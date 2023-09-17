https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896810430.html

Любимова назвала талант Николая Добронравова уникальным

Любимова назвала талант Николая Добронравова уникальным - РИА Новости, 17.09.2023

Любимова назвала талант Николая Добронравова уникальным

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной поэта-песенника Николая Добронравова, отметив, что его стихи проникнуты теплом РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:34

2023-09-17T14:34

2023-09-17T14:34

культура

новости культуры

николай добронравов

ольга любимова

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной поэта-песенника Николая Добронравова, отметив, что его стихи проникнуты теплом и душевностью, учат нас быть смелыми и верными, любить и защищать. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. "С огромной печалью узнала, что ушел из жизни выдающийся поэт-песенник Николай Добронравов. Уникальный талант Николая Николаевича подарил нескольким поколениям советских и российских слушателей замечательные стихи, которые вкупе с музыкой Александры Пахмутовой стали всенародно любимыми песнями. Эти произведения проникнуты теплом, душевностью и необыкновенным лиризмом", - написала Любимова в своем телеграм-канале. Любимова также выразила искренние слова сочувствия и поддержки Александре Пахмутовой, отметив, что их дуэт с Николаем Добронравовым стал примером невероятного творческого и семейного союза. "Каждый из нас знает строки композиций "Нежность", "Надежда", "Как молоды мы были" и многих других". Его творческое наследие – сотни потрясающих песен, на которых выросли и были воспитаны целые поколения. Эти строки и эта музыка сопровождают нас в радостные минуты жизни и поддерживают в минуты печали, учат быть смелыми и верными, учат любить и защищать", - добавила Любимова. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896785362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, николай добронравов, ольга любимова, россия