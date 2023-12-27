https://ria.ru/20231227/kultura-1918409263.html

Итоги года в культуре

Итоги года в культуре - РИА Новости, 27.12.2023

Итоги года в культуре

Уходящий 2023 год не обошелся без резонансных и важных для России событий в сфере культуры: назначение Валерия Гергиева главой Большого и Мариинского театров,... РИА Новости, 27.12.2023

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Уходящий 2023 год не обошелся без резонансных и важных для России событий в сфере культуры: назначение Валерия Гергиева главой Большого и Мариинского театров, возвращение иконы "Святая Троица" Андрея Рублева Церкви, передача коллекции скифского золота Украине, возобновление Петербургского культурного форума, борьба с нелегальными показами голливудских фильмов "Барби" и "Оппенгеймер", премьера "Вызова" - первого российского фильма, снятого в космосе, смена руководства в Третьяковской галерее и Пушкинском музее, а также отмена концертов артистов-иноагентов и анонсирование русского аналога "Евровидения". Театр начинается с очередиГрандиозные перемены произошли в конце года в Большом театре: после общественного резонанса из-за ночных очередей за билетами на новогодние представления балета "Щелкунчик", появились первые сообщения о возможной смене руководства. 1 декабря новым гендиректором ГАБТа был объявлен худрук Мариинского театра в Санкт-Петербурге, дирижер Валерий Гергиев - он возглавил оба театра. Также Гергиев был избран сопредседателем Союза театральных деятелей РФ – инициативу выдвинул новый председатель СТД Владимир Машков на внеочередном съезде союза. Александр Калягин покинул пост главы СТД после 27 лет руководства. Кроме того, многие московские театры в 2023 году праздновали свои юбилеи. МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького 26 октября отметили 125-летие. В МХТ имени Чехова состоялась премьера Дениса Азарова "9 ряд, 10, 11 место", в которой приняли участие Наталья Тенякова, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Михаил Пореченков и худрук Константин Хабенский. Также в московском метро был запущен тематический поезд, посвященный истории театра, и выпущена лимитированная карта "Тройка". Столетие отметил Театр Моссовета, представивший спектакль "8 любящих женщин" с участием Ольги Остроумовой, Ольги Кабо, Евгении Крюковой, Екатерины Гусевой. Громкими премьерами отметились и другие театры. Театр Вахтангова представил 7 марта первую премьеру сезона на исторической сцене - спектакль "Амадей" в постановке режиссера Анатолия Шульева с Виктором Добронравовым и Алексеем Гуськовым в главных ролях, в Театре Маяковского к 200-летнему юбилею Александра Островского состоялся показ спектакля "Лес" Егора Перегудова, главный режиссер "Ленкома Марка Захарова" Алексей Франдетти представил муздраму "Маяковский", на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в преддверии Нового года представили премьеру "Снежная королева". Большой театр представил 16 ноября премьеру редкой оперы итальянского композитора Франческо Чилеа "Адриана Лекуврер", а балетной премьерой стала "Пиковая дама" в постановке Юрия Посохова. Мариинский театр собрал овации у китайских зрителей во время масштабных гастролей с 10 октября по 5 ноября, а со 2 декабря на всех своих сценах начал чествовать великих композиторов-юбиляров – Берлиоза, Верди и Вагнера. Подготовка "Троицы" к передаче РПЦ Президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче иконы "Святая Троица" Андрея Рублева Русской православной церкви. Икона была выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя с 4 июня, праздника Святой Троицы, до 18 июля. Транспортировка реликвии оказалась сложной задачей: на иконе были выявлены повреждения и множественные деструктивные процессы, после чего ее перевезли в Реставрационный центр имени академика Грабаря для обследования. 12 июля "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет, соответствующее соглашение было заключено между Третьяковской галереей и монастырем и подписано министром культуры РФ Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. За время нахождения иконы в Центре Грабаря ее внимательно осматривали сотрудники Третьяковки. В ноябре реставрационный совет при Минкультуры рассмотрел мероприятия по сохранению "Троицы", однако отчет по результатам обследования специалистами так и не был обнародован. В ведомстве заявили, что для реликвии созданы все необходимые условия хранения и особый температурный режим, а также сообщили о проведении еще одного реставрационного совета без указания конкретной даты. Скифское золотоВерховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, принятое 26 октября 2021 года. 27 ноября Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это решение ангажировано и создает опасный прецедент, который не останется без адекватной реакции Москвы. Представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал прецедент бесконечно политизированным и предположил, что несмотря на сложные отношения с международными судами, РФ будет обращаться в такую инстанцию. Кофликт киноинтересовКиноотрасль в 2023 году тоже приняла не один вызов. Премьера первого фильма, снятого в космосе, состоялась в день космонавтики 12 апреля. