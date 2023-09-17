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Умер Николай Добронравов - РИА Новости, 17.09.2023
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Культура
 
01:19 17.09.2023 (обновлено: 04:07 17.09.2023)
https://ria.ru/20230917/dobronravov-1896761068.html
Умер Николай Добронравов
Умер Николай Добронравов - РИА Новости, 17.09.2023
Умер Николай Добронравов
Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, об этом сообщил в своем Telegram-канале певец Николай Басков. РИА Новости, 17.09.2023
2023-09-17T01:19
2023-09-17T04:07
культура
россия
николай добронравов
николай басков
александра пахмутова
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, об этом сообщил в своем Telegram-канале певец Николай Басков.&quot;Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова…&quot;, - написал артист.Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. В 1950 году он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР, в 1970-м был принят в Союз писателей СССР.Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва" (исполнялась на церемонии закрытия песня Олимпиады 1980 года), "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" — в общей сложности более 400.Его песни исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Николай Басков, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Сергей Пенкин, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, ансамбли "Песняры", "Самоцветы", "Сябры", группа Стаса Намина и другие.Добронравов — лауреат премии Ленинского комсомола 1978 года, лауреат Государственной премии СССР 1982 года в области литературы, искусства и архитектуры, награжден орденом Трудового Красного Знамени (1984), орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2003) и II (2008) степени.
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россия, николай добронравов, николай басков, александра пахмутова
Культура, Россия, Николай Добронравов, Николай Басков, Александра Пахмутова
Умер Николай Добронравов

Умер муж Пахмутовой и автор песни "Трус не играет в хоккей" Николай Добронравов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоэт Николай Добронравов
Поэт Николай Добронравов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поэт Николай Добронравов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой Николай Добронравов умер на 95-м году жизни, об этом сообщил в своем Telegram-канале певец Николай Басков.
«

"Только что узнал — не стало Николая Николаевича Добронравова…", - написал артист.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года. В 1950 году он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР, в 1970-м был принят в Союз писателей СССР.
Особую популярность завоевали песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей", "Нежность", "Мелодия", "До свидания, Москва" (исполнялась на церемонии закрытия песня Олимпиады 1980 года), "Надежда", "Нам не жить друг без друга", "Русский вальс", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой", "Я не могу иначе" — в общей сложности более 400.
Его песни исполняли Анна Герман, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Николай Басков, Нонна Мордюкова, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Сергей Пенкин, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, ансамбли "Песняры", "Самоцветы", "Сябры", группа Стаса Намина и другие.
Добронравов — лауреат премии Ленинского комсомола 1978 года, лауреат Государственной премии СССР 1982 года в области литературы, искусства и архитектуры, награжден орденом Трудового Красного Знамени (1984), орденами "За заслуги перед Отечеством" III (2003) и II (2008) степени.
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