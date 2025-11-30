Появились новые детали визита Путина в Киргизию

Президент Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас

Президент Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был удивлен масштабной и необычной церемонией встречи в аэропорту Бишкека во время его визита в Киргизию, рассказали в программе Президент России Владимир Путин был удивлен масштабной и необычной церемонией встречи в аэропорту Бишкека во время его визита в Киргизию, рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин".

Российский лидер на этой неделе посетил Киргизию с государственным визитом. В Бишкеке его встречали с размахом. Уже в аэропорту помимо традиционного почетного караула Путина ожидало приветствие с национальным колоритом.

В этой церемонии встречи участвовали артисты в национальных костюмах, мастера охоты, которые придерживали на руках ловчих птиц, и всадники в костюмах киргизских воинов. Вдоль красной дорожки у президентского борта были установлены юрты.

Новые кадры с этой церемонии показали в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1 ".

Судя по кадрам, президента масштабность встречи впечатлила. "Обалдеть", - сказал Путин лидеру Киргизии Садыру Жапарову , который встречал его у трапа самолета.

Оценил он и соколов, которые были задействованы в зрелищной церемонии. "Такой мощный, красивый", - отозвался президент России о ловчих птицах.

Чуть позже, уже в терминале аэропорта киргизские артисты сыграли для президента России русскую "Калинку-Малинку" на национальных инструментах - комузе и кыяке. Но, как оказалось, музыкантам хорошо знакомы и другие русские мелодии. Ожидая Путина, они исполнили песню "Надежда", написанную композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым

А вот провожали Путина в заключительный день визита песней про Москву . Военный оркестр в аэропорту у борта российского президента сыграл мелодию композиции "Дорогая моя столица".

Путин и Жапаров в первый день визита покидали аэропорт на одном "Аурусе", они продолжили общение в тот вечер в рамках неформальной встречи.

Организацию визита и гостеприимство киргизской стороны отметил не только сам президент России в ходе двусторонних контактов с Жапаровым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах мероприятий в Бишкеке также лично поблагодарил лидера Киргизии.