генерального продюсера образовательного телеканала "Школьник ТВ". Наиболее известен по роли в фильме "Завтра была война".
Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет. Он был действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса. Написал более 50 научно-методических и научных работ в области права. Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой, у него остался сын.
Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет. Он был действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса. Написал более 50 научно-методических и научных работ в области права. Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой, у него остался сын.
Грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. В 1966 году он дебютировал в кино в фильме "Встречи в горах", но известность три года спустя ему принесла роль в комедии "Не горюй!". Кикабидзе снялся во множестве лент, в том числе "Я следователь", "Мелодии Верийского квартала", "Пропавшая экспедиция", "ТАСС уполномочен заявить". Всесоюзную славу он получил после фильма Данелии "Мимино". Кроме того, Кикабидзе выступал как режиссер и сценарист. В 1981 году он снял картину "Будь здоров, дорогой!", а в 1985-м — "Мужчины и все остальные".
Грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. В 1966 году он дебютировал в кино в фильме "Встречи в горах", но известность три года спустя ему принесла роль в комедии "Не горюй!". Кикабидзе снялся во множестве лент, в том числе "Я следователь", "Мелодии Верийского квартала", "Пропавшая экспедиция", "ТАСС уполномочен заявить". Всесоюзную славу он получил после фильма Данелии "Мимино". Кроме того, Кикабидзе выступал как режиссер и сценарист. В 1981 году он снял картину "Будь здоров, дорогой!", а в 1985-м — "Мужчины и все остальные".
Журналист и политолог Глеб Павловский умер в возрасте 71 года. Он был активистом сети оппозиционной прессы в 70-е годы, позже — издателем самиздатского журнала "Поиски", главным редактором журнала "Век ХХ и мир", директором информагентства "Постфактум". С 1997 по 2011 год был главным редактором и издателем интернет-издания "Русский журнал", в тот же период являлся советником руководителя администрации президента на общественных началах.
Журналист и политолог Глеб Павловский умер в возрасте 71 года. Он был активистом сети оппозиционной прессы в 70-е годы, позже — издателем самиздатского журнала "Поиски", главным редактором журнала "Век ХХ и мир", директором информагентства "Постфактум". С 1997 по 2011 год был главным редактором и издателем интернет-издания "Русский журнал", в тот же период являлся советником руководителя администрации президента на общественных началах.
Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет. Он приобрел известность в 1960-е годы. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. Наряды от Рабана носили звезды кино, в том числе Одри Хепберн и Джейн Фонда. Модельер отошел от дел в 1999 году, после чего редко принимал участие в публичных мероприятиях.
Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет. Он приобрел известность в 1960-е годы. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. Наряды от Рабана носили звезды кино, в том числе Одри Хепберн и Джейн Фонда. Модельер отошел от дел в 1999 году, после чего редко принимал участие в публичных мероприятиях.
На 82-м году жизни умер советский и российский актер Игорь Ясулович. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Гостья из будущего", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Ясулович руководил курсом на факультете музыкального театра в ГИТИСе. В 2001 году получил звание народного артиста России.
На 82-м году жизни умер советский и российский актер Игорь Ясулович. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Гостья из будущего", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Ясулович руководил курсом на факультете музыкального театра в ГИТИСе. В 2001 году получил звание народного артиста России.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в Запорожской области. Ему было 34 года. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналиста орденом Мужества.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в Запорожской области. Ему было 34 года. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналиста орденом Мужества.
В возрасте 70 лет умер бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Он возглавлял ведомство с 2007 по 2016 год. Затем работал послом по особым поручениям МИД, где курировал вопросы наблюдения за выборами за рубежом.
В возрасте 70 лет умер бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Он возглавлял ведомство с 2007 по 2016 год. Затем работал послом по особым поручениям МИД, где курировал вопросы наблюдения за выборами за рубежом.
Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни. С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД. Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин, наиболее известные роли — в сериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская" и "Бригада".
Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни. С 2017 года он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД. Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин, наиболее известные роли — в сериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская" и "Бригада".
