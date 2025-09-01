Школьники на уроках будут изучать песни Shaman и Газманова

https://ria.ru/20250901/uroki-2038884395.html

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Школьники с первого по восьмой классы уже на этой неделе на уроках музыки будут учить песни заслуженного артиста РФ и певца Ярослава Дронова (Shaman), а также народного артиста РФ, певца и композитора Олега Газманова, рассказал РИА Новости автор инициативы, депутат Госдумы Сергей Колунов. "Обновленный песенник, который мы готовили с ноября 2024 года, уже разослан по всем школам России. Учителя с ним ознакомились, скорректировали учебный план по предмету "Музыка". Каждая школа вносит изменения в план самостоятельно, но уверен, что уже на первой учебной неделе мы услышим хоровое пение хорошо знакомых нам патриотических песен современных исполнителей, в числе которых Shaman и Олег Газманов", - сказал Колунов. По мнению парламентария, цель "песенника" заключается в том, чтобы повысить интерес к предмету "Музыка", а также привлечь внимание школьников к современной патриотической музыке и ее авторам. "В целом, все 37 песен гармонично вошли в учебный план изучения предмета, и теперь ребята с 1 по 8 класс будут изучать творчество Олега Газманова, в перечень вошли три его песни – "Офицеры", "Вперед, Россия" и "Бессмертный полк". Будут изучать репертуар Shaman, а именно его песню "Моя Россия". Кроме того, школьники будут изучать композиции группы "Любэ", в том числе "Многая лета русской земле", "А река течет" и "Конь", - отметил он. Колунов напомнил, что также в перечень вошли две песни заслуженного артиста РФ, депутата Госдумы Дениса Майданова – "Россия" и "Флаг моего государства" и песня музыканта Сергея Трофимова "Родина". "Также в школьную программу вошли песни, написанные советским и российским поэтом-песенником Николаем Добронравовым совместно с его супругой-композитором Александрой Пахмутовой. Кроме того, в песенник включены военные песни: "Служить России", "Вот солдаты идут", "Хотят ли русские войны", "Летите, голуби", "Эхо Победы", "Ах, эти тучи в голубом", "Мелодия Победы", "Несовместимы дети и война", - заключил он.

