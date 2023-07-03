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Росавиация ожидает восстановления пассажиропотока на досанкционном уровне - РИА Новости, 03.07.2023
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Туризм
 
10:49 03.07.2023 (обновлено: 11:30 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/aviatsiya-1881852397.html
Росавиация ожидает восстановления пассажиропотока на досанкционном уровне
Росавиация ожидает восстановления пассажиропотока на досанкционном уровне - РИА Новости, 03.07.2023
Росавиация ожидает восстановления пассажиропотока на досанкционном уровне
Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращение пассажиропотока российских авиакомпаний на досанкционный уровень, сообщил глава ведомства Александр Нерадько. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:49
2023-07-03T11:30
туризм
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
александр нерадько
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращение пассажиропотока российских авиакомпаний на досанкционный уровень, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.В 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов человек. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек. Минтранс РФ в 2023 году ожидает пассажиропоток на уровне более 101 миллиона человек."Ожидаем, что итогам 2023 года эти показатели могут вернуться на досанкционный уровень", - сообщил Нерадько, выступая на круглом столе, посвященном 100-летию гражданской авиации.Он напомнил, что в мае российские авиакомпании перевезли почти столько же пассажиров, как в мае 2021 года. "То есть до введения санкций", - уточнил он."За 5 месяцев текущего года пассажиропоток российских компаний вырос на 21%, то есть почти на четверть по сравнению с прошлым годом, в основном за счет развития внутренних перелетов", - добавил глава Росавиации.Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае вырос на 30,4%, составив 8,7 миллиона человек. В январе-мае авиаперевозки составили почти 37,5 миллиона человек: 29,4 миллиона на внутренних линиях и 8 миллионов на международных, рост к прошлому году составил 20,6%. В январе-мае прошлого года пассажиропоток составил 31 миллион человек.
https://ria.ru/20230119/vladivostok-1845998670.html
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, александр нерадько
Туризм, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм, Александр Нерадько
Росавиация ожидает восстановления пассажиропотока на досанкционном уровне

Глава Росавиации: пассажиропоток российских авиакомпаний ожидается на досанкционном уровне

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБортпроводница помогает уложить багаж на полках в самолете
Бортпроводница помогает уложить багаж на полках в самолете - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Бортпроводница помогает уложить багаж на полках в самолете. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращение пассажиропотока российских авиакомпаний на досанкционный уровень, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.
В 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов человек. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек. Минтранс РФ в 2023 году ожидает пассажиропоток на уровне более 101 миллиона человек.
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"Ожидаем, что итогам 2023 года эти показатели могут вернуться на досанкционный уровень", - сообщил Нерадько, выступая на круглом столе, посвященном 100-летию гражданской авиации.
Он напомнил, что в мае российские авиакомпании перевезли почти столько же пассажиров, как в мае 2021 года. "То есть до введения санкций", - уточнил он.
"За 5 месяцев текущего года пассажиропоток российских компаний вырос на 21%, то есть почти на четверть по сравнению с прошлым годом, в основном за счет развития внутренних перелетов", - добавил глава Росавиации.
Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае вырос на 30,4%, составив 8,7 миллиона человек. В январе-мае авиаперевозки составили почти 37,5 миллиона человек: 29,4 миллиона на внутренних линиях и 8 миллионов на международных, рост к прошлому году составил 20,6%. В январе-мае прошлого года пассажиропоток составил 31 миллион человек.
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ТуризмРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - ТуризмАлександр Нерадько
 
 
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