В возрасте 80 лет умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Он является автором книг и статей по вопросам мировой экономики и международных экономических отношений, а также социально-политической тематике. Имеет звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, награжден медалью "За трудовую доблесть".
В возрасте 80 лет умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Он является автором книг и статей по вопросам мировой экономики и международных экономических отношений, а также социально-политической тематике. Имеет звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, награжден медалью "За трудовую доблесть".
Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". Всего в его фильмографии 34 картины.
Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". Всего в его фильмографии 34 картины.
В возрасте 96 лет умер американский певец Тони Беннет. За свою карьеру он удостоился 20 премий "Грэмми", включая специальную награду за пожизненные достижения.
В возрасте 96 лет умер американский певец Тони Беннет. За свою карьеру он удостоился 20 премий "Грэмми", включая специальную награду за пожизненные достижения.
Трехкратная чемпионка Олимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет. Она выиграла первое золото Олимпийских игр в 1988 году в лыжной эстафете. В сезоне-1990/91 спортсменка перешла в биатлон. После этого Резцова взяла золотые медали Олимпиад в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.
Трехкратная чемпионка Олимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет. Она выиграла первое золото Олимпийских игр в 1988 году в лыжной эстафете. В сезоне-1990/91 спортсменка перешла в биатлон. После этого Резцова взяла золотые медали Олимпиад в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.
Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом республики, который был переизбран на второй срок.
Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом республики, который был переизбран на второй срок.
В возрасте 89 лет умер голливудский актер Алан Аркин. На его счету несколько номинаций на "Оскар". Впервые на соискание этой премии он был выдвинут за роль советского лейтенанта Розанова в комедии "Русские идут! Русские идут!" 1966 года. За работу в этом фильме он также был удостоен "Золотого глобуса". Аркин снялся в таких фильмах и сериалах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Напряги извилины", "Марли и я", "Дамбо" и "Улица Сезам". Также он озвучил одного из персонажей в анимационном сериале "Конь БоДжек".
В возрасте 89 лет умер голливудский актер Алан Аркин. На его счету несколько номинаций на "Оскар". Впервые на соискание этой премии он был выдвинут за роль советского лейтенанта Розанова в комедии "Русские идут! Русские идут!" 1966 года. За работу в этом фильме он также был удостоен "Золотого глобуса". Аркин снялся в таких фильмах и сериалах, как "Эдвард Руки-ножницы", "Напряги извилины", "Марли и я", "Дамбо" и "Улица Сезам". Также он озвучил одного из персонажей в анимационном сериале "Конь БоДжек".
Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Она является обладательницей восьми премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone назвал Тернер одной из величайших певиц современности. В 2021 году она была принята в Зал славы рок-н-ролла. В число наиболее известных композиций артистки входят "Proud Mary", "Let's Stay Together", "Private Dancer", "What's Love Got to Do with It" и "The Best".
Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Она является обладательницей восьми премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone назвал Тернер одной из величайших певиц современности. В 2021 году она была принята в Зал славы рок-н-ролла. В число наиболее известных композиций артистки входят "Proud Mary", "Let's Stay Together", "Private Dancer", "What's Love Got to Do with It" и "The Best".
Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Он стал известен благодаря участию в шоу "Танцы" на ТНТ и съемке в клипе на песню "UNO" группы Little Big. Красилов также снялся в фильмах "Добро пожаловать в семью" и "Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя".
Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Он стал известен благодаря участию в шоу "Танцы" на ТНТ и съемке в клипе на песню "UNO" группы Little Big. Красилов также снялся в фильмах "Добро пожаловать в семью" и "Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя".
Актер Мэттью Перри умер на 55-м году жизни. Он обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Кроме того, его кинокарьера включает несколько главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также в криминальной комедии "Девять ярдов". Перри номинировали на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
Актер Мэттью Перри умер на 55-м году жизни. Он обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Кроме того, его кинокарьера включает несколько главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также в криминальной комедии "Девять ярдов". Перри номинировали на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".
Поэт-песенник Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. Особую популярность обрели песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой" и "Я не могу иначе".
Поэт-песенник Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. Особую популярность обрели песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой" и "Я не могу иначе".