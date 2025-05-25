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Как живет Александра Пахмутова после ухода Добронравова

Как живет Александра Пахмутова после ухода Добронравова - РИА Новости, 25.05.2025

Как живет Александра Пахмутова после ухода Добронравова

Народная артистка СССР Александра Пахмутова недавно отметила свое 95-летие на сцене Большого театра. Но многие ли задумываются, чего ей стоило выйти к публике и РИА Новости, 25.05.2025

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россия

ссср

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александра пахмутова

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владимир путин

большой театр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Народная артистка СССР Александра Пахмутова недавно отметила свое 95-летие на сцене Большого театра. Но многие ли задумываются, чего ей стоило выйти к публике и вновь сесть за рояль? Ведь всего два года назад она пережила самую страшную утрату в своей жизни — ушел ее любимый муж и соавтор Николай Добронравов, с которым они прожили душа в душу 67 лет. Как живет сейчас великий композитор, познав горечь вдовства? В чем находит опору и вдохновение продолжать творить?Путь к большой сценеТалант Александры Пахмутовой проявился еще в раннем детстве. Родилась она 9 ноября 1929 года в семье творческих людей. Отец, Николай Андрианович, работал на электростанции, но душой принадлежал к миру искусства: играл на фортепиано в кинотеатрах во время сеансов немого кино, писал картины, виртуозно владел балалайкой, скрипкой и арфой. Мать, Мария Амплеевна, трудилась парикмахером, но всячески поддерживала творческие устремления мужа и дочери.Уже в три с половиной года маленькая Саша начала подбирать на фортепиано услышанные мелодии и сочинять свои. А в пять лет девочка написала первое полноценное произведение — пьесу для фортепиано "Петухи поют". Родители сразу распознали незаурядный талант дочери и постарались дать ей хорошее музыкальное образование. Отец сам обучал Александру игре на фортепиано, а мать возила на занятия в музыкальную школу.В семь лет одаренная девочка поступила в Сталинградскую музыкальную школу, где проучилась до начала войны. В 1941 году семью эвакуировали в Караганду, но и там Александра не прекращала занятий музыкой. А в 1943, 14-летней, она уже самостоятельно отправилась в Москву и поступила в Центральную музыкальную школу при консерватории имени Чайковского.Эпоха Александры ПахмутовойАлександра Пахмутова — целая эпоха в нашей культуре. За свои 95 лет она создала более сотни песен, многие из которых стали поистине народными. "Нежность", "Надежда", "Команда молодости нашей", "Беловежская пуща" — эти и десятки других мелодий знакомы каждому в нашей стране.Пахмутова внесла свой вклад не только в музыку. Она активно занималась общественной деятельностью, поддерживала юные таланты в рамках проекта "Белый пароход". Ее человечность и забота о людях проявлялись во всем, чем бы она ни занималась.Неудивительно, что президент России Владимир Путин присвоил высокое звание Героя Труда Александре Николаевне. "Сегодня Вас искренне и тепло чествует вся Россия и — уверен — все, кто вырос и жил в Советском Союзе, кто мечтал, учился и трудился, вдохновляясь Вашими песнями, наполненными романтикой настоящей дружбы и покорения новых высот, энергией великих свершений и радостью побед. Безусловно, Вы певец целой эпохи", — обратился он к композитору в поздравительной телеграмме. И с этим сложно не согласиться — песни Александры Николаевны уже давно принадлежат не только ей, но и всему народу.Любовь длиною в жизньЛюбимый поэт Александры Пахмутовой работал в студии детского вещания на Всесоюзном радио. В 1956 году редактор предложил ему написать песенку для пионеров вместе с талантливой, но пока малоизвестной композиторшей Сашей. "Лодка наша, лодочка, лодочка моторная! Мы на ней объедем весь родимый край", — так звучало их первое совместное творение.Вряд ли кто-то тогда мог предположить, что этот творческий союз продлится более полувека. Сами Александра и Николай вспоминали, что буквально с первых минут почувствовали удивительное родство душ. Всего спустя 3 месяца после знакомства они поженились. И хотя многие не верили в этот скоропалительный брак, именно любовь помогла им пройти через все испытания.За 67 лет брака на свет появилось более 400 шедевров, ставших золотым фондом нашей музыкальной культуры.Горечь утраты и ее преодолениеУвы, в сентябре 2023 года судьба разлучила эту удивительную пару. Николай Добронравов скончался после продолжительной болезни. Александра Николаевна узнала об этом лишь спустя 12 часов — сотрудники санатория, где он находился, не решились сообщить ей печальную новость вечером.Сложно представить, что пережила Пахмутова в тот момент. По словам близких, первые месяцы она находилась в крайне нестабильном состоянии — могла внезапно рассмеяться, начать шутить, а потом разрыдаться. Ходили слухи, что она не хочет никого видеть, отказывается от еды и помощи."Для нее уход Николая Николаевича — страшный удар. Помните песню: "Ты — моя мелодия, я — твой преданный Орфей", которую Добронравов посвятил Пахмутовой? Они действительно так и жили. Она была для него мелодией, а он — преданным Орфеем. Они не расставались ни на день", — рассказывал близкий друг семьи, певец Юлиан.Но все же любовь к музыке и светлая память о супруге помогли ей найти в себе силы жить дальше. Уже через год Александра Николаевна вновь вышла на сцену, а совсем недавно с блеском отметила свой юбилей. Каждое утро она начинает с того, что слушает их с Николаем песни и вспоминает счастливые моменты. Именно в этом она черпает вдохновение продолжать творить.Вечные ценностиПахмутова и Добронравов так и не стали родителями, о чем композитор всегда говорила с горечью. Кто-то усматривает в стихах Николая Николаевича намек на то, что они хотели ребенка, но не сложилось: "Сбыться Главному не суждено..."Но есть у Александры Николаевны дети, которые всегда будут с ней — ее песни. В них — вся ее нерастраченная нежность, забота и мудрость. Любовь Пахмутовой к мужу и музыке оказалась сильнее смерти. Она продолжает жить и дарить людям свет, как и десятки лет назад. В этом, пожалуй, и есть секрет ее удивительной жизненной стойкости.

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россия, ссср, караганда, александра пахмутова, николай добронравов, владимир путин, большой театр