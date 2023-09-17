https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896792183.html

Пригожин назвал Добронравова символом эпохи

Пригожин назвал Добронравова символом эпохи - РИА Новости, 17.09.2023

Пригожин назвал Добронравова символом эпохи

Продюсер Иосиф Пригожин назвал поэта-песенника Николая Добронравова символом эпохи и золотом России. РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T11:24

2023-09-17T11:24

2023-09-17T11:24

культура

новости культуры

николай добронравов

иосиф пригожин

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин назвал поэта-песенника Николая Добронравова символом эпохи и золотом России. Добронравов скончался на 95-м году жизни в субботу. "Валерия пела песни на его стихи. Для нас это такой символ эпохи, символ времени. Он всегда был таким добродушным человеком, который всегда вызывал улыбку. Сегодня таких людей просто нет. Это золото, это бриллиант нашей страны. Нашему поколению становится все сложнее, потому что мы сиротеем. В своих песнях, в своих стихах он всегда будет жив", - сказал Пригожин в беседе с РИА Новости. Он также отметил творческий тандем Добронравова с его супругой, композитором Александрой Пахмутовой. "Я всю свою сознательную жизнь помню их вместе с Александрой Николаевной (Пахмутовой - ред.), 65 лет, по-моему, они прожили в браке. И просто не счесть количества песен, написанных ими совместно. Это такой фантастический, творческий тандем. Для нашей семьи они являются ярким примером творческой семьи, любви и преданности друг другу. Я их, честно говоря, порознь не видел. Это была невероятная пара", - подчеркнул Пригожин. По его словам, когда человек уходит, не имеет значения сколько ему лет. "Всегда больно и тяжело прощаться с людьми", - заключил продюсер. Музыку на стихи Добронравова писали Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов, Леонид Афанасьев, Эдуард Колмановский, Аркадий Островский и многие другие. Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой - "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва", "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" - в общей сложности более 400. Песни на стихи Добронравова исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Анна Герман, Лев Лещенко, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков, Валентина Толкунова, Людмила Сенчина, Юлиан, Николай Басков, ансамбли "Песняры", "Пламя", "Самоцветы", "Надежда", "Верасы", "Добры молодцы", "Сябры", группа Стаса Намина и многие другие.

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896785362.html

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896791879.html

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896786257.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, николай добронравов, иосиф пригожин