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко получили государственные награды за создание "Вызова", а зрители горячо поддержали кинокартину: фильм собрал в прокате более 2 миллиардов рублей и вошел в десятку самых кассовых фильмов в России. Однако летом кинотеатрам пришлось противостоять пиратским показам голливудских фильмов, не получивших прокатные удостоверения: громкие мировые премьеры "Барби" и "Оппенгеймер" нелегально показывали в некоторых кинозалах в качестве предсеансного обслуживания. Кроме того, трудности с прокатными удостоверениями возникли и у российских режиссеров. Если в случае так называемого "Барбигеймера" причиной был уход голливудских студий-мейджоров из России, то у фильма "Айта" якутского режиссера Степана Бурнашева отозвали прокатное удостоверение после проверки Роскомнадзора и, как отметила министр культуры Ольга Любимова, "из-за негативной реакции зрителей в соцсетях". Кроме того, в прокат не попала картина Александра Сокурова "Сказка": фильм убрали из программы фестиваля "Каро.Арт" в октябре, а после отказали режиссеру в выдаче удостоверения. Тем не менее, российское кино смогло восстановиться после трудных времен: президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова рассказала, что кинорынок смог восстановиться после убыточного пандемийного периода, а российские фильмы стали больше привлекать отечественного зрителя и теперь занимает 70% бокс-офиса. Вышедший в прокат 1 января фильм "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, обойдя по сборам первую часть "Аватара". При бюджете 850 миллионов рублей он собрал в прокате более 5 миллиардов. Кроме того, после успеха фильма создатели проекта представили зрителям музыкально-цирковое шоу "Чебурашка", премьера которого состоялась Москве 27 июля, а также объявили о разработке сиквела. Новое руководствоКардинальные изменения произошли в руководстве ведущих московских музеев: 21 марта минкультуры России назначило Елизавету Лихачеву новым руководителем ГМИИ им. Пушкина, она сменила ушедшую по собственному желанию Марину Лошак, а новым гендиректором Третьяковской галереи вместо Зельфиры Трегуловой 9 февраля была назначена Елена Проничева. 22 марта помощник президента Курчатовского института Дмитрий Кожанов стал гендиректором Политехнического музея, а 13 февраля Минкультуры продлило на пять лет контракт с директором Государственного исторического музея Алексеем Левыкиным. Кадровые перестановки произошли и в театрах: главным режиссером Театра имени Вахтангова стал Анатолий Шульев, а Александр Лазарев занял аналогичную должность в Театре Российской армии. Заместитель министра культуры Алла Манилова по личной просьбе была освобождена от должности и назначена генеральным директором Государственного Русского музея. Ее место статс-секретаря – замминистра культуры 25 апреля заняла Надежда Преподобная. Кроме того, на должность заместителя министра культуры был назначен Андрей Малышев, занимавший ранее должность генерального директора ФГУП "Росконцерт". Бывший заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, обвиняемая в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 125 миллионов рублей, находилась под арестом и не признала в суде свою вину. По данным следствия, Ярилова поспособствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". Объединение культурДевятый Международный культурный форум после трехлетнего перерыва состоялся в Санкт-Петербурге с 16 по 18 ноября, в нем приняли участие 73 страны, 56 официальных делегаций, 34 министра культуры из Китая, Испании, Италии, Японии, Сербии, ЮАР, Турции и других стран. А в Москве в Новой Третьяковке с 10 по 12 августа состоялся II Международный детский культурный форум. Международный форум BRICS+ Fashion Summit, собравший представители модной индустрии более чем из 60 стран, прошел в "Зарядье" с 28 ноября по 2 декабря. Столицу посетила звезда итальянского кино Орнелла Мути и рассказала, что уже десять лет