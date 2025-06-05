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Путин высказался о современных песнях - РИА Новости, 05.06.2025
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17:29 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/putin-2021150506.html
Путин высказался о современных песнях
Путин высказался о современных песнях - РИА Новости, 05.06.2025
Путин высказался о современных песнях
Президент РФ Владимир Путин, говоря о текстах современных песен, отметил, что "на потребу дня" тоже нужно писать талантливо. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:29:00+03:00
2025-06-05T17:29:00+03:00
россия
владимир путин
елена ямпольская
николай добронравов
общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о текстах современных песен, отметил, что "на потребу дня" тоже нужно писать талантливо. В ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России поэт Александр Шаганов высказался о будущем конкурсе песенной поэзии, который предлагается провести в России. По его мнению, в рамках конкурса особое внимание надо уделять новым патриотическим песням, которые создаются не "на потребу дня", а по "творческому порыву". Он пообещал, что если у молодого автора не получится высокохудожественно воплотить свой замысел в жизнь, ему помогут наставники. Шаганов отметил, что этот конкурс можно провести уже в ближайшее время и попросил президента дать соответствующее поручение. "Вот то, что вы сказали по поводу того, чтобы не писать "на потребу дня", а только по зову душевному, по зову сердца. Но и "на потребу дня" тоже нужно писать талантливо", - отреагировал Путин. Шаганов пояснил, что он имел в виду то, чтобы "не писать на высокую тему с холодным сердцем". "С вами не поспоришь, согласен", - улыбнулся президент. "Конечно, поддержим. Конечно, сделаем. Именно так, как вы предлагаете", - добавил он, говоря о предложениях, касающихся проведения конкурса. Ранее на заседании советник президента по культуре Елена Ямпольская предложила провести конкурс песенной поэзии и присвоить ему имя поэта Николая Добронравова
https://ria.ru/20250509/putin-2016087574.html
https://ria.ru/20250325/putin-2007267046.html
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россия, владимир путин, елена ямпольская, николай добронравов, общество
Россия, Владимир Путин, Елена Ямпольская, Николай Добронравов, Общество
Путин высказался о современных песнях

Путин: тексты современных песен нужно писать талантливо

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о текстах современных песен, отметил, что "на потребу дня" тоже нужно писать талантливо.
В ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России поэт Александр Шаганов высказался о будущем конкурсе песенной поэзии, который предлагается провести в России. По его мнению, в рамках конкурса особое внимание надо уделять новым патриотическим песням, которые создаются не "на потребу дня", а по "творческому порыву". Он пообещал, что если у молодого автора не получится высокохудожественно воплотить свой замысел в жизнь, ему помогут наставники. Шаганов отметил, что этот конкурс можно провести уже в ближайшее время и попросил президента дать соответствующее поручение.
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"Вот то, что вы сказали по поводу того, чтобы не писать "на потребу дня", а только по зову душевному, по зову сердца. Но и "на потребу дня" тоже нужно писать талантливо", - отреагировал Путин.
Шаганов пояснил, что он имел в виду то, чтобы "не писать на высокую тему с холодным сердцем".
"С вами не поспоришь, согласен", - улыбнулся президент.
"Конечно, поддержим. Конечно, сделаем. Именно так, как вы предлагаете", - добавил он, говоря о предложениях, касающихся проведения конкурса.
Ранее на заседании советник президента по культуре Елена Ямпольская предложила провести конкурс песенной поэзии и присвоить ему имя поэта Николая Добронравова
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