https://ria.ru/20230703/aviatsiya-1881852397.html

Росавиация ожидает восстановления пассажиропотока на досанкционном уровне

Росавиация ожидает восстановления пассажиропотока на досанкционном уровне - РИА Новости, 03.07.2023

Росавиация ожидает восстановления пассажиропотока на досанкционном уровне

Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращение пассажиропотока российских авиакомпаний на досанкционный уровень, сообщил глава ведомства Александр Нерадько. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:49

2023-07-03T10:49

2023-07-03T11:30

туризм

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

александр нерадько

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Росавиация ожидает по итогам 2023 года возвращение пассажиропотока российских авиакомпаний на досанкционный уровень, сообщил глава ведомства Александр Нерадько.В 2021 году российские авиакомпании перевезли свыше 111 миллионов человек. Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составил 95 миллионов человек. Минтранс РФ в 2023 году ожидает пассажиропоток на уровне более 101 миллиона человек."Ожидаем, что итогам 2023 года эти показатели могут вернуться на досанкционный уровень", - сообщил Нерадько, выступая на круглом столе, посвященном 100-летию гражданской авиации.Он напомнил, что в мае российские авиакомпании перевезли почти столько же пассажиров, как в мае 2021 года. "То есть до введения санкций", - уточнил он."За 5 месяцев текущего года пассажиропоток российских компаний вырос на 21%, то есть почти на четверть по сравнению с прошлым годом, в основном за счет развития внутренних перелетов", - добавил глава Росавиации.Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае вырос на 30,4%, составив 8,7 миллиона человек. В январе-мае авиаперевозки составили почти 37,5 миллиона человек: 29,4 миллиона на внутренних линиях и 8 миллионов на международных, рост к прошлому году составил 20,6%. В январе-мае прошлого года пассажиропоток составил 31 миллион человек.

https://ria.ru/20230119/vladivostok-1845998670.html

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Екатерина Зайцева

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, александр нерадько