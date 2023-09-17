https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896810278.html

Матвиенко назвала смерть поэта Добронравова большой потерей для культуры

Матвиенко назвала смерть поэта Добронравова большой потерей для культуры - РИА Новости, 17.09.2023

Матвиенко назвала смерть поэта Добронравова большой потерей для культуры

Уход из жизни Николая Добронравова - большая потеря для российской культуры, человек интеллигентный, порядочный, талантливый и яркий поэт, говорится в... РИА Новости, 17.09.2023

2023-09-17T14:33

2023-09-17T14:33

2023-09-17T14:33

россия

ссср

николай добронравов

александра пахмутова

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Уход из жизни Николая Добронравова - большая потеря для российской культуры, человек интеллигентный, порядочный, талантливый и яркий поэт, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко в Союз писателей России. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. "Российская культура лишилась талантливого, самобытного, яркого поэта. Уход из жизни Николая Николаевича - это большая потеря для всех, кто ценил его многогранное творчество. Человек интеллигентный, необыкновенно порядочный, широко эрудированный, уважительный и внимательный к людям", - говорится в телеграмме. По словам Матвиенко, Добронравов оставил нам десятки замечательных песен, написанных как в соавторстве с Александрой Пахмутовой, так и с другими известными композиторами. "Стихи Николая Николаевича - искренние, вдохновляющие, наполненные любовью к Родине - были частью его души, поэтому всегда находили и сегодня находят горячий отклик в сердцах поклонников его таланта", - отметила сенатор. Вклад Добронравова в развитие отечественной литературы по праву отмечен высокими государственными наградами. Но самой важной наградой для него были "наши почитание и признание", заключила спикер. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. Он написал стихи для множества ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896786257.html

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896795594.html

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россия, ссср, николай добронравов, александра пахмутова, валентина матвиенко, совет федерации рф