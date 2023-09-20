https://ria.ru/20230920/proschanie-1897568353.html

Завершилось прощание с поэтом Николаем Добронравовым

Завершилось прощание с поэтом Николаем Добронравовым - РИА Новости, 20.09.2023

Завершилось прощание с поэтом Николаем Добронравовым

Прощание с поэтом Николаем Добронравовым завершилось в Концертном зале имени Петра Чайковского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T15:40

2023-09-20T15:40

2023-09-20T15:40

культура

справки

россия

белоруссия

москва

николай добронравов

александра пахмутова

петр чайковский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/14/1897566994_0:210:3074:1939_1920x0_80_0_0_2320d22b3da2490c494a56884f7be99a.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Прощание с поэтом Николаем Добронравовым завершилось в Концертном зале имени Петра Чайковского, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии присутствовали вдова поэта Александра Пахмутова, народный артист России Лев Лещенко, актер Авангард Леонтьев, доктор Леонид Рошаль, актриса Екатерина Гусева и другие. О смерти Добронравова стало известно 17 сентября. Поэт скончался на 95-м году жизни, его похоронят на Новодевичьем кладбище. Соболезнования вдове Добронравова – композитору Александре Пахмутовой выразил Владимир Путин, отметив, что творчество поэта всегда будет созвучно времени, а сам Добронравов был "выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем". Также соболезнования выразили президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр культуры России Ольга Любимова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, официальный представитель МИД России Мария Захарова, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, народный артист России Лев Лещенко, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и многие другие. Советский и российский поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. В союзе со своей супругой – композитором Александрой Пахмутовой он написал много ставших популярными песен, среди которых "Команда молодости нашей", "Надежда", "Нежность", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие. Музыку на стихи Добронравова писали Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов, Леонид Афанасьев, Эдуард Колмановский, Аркадий Островский и многие другие.

https://ria.ru/20230918/dobronravov-1896949061.html

https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896840418.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

справки, россия, белоруссия, москва, николай добронравов, александра пахмутова, петр чайковский