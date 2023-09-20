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Завершилось прощание с поэтом Николаем Добронравовым - РИА Новости, 20.09.2023
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Культура
 
15:40 20.09.2023
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Завершилось прощание с поэтом Николаем Добронравовым
Завершилось прощание с поэтом Николаем Добронравовым - РИА Новости, 20.09.2023
Завершилось прощание с поэтом Николаем Добронравовым
Прощание с поэтом Николаем Добронравовым завершилось в Концертном зале имени Петра Чайковского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023
2023-09-20T15:40
2023-09-20T15:40
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Прощание с поэтом Николаем Добронравовым завершилось в Концертном зале имени Петра Чайковского, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии присутствовали вдова поэта Александра Пахмутова, народный артист России Лев Лещенко, актер Авангард Леонтьев, доктор Леонид Рошаль, актриса Екатерина Гусева и другие. О смерти Добронравова стало известно 17 сентября. Поэт скончался на 95-м году жизни, его похоронят на Новодевичьем кладбище. Соболезнования вдове Добронравова – композитору Александре Пахмутовой выразил Владимир Путин, отметив, что творчество поэта всегда будет созвучно времени, а сам Добронравов был "выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем". Также соболезнования выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр культуры России Ольга Любимова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, официальный представитель МИД России Мария Захарова, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, народный артист России Лев Лещенко, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и многие другие. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. В союзе со своей супругой – композитором Александрой Пахмутовой он написал много ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие. Музыку на стихи Добронравова писали Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов, Леонид Афанасьев, Эдуард Колмановский, Аркадий Островский и многие другие.
https://ria.ru/20230918/dobronravov-1896949061.html
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896840418.html
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справки, россия, белоруссия, москва, николай добронравов, александра пахмутова, петр чайковский
Культура, Справки, Россия, Белоруссия, Москва, Николай Добронравов, Александра Пахмутова, Петр Чайковский
Завершилось прощание с поэтом Николаем Добронравовым

В Концертном зале имени Чайковского завершилось прощание с поэтом Добронравовым

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрощание с поэтом Н. Добронравовым
Прощание с поэтом Н. Добронравовым - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Прощание с поэтом Николаем Добронравовым завершилось в Концертном зале имени Петра Чайковского, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии присутствовали вдова поэта Александра Пахмутова, народный артист России Лев Лещенко, актер Авангард Леонтьев, доктор Леонид Рошаль, актриса Екатерина Гусева и другие.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрощание с поэтом Н. Добронравовым
Прощание с поэтом Н. Добронравовым - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Прощание с поэтом Н. Добронравовым
О смерти Добронравова стало известно 17 сентября. Поэт скончался на 95-м году жизни, его похоронят на Новодевичьем кладбище.
Соболезнования вдове Добронравова – композитору Александре Пахмутовой выразил Владимир Путин, отметив, что творчество поэта всегда будет созвучно времени, а сам Добронравов был "выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрощание с поэтом Н. Добронравовым
Прощание с поэтом Н. Добронравовым - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Прощание с поэтом Н. Добронравовым
Также соболезнования выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр культуры России Ольга Любимова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, официальный представитель МИД России Мария Захарова, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, народный артист России Лев Лещенко, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и многие другие.
Поэт-песенник Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти Николая Добронравова
18 сентября, 12:25
Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. В союзе со своей супругой – композитором Александрой Пахмутовой он написал много ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие. Музыку на стихи Добронравова писали Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов, Леонид Афанасьев, Эдуард Колмановский, Аркадий Островский и многие другие.
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище
17 сентября, 19:07
 
КультураСправкиРоссияБелоруссияМоскваНиколай ДобронравовАлександра ПахмутоваПетр Чайковский
 
 
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