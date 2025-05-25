Рейтинг@Mail.ru
Как живет Александра Пахмутова после ухода Добронравова - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/pakhmutova-2018750699.html
Как живет Александра Пахмутова после ухода Добронравова
Как живет Александра Пахмутова после ухода Добронравова - РИА Новости, 25.05.2025
Как живет Александра Пахмутова после ухода Добронравова
Народная артистка СССР Александра Пахмутова недавно отметила свое 95-летие на сцене Большого театра. Но многие ли задумываются, чего ей стоило выйти к публике и РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T08:00:00+03:00
2025-05-25T08:00:00+03:00
россия
ссср
караганда
александра пахмутова
николай добронравов
владимир путин
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899537717_0:80:2047:1231_1920x0_80_0_0_de5e5abc9543b0ff66d39ed07b79160b.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Народная артистка СССР Александра Пахмутова недавно отметила свое 95-летие на сцене Большого театра. Но многие ли задумываются, чего ей стоило выйти к публике и вновь сесть за рояль? Ведь всего два года назад она пережила самую страшную утрату в своей жизни — ушел ее любимый муж и соавтор Николай Добронравов, с которым они прожили душа в душу 67 лет. Как живет сейчас великий композитор, познав горечь вдовства? В чем находит опору и вдохновение продолжать творить?Путь к большой сценеТалант Александры Пахмутовой проявился еще в раннем детстве. Родилась она 9 ноября 1929 года в семье творческих людей. Отец, Николай Андрианович, работал на электростанции, но душой принадлежал к миру искусства: играл на фортепиано в кинотеатрах во время сеансов немого кино, писал картины, виртуозно владел балалайкой, скрипкой и арфой. Мать, Мария Амплеевна, трудилась парикмахером, но всячески поддерживала творческие устремления мужа и дочери.Уже в три с половиной года маленькая Саша начала подбирать на фортепиано услышанные мелодии и сочинять свои. А в пять лет девочка написала первое полноценное произведение — пьесу для фортепиано "Петухи поют". Родители сразу распознали незаурядный талант дочери и постарались дать ей хорошее музыкальное образование. Отец сам обучал Александру игре на фортепиано, а мать возила на занятия в музыкальную школу.В семь лет одаренная девочка поступила в Сталинградскую музыкальную школу, где проучилась до начала войны. В 1941 году семью эвакуировали в Караганду, но и там Александра не прекращала занятий музыкой. А в 1943, 14-летней, она уже самостоятельно отправилась в Москву и поступила в Центральную музыкальную школу при консерватории имени Чайковского.Эпоха Александры ПахмутовойАлександра Пахмутова — целая эпоха в нашей культуре. За свои 95 лет она создала более сотни песен, многие из которых стали поистине народными. "Нежность", "Надежда", "Команда молодости нашей", "Беловежская пуща" — эти и десятки других мелодий знакомы каждому в нашей стране.Пахмутова внесла свой вклад не только в музыку. Она активно занималась общественной деятельностью, поддерживала юные таланты в рамках проекта "Белый пароход". Ее человечность и забота о людях проявлялись во всем, чем бы она ни занималась.Неудивительно, что президент России Владимир Путин присвоил высокое звание Героя Труда Александре Николаевне. "Сегодня Вас искренне и тепло чествует вся Россия и — уверен — все, кто вырос и жил в Советском Союзе, кто мечтал, учился и трудился, вдохновляясь Вашими песнями, наполненными романтикой настоящей дружбы и покорения новых высот, энергией великих свершений и радостью побед. Безусловно, Вы певец целой эпохи", — обратился он к композитору в поздравительной телеграмме. И с этим сложно не согласиться — песни Александры Николаевны уже давно принадлежат не только ей, но и всему народу.Любовь длиною в жизньЛюбимый поэт Александры Пахмутовой работал в студии детского вещания на Всесоюзном радио. В 1956 году редактор предложил ему написать песенку для пионеров вместе с талантливой, но пока малоизвестной композиторшей Сашей. "Лодка наша, лодочка, лодочка моторная! Мы на ней объедем весь родимый край", — так звучало их первое совместное творение.Вряд ли кто-то тогда мог предположить, что этот творческий союз продлится более полувека. Сами Александра и Николай вспоминали, что буквально с первых минут почувствовали удивительное родство душ. Всего спустя 3 месяца после знакомства они поженились. И хотя многие не верили в этот скоропалительный брак, именно любовь помогла им пройти через все испытания.За 67 лет брака на свет появилось более 400 шедевров, ставших золотым фондом нашей музыкальной культуры.Горечь утраты и ее преодолениеУвы, в сентябре 2023 года судьба разлучила эту удивительную пару. Николай Добронравов скончался после продолжительной болезни. Александра Николаевна узнала об этом лишь спустя 12 часов — сотрудники санатория, где он находился, не решились сообщить ей печальную новость вечером.Сложно представить, что пережила Пахмутова в тот момент. По словам близких, первые месяцы она находилась в крайне нестабильном состоянии — могла внезапно рассмеяться, начать шутить, а потом разрыдаться. Ходили слухи, что она не хочет никого видеть, отказывается от еды и помощи."Для нее уход Николая Николаевича — страшный удар. Помните песню: "Ты — моя мелодия, я — твой преданный Орфей", которую Добронравов посвятил Пахмутовой? Они действительно так и жили. Она была для него мелодией, а он — преданным Орфеем. Они не расставались ни на день", — рассказывал близкий друг семьи, певец Юлиан.Но все же любовь к музыке и светлая память о супруге помогли ей найти в себе силы жить дальше. Уже через год Александра Николаевна вновь вышла на сцену, а совсем недавно с блеском отметила свой юбилей. Каждое утро она начинает с того, что слушает их с Николаем песни и вспоминает счастливые моменты. Именно в этом она черпает вдохновение продолжать творить.Вечные ценностиПахмутова и Добронравов так и не стали родителями, о чем композитор всегда говорила с горечью. Кто-то усматривает в стихах Николая Николаевича намек на то, что они хотели ребенка, но не сложилось: "Сбыться Главному не суждено..."Но есть у Александры Николаевны дети, которые всегда будут с ней — ее песни. В них — вся ее нерастраченная нежность, забота и мудрость. Любовь Пахмутовой к мужу и музыке оказалась сильнее смерти. Она продолжает жить и дарить людям свет, как и десятки лет назад. В этом, пожалуй, и есть секрет ее удивительной жизненной стойкости.
россия
ссср
караганда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899537717_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_c3f6b476a7927f94d872df47820325bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ссср, караганда, александра пахмутова, николай добронравов, владимир путин, большой театр
Россия, СССР, Караганда, Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Владимир Путин, Большой театр

