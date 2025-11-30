Рейтинг@Mail.ru
22:58 30.11.2025 (обновлено: 09:22 01.12.2025)
Появились новые детали визита Путина в Киргизию
Появились новые детали визита Путина в Киргизию
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был удивлен масштабной и необычной церемонией встречи в аэропорту Бишкека во время его визита в Киргизию, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин".
Российский лидер на этой неделе посетил Киргизию с государственным визитом. В Бишкеке его встречали с размахом. Уже в аэропорту помимо традиционного почетного караула Путина ожидало приветствие с национальным колоритом.
В этой церемонии встречи участвовали артисты в национальных костюмах, мастера охоты, которые придерживали на руках ловчих птиц, и всадники в костюмах киргизских воинов. Вдоль красной дорожки у президентского борта были установлены юрты.
Новые кадры с этой церемонии показали в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Судя по кадрам, президента масштабность встречи впечатлила. "Обалдеть", - сказал Путин лидеру Киргизии Садыру Жапарову, который встречал его у трапа самолета.
Оценил он и соколов, которые были задействованы в зрелищной церемонии. "Такой мощный, красивый", - отозвался президент России о ловчих птицах.
Чуть позже, уже в терминале аэропорта киргизские артисты сыграли для президента России русскую "Калинку-Малинку" на национальных инструментах - комузе и кыяке. Но, как оказалось, музыкантам хорошо знакомы и другие русские мелодии. Ожидая Путина, они исполнили песню "Надежда", написанную композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым.
А вот провожали Путина в заключительный день визита песней про Москву. Военный оркестр в аэропорту у борта российского президента сыграл мелодию композиции "Дорогая моя столица".
Путин и Жапаров в первый день визита покидали аэропорт на одном "Аурусе", они продолжили общение в тот вечер в рамках неформальной встречи.
Организацию визита и гостеприимство киргизской стороны отметил не только сам президент России в ходе двусторонних контактов с Жапаровым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах мероприятий в Бишкеке также лично поблагодарил лидера Киргизии.
"Вам спасибо за такой чудесный визит. Действительно очень здорово", - обратился к нему Песков.
