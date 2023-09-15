https://ria.ru/20230915/rosaviatsiya-1896470637.html
Росавиация не комментирует возможность отставки главы ведомства
Росавиация не комментирует возможность отставки главы ведомства - РИА Новости, 15.09.2023
Росавиация не комментирует возможность отставки главы ведомства
Росавиация не будет комментировать возможную отставку главы ведомства Александра Нерадько, следует из сообщения пресс-службы. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:54
2023-09-15T10:54
2023-09-15T10:54
политика
россия
александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
рбк (медиагруппа)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Росавиация не будет комментировать возможную отставку главы ведомства Александра Нерадько, следует из сообщения пресс-службы. Ранее в пятницу газеты "Известия" и РБК написали о смене руководства Росавиации, в частности - об отставки Нерадько с поста. Издания утверждают, что новой главой Росавиации станет его заместитель, курирующий вопросы аэронавигации и авиационного спасания, Дмитрий Ядров, или другой заместитель Владимир Потешкин. "Не комментируем", - заявляют в Росавиации. Нерадько занимает пост главы Росавиации с 2009 года. До этого с 1997 года он работал в Федеральной авиационной службе. С 2000 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ. В 2004 году назначен руководителем Ространснадзора, в 2005- 2009 годах - руководитель Федеральной аэронавигационной службы.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895728557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), рбк (медиагруппа), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Политика, Россия, Александр Нерадько, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), РБК (медиагруппа), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Росавиация не комментирует возможность отставки главы ведомства
Росавиация отказалась комментировать возможную отставку главы ведомства Нерадько