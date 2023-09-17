https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896795594.html

Швыдкой выразил соболезнования из-за смерти Добронравова

Швыдкой выразил соболезнования из-за смерти Добронравова - РИА Новости, 17.09.2023

Швыдкой выразил соболезнования из-за смерти Добронравова

Николай Добронравов один из последних великих поэтов, которые писали стихи так, что они претворялись в музыку, заявил в разговоре с РИА Новости советник... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T11:58

2023-09-17T11:58

2023-09-17T11:58

культура

новости культуры

николай добронравов

михаил швыдкой

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Николай Добронравов один из последних великих поэтов, которые писали стихи так, что они претворялись в музыку, заявил в разговоре с РИА Новости советник президента РФ по культуре Михаил Швыдкой. Николай Добронравов скончался на 95 году жизни. "Он поэт, он писал замечательные стихи, которые потом претворялись в музыку, нужно слышать музыку по-настоящему, чтобы выразить это в словах, а он это умел… Он написал огромное количество песен, которые поет народ и часто даже не вспоминает о том, кто автор слов. Может это и есть высшее призвание. Он был удивительно порядочным, трогательным и нежным человеком, благодаря этому он вошёл в нашу жизнь, в наши сердца…", - сказал Швыдкой. Советник президента РФ также отметил, что союз Николая Добронравова с Александрой Пахмутовой - образцовый. "Николай Николаевич бесконечно любил свою жену… Этот творческий союз был связан прежде всего человеческим союзом, с их нежнейшими и трогательными отношениями друг к другу… Когда будут говорить об эпохе 60-х, 70-х, 80-х годов… будут говорить об этом удивительном творческом союзе - Пахмутовой и Добронравова", - добавил Швыдкой. Он отметил, что уход таких людей, как Добронравов оставляет незаполняемые пустоты и раны, которые не заживают. "Он один из последних великих поэтов и утрата эта очень большая и горькая", - сказал собеседник агентства. Музыку на стихи Добронравова писали Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов, Леонид Афанасьев, Эдуард Колмановский, Аркадий Островский и многие другие. Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой - "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва", "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" - в общей сложности более 400. Песни на стихи Добронравова исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Анна Герман, Лев Лещенко, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, Юлиан, Николай Басков, ансамбли "Песняры", "Пламя", "Самоцветы", "Надежда", "Верасы", "Добры молодцы", "Сябры", группа Стаса Намина и многие другие.

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896792183.html

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896786257.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, николай добронравов, михаил швыдкой