носит одежду русского дизайнера Ульяны Сергеенко. Международный конкурс имени Чайковского проходил с 19 июня по 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Онлайн-трансляции смотрели 50 миллионов зрителей из 102 стран, а среди участников и финалистов были музыканты из Китая, Великобритании, США, Южной Кореи и Белоруссии. Ряд мероприятий был приурочен к 150-летию композитора Сергея Рахманинова. Фестиваль "Рахманинов и (не) его время" проходил в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича с 27 марта по 2 апреля, 1 апреля в "Зарядье" состоялся концерт "Рахманинов. Я - здесь", выставка "Сергей Рахманинов: я – русский композитор" открылась в Дрездене и Берлине, а также выставки и концерты проходили в Париже, Афинах, Ереване и, конечно, в разных городах России. Русский аналог ЕвровидениюВ рамках Санкт-Петербургского культурного форума министр культуры России Ольга Любимова предложила зарубежным министрам создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс "ЕвразияВидение+". Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст предложил провести музыкальный конкурс "ИнтерВидение" в следующем году и сделать его ежегодным. Ранее кинорежиссер Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию, которая стала бы аналогом "Оскара". По его оценке, академия может быть создана в 2024 году. Михалков рассказывал журналистам, что в киноакадемию готовы войти Китай, Иран, Индия и Белоруссия. На полях культурного форума он сообщил, что Китай поддержал создание Евразийской киноакадемии. Иноагенты, суды и увольненияЗа год список артистов, признанных в РФ иноагентами, пополнился новыми именами, теперь в нем актеры Артур Смольянинов, певица Монеточка, шоумен Семен Слепаков, солист группы "Би-2" Лева (Егор Бортник). Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник" по собственному желанию, после того как спектакль "Игра в джин" с ее участием был заменен другими постановками. Актриса не раз выражала свою поддержку иноагентам и допускала неоднозначные высказывания об СВО. Народный артист РФ Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева уволены из МХТ им. Чехова, актера в апреле оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. А актер Данила Козловский выиграл суд у активиста, обвинявшего его по той же статье. Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Козловского к главе "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ранее Бородин направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. По его утверждению, артист уехал в США после начала СВО, а также высказывался против спецоперации в своих соцсетях. Козловский опроверг свой отъезд в США и заявил, что не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Невосполнимые утратыРоссия в уходящем году лишилась многих талантливых деятелей культуры. 14 января ушла из жизни народная артистка СССР Инна Чурикова. Ее муж, режиссер Глеб Панфилов ненамного пережил супругу - его не стало 26 августа. Художник-постановщик советских мультфильмов о Коте Леопольде, Мамонтенке и Крошке Еноте Вячеслав Назарук умер 28 января, а в феврале от онкологического заболевания скончался кинорежиссер Вадим Абдрашитов. Весна омрачилась уходом сразу двух выдающихся модельеров: 30 апреля скончался Вячеслав Зайцев, а буквально через несколько дней, 2 мая, не стало Валентина Юдашкина. 28 мая скончался художник-концептуалист Илья Кабаков. Август унес жизни сразу трех блистательных советских актрис: народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко, народных артисток СССР Юлии Борисовой и Веры Васильевой. 19 августа не стало народного артиста РФ Игоря Ясуловича. В октябре скончались поэт и автор всенародно известных песен "Надежда", "Нежность", "Команда молодости нашей" Николай Добронравов и композитор, написавший музыку к множеству советских мультфильмов и кинофильмов, таких как "Бременские музыканты", "Обыкновенное чудо", "Формула любви" и "Собака на сене", Геннадий Гладков. 2 ноября умер выдающийся дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрий Темирканов. Кроме того, ушли из жизни заслуженная артистка РСФСР Майя Менглет, актер Сергей Колесников, бывший министр культуры СССР Василий Захаров, худрук и главный балетмейстер театра "Кремлевский балет" Андрей Петров, бывший руководитель Театра на Таганке, актер Николай Дупак, создатель визуального образа "Дяди Степы" художник Герман Мазурин, сценарист мультфильма "Незнайка на Луне" Владимир Голованов, кинорежиссер Николай Досталь и актер Алексей Янин.

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Дарья Буймова

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