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Росавиация не комментирует возможность отставки главы ведомства - РИА Новости, 15.09.2023
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10:54 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/rosaviatsiya-1896470637.html
Росавиация не комментирует возможность отставки главы ведомства
Росавиация не комментирует возможность отставки главы ведомства - РИА Новости, 15.09.2023
Росавиация не комментирует возможность отставки главы ведомства
Росавиация не будет комментировать возможную отставку главы ведомства Александра Нерадько, следует из сообщения пресс-службы. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T10:54
2023-09-15T10:54
политика
россия
александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
рбк (медиагруппа)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Росавиация не будет комментировать возможную отставку главы ведомства Александра Нерадько, следует из сообщения пресс-службы. Ранее в пятницу газеты "Известия" и РБК написали о смене руководства Росавиации, в частности - об отставки Нерадько с поста. Издания утверждают, что новой главой Росавиации станет его заместитель, курирующий вопросы аэронавигации и авиационного спасания, Дмитрий Ядров, или другой заместитель Владимир Потешкин. "Не комментируем", - заявляют в Росавиации. Нерадько занимает пост главы Росавиации с 2009 года. До этого с 1997 года он работал в Федеральной авиационной службе. С 2000 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ. В 2004 году назначен руководителем Ространснадзора, в 2005- 2009 годах - руководитель Федеральной аэронавигационной службы.
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политика, россия, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), рбк (медиагруппа), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Политика, Россия, Александр Нерадько, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), РБК (медиагруппа), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Росавиация не комментирует возможность отставки главы ведомства

Росавиация отказалась комментировать возможную отставку главы ведомства Нерадько

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Росавиация не будет комментировать возможную отставку главы ведомства Александра Нерадько, следует из сообщения пресс-службы.
Ранее в пятницу газеты "Известия" и РБК написали о смене руководства Росавиации, в частности - об отставки Нерадько с поста. Издания утверждают, что новой главой Росавиации станет его заместитель, курирующий вопросы аэронавигации и авиационного спасания, Дмитрий Ядров, или другой заместитель Владимир Потешкин.
"Не комментируем", - заявляют в Росавиации.
Нерадько занимает пост главы Росавиации с 2009 года. До этого с 1997 года он работал в Федеральной авиационной службе. С 2000 года занимал должность заместителя министра транспорта РФ. В 2004 году назначен руководителем Ространснадзора, в 2005- 2009 годах - руководитель Федеральной аэронавигационной службы.
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ПолитикаРоссияАлександр НерадькоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РБК (медиагруппа)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
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