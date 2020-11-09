https://ria.ru/20201109/transport-1583816779.html
Мишустин назначил Александра Нерадько врио министра транспорта
Мишустин назначил Александра Нерадько врио министра транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил врио министра транспорта руководителя Росавиации Александра Нерадько, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:37
2020-11-09T19:37
2020-11-09T20:29
евгений дитрих
михаил мишустин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
владимир путин
александр нерадько
межгосударственный авиационный комитет
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил врио министра транспорта руководителя Росавиации Александра Нерадько, сообщается на сайте кабмина."Временное исполнение обязанностей Министра транспорта возложено на первого заместителя министра – руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько",- говорится в сообщении.Нерадько занимает должность главы Росавиации с 2009 года.Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих был отправлен в отставку, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Дитрих занимал свою должность с мая 2018 года, до этого, с 2015 по 2018 годы, являлся первым заместителем министра транспорта РФ.Нерадько, помимо поста главы Росавиации, занимает должность первого замминистра транспорта РФ.В соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент РФ Владимир Путин, кандидатуры на должности новых членов правительства были внесены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Госдуму. На должность министра транспорта после отставки Дитриха предложен гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/peskov-1583725552.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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евгений дитрих, михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владимир путин, александр нерадько, межгосударственный авиационный комитет, политика
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
назначил врио министра транспорта руководителя Росавиации Александра Нерадько
, сообщается на сайте
кабмина.
"Временное исполнение обязанностей Министра транспорта возложено на первого заместителя министра – руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько",- говорится в сообщении.
Нерадько занимает должность главы Росавиации с 2009 года.
Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих
был отправлен в отставку, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин
. Дитрих занимал свою должность с мая 2018 года, до этого, с 2015 по 2018 годы, являлся первым заместителем министра транспорта РФ.
Нерадько, помимо поста главы Росавиации, занимает должность первого замминистра транспорта РФ.
В соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент РФ Владимир Путин, кандидатуры на должности новых членов правительства были внесены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Госдуму. На должность министра транспорта после отставки Дитриха предложен гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.