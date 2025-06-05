Путин вспомнил разговор с поэтом-песенником Добронравовым
Путин вспомнил, как поэт-песенник Добронравов интересовался важными темами
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПоэт Николай Добронравов, композитор Александра Пахмутова и президент России Владимир Путин
Поэт Николай Добронравов, композитор Александра Пахмутова и президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вспомнил свой разговор с поэтом-песенником Николаем Добронравовым, который интересовался у него важными темами для страны, чтобы потом отразить их в творчестве.
"Николай Николаевич Доборонравов мне как-то сказал, спросил - вот тема какая, как вы считаете, наиболее важная для государства, для страны? Давайте мы пообсуждаем, поговорим на эту тему, подумаем. А мы потом с Александрой Николаевной (ред. - Пахмутовой) могли бы подумать, как это все красиво, талантливо, грамотно оформить в интересах страны", - вспомнил Путин в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. В союзе со своей супругой - композитором Александрой Пахмутовой он написал множество ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие. Музыку на стихи Добронравова писали Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов, Леонид Афанасьев, Эдуард Колмановский, Аркадий Островский и многие другие.
Добронравов скончался 16 сентября 2023 года на 95 году жизни. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.
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