Как живет Александра Пахмутова после ухода Добронравова

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКомпозитор Александра Пахмутова
Композитор Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Народная артистка СССР Александра Пахмутова недавно отметила свое 95-летие на сцене Большого театра. Но многие ли задумываются, чего ей стоило выйти к публике и вновь сесть за рояль? Ведь всего два года назад она пережила самую страшную утрату в своей жизни — ушел ее любимый муж и соавтор Николай Добронравов, с которым они прожили душа в душу 67 лет. Как живет сейчас великий композитор, познав горечь вдовства? В чем находит опору и вдохновение продолжать творить?

Путь к большой сцене

Талант Александры Пахмутовой проявился еще в раннем детстве. Родилась она 9 ноября 1929 года в семье творческих людей. Отец, Николай Андрианович, работал на электростанции, но душой принадлежал к миру искусства: играл на фортепиано в кинотеатрах во время сеансов немого кино, писал картины, виртуозно владел балалайкой, скрипкой и арфой. Мать, Мария Амплеевна, трудилась парикмахером, но всячески поддерживала творческие устремления мужа и дочери.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкКомпозитор Александра Пахмутова
Композитор Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Композитор Александра Пахмутова
Уже в три с половиной года маленькая Саша начала подбирать на фортепиано услышанные мелодии и сочинять свои. А в пять лет девочка написала первое полноценное произведение — пьесу для фортепиано "Петухи поют". Родители сразу распознали незаурядный талант дочери и постарались дать ей хорошее музыкальное образование. Отец сам обучал Александру игре на фортепиано, а мать возила на занятия в музыкальную школу.
В семь лет одаренная девочка поступила в Сталинградскую музыкальную школу, где проучилась до начала войны. В 1941 году семью эвакуировали в Караганду, но и там Александра не прекращала занятий музыкой. А в 1943, 14-летней, она уже самостоятельно отправилась в Москву и поступила в Центральную музыкальную школу при консерватории имени Чайковского.
© РИА Новости / Полунин | Перейти в медиабанкКомпозитор Александра Пахмутова
Композитор Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Полунин
Перейти в медиабанк
Композитор Александра Пахмутова

