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Мишустин назначил Александра Нерадько врио министра транспорта
Мишустин назначил Александра Нерадько врио министра транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил врио министра транспорта руководителя Росавиации Александра Нерадько, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:37
2020-11-09T20:29
евгений дитрих
михаил мишустин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
владимир путин
александр нерадько
межгосударственный авиационный комитет
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил врио министра транспорта руководителя Росавиации Александра Нерадько, сообщается на сайте кабмина."Временное исполнение обязанностей Министра транспорта возложено на первого заместителя министра – руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько",- говорится в сообщении.Нерадько занимает должность главы Росавиации с 2009 года.Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих был отправлен в отставку, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Дитрих занимал свою должность с мая 2018 года, до этого, с 2015 по 2018 годы, являлся первым заместителем министра транспорта РФ.Нерадько, помимо поста главы Росавиации, занимает должность первого замминистра транспорта РФ.В соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент РФ Владимир Путин, кандидатуры на должности новых членов правительства были внесены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Госдуму. На должность министра транспорта после отставки Дитриха предложен гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/peskov-1583725552.html
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евгений дитрих, михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), владимир путин, александр нерадько, межгосударственный авиационный комитет, политика

Мишустин назначил Александра Нерадько врио министра транспорта

19:37 09.11.2020 (обновлено: 20:29 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько во время интервью журналистам в аэропорту Жуковский
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько во время интервью журналистам в аэропорту Жуковский - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил врио министра транспорта руководителя Росавиации Александра Нерадько, сообщается на сайте кабмина.
"Временное исполнение обязанностей Министра транспорта возложено на первого заместителя министра – руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько",- говорится в сообщении.
Нерадько занимает должность главы Росавиации с 2009 года.
Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих был отправлен в отставку, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Дитрих занимал свою должность с мая 2018 года, до этого, с 2015 по 2018 годы, являлся первым заместителем министра транспорта РФ.
Нерадько, помимо поста главы Росавиации, занимает должность первого замминистра транспорта РФ.
В соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент РФ Владимир Путин, кандидатуры на должности новых членов правительства были внесены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Госдуму. На должность министра транспорта после отставки Дитриха предложен гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
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Евгений ДитрихМихаил МишустинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Владимир ПутинАлександр НерадькоМежгосударственный авиационный комитетПолитика
 
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