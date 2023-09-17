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Швыдкой выразил соболезнования из-за смерти Добронравова - РИА Новости, 17.09.2023
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Культура
 
11:58 17.09.2023
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896795594.html
Швыдкой выразил соболезнования из-за смерти Добронравова
Швыдкой выразил соболезнования из-за смерти Добронравова - РИА Новости, 17.09.2023
Швыдкой выразил соболезнования из-за смерти Добронравова
Николай Добронравов один из последних великих поэтов, которые писали стихи так, что они претворялись в музыку, заявил в разговоре с РИА Новости советник... РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T11:58
2023-09-17T11:58
культура
новости культуры
николай добронравов
михаил швыдкой
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Николай Добронравов один из последних великих поэтов, которые писали стихи так, что они претворялись в музыку, заявил в разговоре с РИА Новости советник президента РФ по культуре Михаил Швыдкой. Николай Добронравов скончался на 95 году жизни. "Он поэт, он писал замечательные стихи, которые потом претворялись в музыку, нужно слышать музыку по-настоящему, чтобы выразить это в словах, а он это умел… Он написал огромное количество песен, которые поет народ и часто даже не вспоминает о том, кто автор слов. Может это и есть высшее призвание. Он был удивительно порядочным, трогательным и нежным человеком, благодаря этому он вошёл в нашу жизнь, в наши сердца…", - сказал Швыдкой. Советник президента РФ также отметил, что союз Николая Добронравова с Александрой Пахмутовой - образцовый. "Николай Николаевич бесконечно любил свою жену… Этот творческий союз был связан прежде всего человеческим союзом, с их нежнейшими и трогательными отношениями друг к другу… Когда будут говорить об эпохе 60-х, 70-х, 80-х годов… будут говорить об этом удивительном творческом союзе - Пахмутовой и Добронравова", - добавил Швыдкой. Он отметил, что уход таких людей, как Добронравов оставляет незаполняемые пустоты и раны, которые не заживают. "Он один из последних великих поэтов и утрата эта очень большая и горькая", - сказал собеседник агентства. Музыку на стихи Добронравова писали Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов, Леонид Афанасьев, Эдуард Колмановский, Аркадий Островский и многие другие. Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой - "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва", "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" - в общей сложности более 400. Песни на стихи Добронравова исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Анна Герман, Лев Лещенко, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, Юлиан, Николай Басков, ансамбли "Песняры", "Пламя", "Самоцветы", "Надежда", "Верасы", "Добры молодцы", "Сябры", группа Стаса Намина и многие другие.
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896792183.html
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896786257.html
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новости культуры, николай добронравов, михаил швыдкой
Культура, Новости культуры, Николай Добронравов, Михаил Швыдкой
Швыдкой выразил соболезнования из-за смерти Добронравова

Швыдкой назвал Николая Добронравова одним из последних великих поэтов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПоэт Николай Добронравов
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Поэт Николай Добронравов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Николай Добронравов один из последних великих поэтов, которые писали стихи так, что они претворялись в музыку, заявил в разговоре с РИА Новости советник президента РФ по культуре Михаил Швыдкой.
Николай Добронравов скончался на 95 году жизни.
"Он поэт, он писал замечательные стихи, которые потом претворялись в музыку, нужно слышать музыку по-настоящему, чтобы выразить это в словах, а он это умел… Он написал огромное количество песен, которые поет народ и часто даже не вспоминает о том, кто автор слов. Может это и есть высшее призвание. Он был удивительно порядочным, трогательным и нежным человеком, благодаря этому он вошёл в нашу жизнь, в наши сердца…", - сказал Швыдкой.
Советник президента РФ также отметил, что союз Николая Добронравова с Александрой Пахмутовой - образцовый.
Поэт-песенник Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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"Николай Николаевич бесконечно любил свою жену… Этот творческий союз был связан прежде всего человеческим союзом, с их нежнейшими и трогательными отношениями друг к другу… Когда будут говорить об эпохе 60-х, 70-х, 80-х годов… будут говорить об этом удивительном творческом союзе - Пахмутовой и Добронравова", - добавил Швыдкой.
Он отметил, что уход таких людей, как Добронравов оставляет незаполняемые пустоты и раны, которые не заживают.
"Он один из последних великих поэтов и утрата эта очень большая и горькая", - сказал собеседник агентства.
Музыку на стихи Добронравова писали Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов, Леонид Афанасьев, Эдуард Колмановский, Аркадий Островский и многие другие.
Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой - "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва", "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" - в общей сложности более 400.
Песни на стихи Добронравова исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Анна Герман, Лев Лещенко, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, Юлиан, Николай Басков, ансамбли "Песняры", "Пламя", "Самоцветы", "Надежда", "Верасы", "Добры молодцы", "Сябры", группа Стаса Намина и многие другие.
Поэт-песенник Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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КультураНовости культурыНиколай ДобронравовМихаил Швыдкой
 
 
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