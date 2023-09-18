https://ria.ru/20230918/dobronravov-1896949061.html
Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти Николая Добронравова
Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти Николая Добронравова - РИА Новости, 18.09.2023
Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти Николая Добронравова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Александре Пахмутовой в связи с кончиной Николая Добронравова, отметив, что творчество поэта всегда будет РИА Новости, 18.09.2023
2023-09-18T12:25
2023-09-18T12:25
2023-09-18T12:33
культура
николай добронравов
новости культуры
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александра пахмутова
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Александре Пахмутовой в связи с кончиной Николая Добронравова, отметив, что творчество поэта всегда будет созвучно времени, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга - Николая Николаевича Добронравова. Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход - большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас... Убеждён, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени", - говорится в телеграмме.Также президент подчеркнул, что в поэтических произведениях Добронравова отразились яркие страницы истории великой страны, трудовые свершения современников, их мечты, стремления, мужество и человеческое достоинство.
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896817137.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николай добронравов, новости культуры, россия, александра пахмутова, владимир путин
Культура, Николай Добронравов, Новости культуры, Россия, Александра Пахмутова, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти Николая Добронравова
Путин: творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Александре Пахмутовой в связи с кончиной Николая Добронравова, отметив, что творчество поэта всегда будет созвучно времени, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга - Николая Николаевича Добронравова. Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход - большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас... Убеждён, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени", - говорится в телеграмме.
Также президент подчеркнул, что в поэтических произведениях Добронравова отразились яркие страницы истории великой страны, трудовые свершения современников, их мечты, стремления, мужество и человеческое достоинство.
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