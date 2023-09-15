https://ria.ru/20230915/neradko-1896503179.html

Биография Александра Нерадько

Биография Александра Нерадько - РИА Новости, 15.09.2023

Биография Александра Нерадько

Российский государственный деятель Александр Васильевич Нерадько родился 4 апреля 1961 года в Москве. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T12:49

2023-09-15T12:49

2023-09-15T12:49

справки

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

межгосударственный авиационный комитет

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

александр нерадько

россия

москва

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896501445_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_24b295a3686267135bcdd4533d9d08b9.jpg

Российский государственный деятель Александр Васильевич Нерадько родился 4 апреля 1961 года в Москве. В 1984 году окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (ныне Московский государственный технический университет гражданской авиации) по специальности "инженер".В 1985-1987 годах работал авиатехником, а затем инженером смены авиационно-технической базы Внуковского производственного объединения гражданской авиации.В 1987-1992 годах – старший эксперт, ведущий специалист в Государственной комиссии по надзору за безопасностью полетов воздушных судов СССР.В 1992-1993 годах – главный специалист, начальник отдела специализированного подразделения Межгосударственного авиационного комитета.В 1993-1996 годах – начальник отдела организации расследования авиационных происшествий Главной инспекции по безопасности полетов гражданских воздушных судов РФ Департамента воздушного транспорта Министерства транспорта РФ.В 1996 году Нерадько был назначен заместителем начальника Главной инспекции по безопасности полетов гражданских воздушных судов Федеральной авиационной службы РФ, в 1997 году – начальником Управления государственного надзора за безопасностью полетов Федеральной авиационной службы РФ, в 1999 году преобразованной в Федеральную службу воздушного транспорта РФ. С августа 2000 года по март 2004 года Александр Нерадько – первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Государственной службы гражданской авиации. В марте 2004 года Нерадько был назначен руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзора).В октябре 2005 года Александр Нерадько перешел на должность руководителя Федеральной аэронавигационной службы, а в 2009 году – руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) после упразднения в сентябре 2009 года Федеральной аэронавигационной службы согласно указу президента РФ. 6 марта 2020 года распоряжением правительства РФ назначен первым заместителем министра транспорта РФ – руководителем Федерального агентства воздушного транспорта. 9-10 ноября 2020 года Александр Нерадько временно исполнял обязанности министра транспорта РФ. В январе 2021 года Нерадько покинул пост первого заместителя министра транспорта РФ и остался во главе Росавиации согласно распоряжению правительства РФ. 15 сентября 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности главы Росавиации Александра Нерадько. Действительный государственный советник РФ 1 класса (2002). Александр Нерадько награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2023), медалью П.А. Столыпина II степени (2016) и др. Имеет благодарность президента РФ (2014), Почетную грамоту президента РФ (2020). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), александр нерадько, россия, москва, михаил мишустин