Утраты 2023 года

Российский мир моды потерял сразу двух знаменитых дизайнеров.

Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни. Он был абсолютным и непререкаемым символом свободы творчества. От его работ приходили в шок и трепет самые престижные модные дома Европы.

Валентину Юдашкину было 59 лет. Его наряды носили знаменитости и первые леди страны. В 1996 году он создал первый в России Дом высокой моды.