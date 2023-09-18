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Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти Николая Добронравова - РИА Новости, 18.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:25 18.09.2023 (обновлено: 12:33 18.09.2023)
https://ria.ru/20230918/dobronravov-1896949061.html
Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти Николая Добронравова
Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти Николая Добронравова - РИА Новости, 18.09.2023
Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти Николая Добронравова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Александре Пахмутовой в связи с кончиной Николая Добронравова, отметив, что творчество поэта всегда будет РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:25
2023-09-18T12:33
культура
николай добронравов
новости культуры
россия
александра пахмутова
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Александре Пахмутовой в связи с кончиной Николая Добронравова, отметив, что творчество поэта всегда будет созвучно времени, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга - Николая Николаевича Добронравова. Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход - большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас... Убеждён, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени", - говорится в телеграмме.Также президент подчеркнул, что в поэтических произведениях Добронравова отразились яркие страницы истории великой страны, трудовые свершения современников, их мечты, стремления, мужество и человеческое достоинство.
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николай добронравов, новости культуры, россия, александра пахмутова, владимир путин
Культура, Николай Добронравов, Новости культуры, Россия, Александра Пахмутова, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти Николая Добронравова

Путин: творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоэт-песенник Николай Добронравов
Поэт-песенник Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поэт-песенник Николай Добронравов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Александре Пахмутовой в связи с кончиной Николая Добронравова, отметив, что творчество поэта всегда будет созвучно времени, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга - Николая Николаевича Добронравова. Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход - большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас... Убеждён, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени", - говорится в телеграмме.
Также президент подчеркнул, что в поэтических произведениях Добронравова отразились яркие страницы истории великой страны, трудовые свершения современников, их мечты, стремления, мужество и человеческое достоинство.
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
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КультураНиколай ДобронравовНовости культурыРоссияАлександра ПахмутоваВладимир Путин
 
 
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