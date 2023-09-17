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Любимова назвала талант Николая Добронравова уникальным - РИА Новости, 17.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:34 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896810430.html
Любимова назвала талант Николая Добронравова уникальным
Любимова назвала талант Николая Добронравова уникальным - РИА Новости, 17.09.2023
Любимова назвала талант Николая Добронравова уникальным
Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной поэта-песенника Николая Добронравова, отметив, что его стихи проникнуты теплом РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T14:34
2023-09-17T14:34
культура
новости культуры
николай добронравов
ольга любимова
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной поэта-песенника Николая Добронравова, отметив, что его стихи проникнуты теплом и душевностью, учат нас быть смелыми и верными, любить и защищать. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. "С огромной печалью узнала, что ушел из жизни выдающийся поэт-песенник Николай Добронравов. Уникальный талант Николая Николаевича подарил нескольким поколениям советских и российских слушателей замечательные стихи, которые вкупе с музыкой Александры Пахмутовой стали всенародно любимыми песнями. Эти произведения проникнуты теплом, душевностью и необыкновенным лиризмом", - написала Любимова в своем телеграм-канале. Любимова также выразила искренние слова сочувствия и поддержки Александре Пахмутовой, отметив, что их дуэт с Николаем Добронравовым стал примером невероятного творческого и семейного союза. "Каждый из нас знает строки композиций "Нежность", "Надежда", "Как молоды мы были" и многих других". Его творческое наследие – сотни потрясающих песен, на которых выросли и были воспитаны целые поколения. Эти строки и эта музыка сопровождают нас в радостные минуты жизни и поддерживают в минуты печали, учат быть смелыми и верными, учат любить и защищать", - добавила Любимова. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896785362.html
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896786257.html
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новости культуры, николай добронравов, ольга любимова, россия
Культура, Новости культуры, Николай Добронравов, Ольга Любимова, Россия
Любимова назвала талант Николая Добронравова уникальным

Любимова: наследие Добронравова учит быть смелыми и верными, любить и защищать

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоэт Николай Добронравов
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поэт Николай Добронравов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной поэта-песенника Николая Добронравова, отметив, что его стихи проникнуты теплом и душевностью, учат нас быть смелыми и верными, любить и защищать.
Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни.
"С огромной печалью узнала, что ушел из жизни выдающийся поэт-песенник Николай Добронравов. Уникальный талант Николая Николаевича подарил нескольким поколениям советских и российских слушателей замечательные стихи, которые вкупе с музыкой Александры Пахмутовой стали всенародно любимыми песнями. Эти произведения проникнуты теплом, душевностью и необыкновенным лиризмом", - написала Любимова в своем телеграм-канале.
Любимова также выразила искренние слова сочувствия и поддержки Александре Пахмутовой, отметив, что их дуэт с Николаем Добронравовым стал примером невероятного творческого и семейного союза.
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище
Вчера, 10:18
"Каждый из нас знает строки композиций "Нежность", "Надежда", "Как молоды мы были" и многих других". Его творческое наследие – сотни потрясающих песен, на которых выросли и были воспитаны целые поколения. Эти строки и эта музыка сопровождают нас в радостные минуты жизни и поддерживают в минуты печали, учат быть смелыми и верными, учат любить и защищать", - добавила Любимова.
Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.
Поэт-песенник Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Биография Николая Добронравова
Вчера, 10:32
 
КультураНовости культурыНиколай ДобронравовОльга ЛюбимоваРоссия
 
 
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