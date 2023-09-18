https://ria.ru/20230918/dobronravov-1896949061.html

Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти Николая Добронравова

Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти Николая Добронравова - РИА Новости, 18.09.2023

Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти Николая Добронравова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Александре Пахмутовой в связи с кончиной Николая Добронравова, отметив, что творчество поэта всегда будет РИА Новости, 18.09.2023

2023-09-18T12:25

2023-09-18T12:25

2023-09-18T12:33

культура

николай добронравов

новости культуры

россия

александра пахмутова

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Александре Пахмутовой в связи с кончиной Николая Добронравова, отметив, что творчество поэта всегда будет созвучно времени, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга - Николая Николаевича Добронравова. Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход - большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас... Убеждён, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени", - говорится в телеграмме.Также президент подчеркнул, что в поэтических произведениях Добронравова отразились яркие страницы истории великой страны, трудовые свершения современников, их мечты, стремления, мужество и человеческое достоинство.

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896817137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

николай добронравов, новости культуры, россия, александра пахмутова, владимир путин