Эпоха Александры Пахмутовой

Александра Пахмутова — целая эпоха в нашей культуре. За свои 95 лет она создала более сотни песен, многие из которых стали поистине народными. "Нежность", "Надежда", "Команда молодости нашей", "Беловежская пуща" — эти и десятки других мелодий знакомы каждому в нашей стране.
Пахмутова внесла свой вклад не только в музыку. Она активно занималась общественной деятельностью, поддерживала юные таланты в рамках проекта "Белый пароход". Ее человечность и забота о людях проявлялись во всем, чем бы она ни занималась.
© РИА Новости / Птицын | Перейти в медиабанкПахмутова
Пахмутова - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Птицын
Перейти в медиабанк
Пахмутова
Неудивительно, что президент России Владимир Путин присвоил высокое звание Героя Труда Александре Николаевне. "Сегодня Вас искренне и тепло чествует вся Россия и — уверен — все, кто вырос и жил в Советском Союзе, кто мечтал, учился и трудился, вдохновляясь Вашими песнями, наполненными романтикой настоящей дружбы и покорения новых высот, энергией великих свершений и радостью побед. Безусловно, Вы певец целой эпохи", — обратился он к композитору в поздравительной телеграмме. И с этим сложно не согласиться — песни Александры Николаевны уже давно принадлежат не только ей, но и всему народу.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам
Президент РФ Владимир Путин композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин композитор Александра Пахмутова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам

Любовь длиною в жизнь

Любимый поэт Александры Пахмутовой работал в студии детского вещания на Всесоюзном радио. В 1956 году редактор предложил ему написать песенку для пионеров вместе с талантливой, но пока малоизвестной композиторшей Сашей. "Лодка наша, лодочка, лодочка моторная! Мы на ней объедем весь родимый край", — так звучало их первое совместное творение.
Вряд ли кто-то тогда мог предположить, что этот творческий союз продлится более полувека. Сами Александра и Николай вспоминали, что буквально с первых минут почувствовали удивительное родство душ. Всего спустя 3 месяца после знакомства они поженились. И хотя многие не верили в этот скоропалительный брак, именно любовь помогла им пройти через все испытания.
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкНиколай Добронравов, Александра Пахмутова и Игорь Лученок
Николай Добронравов, Александра Пахмутова и Игорь Лученок - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Николай Добронравов, Александра Пахмутова и Игорь Лученок
За 67 лет брака на свет появилось более 400 шедевров, ставших золотым фондом нашей музыкальной культуры.

Горечь утраты и ее преодоление

Увы, в сентябре 2023 года судьба разлучила эту удивительную пару. Николай Добронравов скончался после продолжительной болезни. Александра Николаевна узнала об этом лишь спустя 12 часов — сотрудники санатория, где он находился, не решились сообщить ей печальную новость вечером.
Сложно представить, что пережила Пахмутова в тот момент. По словам близких, первые месяцы она находилась в крайне нестабильном состоянии — могла внезапно рассмеяться, начать шутить, а потом разрыдаться. Ходили слухи, что она не хочет никого видеть, отказывается от еды и помощи.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПоэт Николай Добронравов
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Поэт Николай Добронравов
"Для нее уход Николая Николаевича — страшный удар. Помните песню: "Ты — моя мелодия, я — твой преданный Орфей", которую Добронравов посвятил Пахмутовой? Они действительно так и жили. Она была для него мелодией, а он — преданным Орфеем. Они не расставались ни на день", — рассказывал близкий друг семьи, певец Юлиан.
Но все же любовь к музыке и светлая память о супруге помогли ей найти в себе силы жить дальше. Уже через год Александра Николаевна вновь вышла на сцену, а совсем недавно с блеском отметила свой юбилей. Каждое утро она начинает с того, что слушает их с Николаем песни и вспоминает счастливые моменты. Именно в этом она черпает вдохновение продолжать творить.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрощание с поэтом Н. Добронравовым
Прощание с поэтом Н. Добронравовым - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Прощание с поэтом Н. Добронравовым

Вечные ценности

Пахмутова и Добронравов так и не стали родителями, о чем композитор всегда говорила с горечью. Кто-то усматривает в стихах Николая Николаевича намек на то, что они хотели ребенка, но не сложилось: "Сбыться Главному не суждено..."
Но есть у Александры Николаевны дети, которые всегда будут с ней — ее песни. В них — вся ее нерастраченная нежность, забота и мудрость. Любовь Пахмутовой к мужу и музыке оказалась сильнее смерти. Она продолжает жить и дарить людям свет, как и десятки лет назад. В этом, пожалуй, и есть секрет ее удивительной жизненной стойкости.
 
РоссияСССРКарагандаАлександра ПахмутоваНиколай ДобронравовВладимир ПутинБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала