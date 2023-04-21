Рейтинг@Mail.ru
Минтранс России прокомментировал ситуацию с саудовскими авиакомпаниями - РИА Новости, 21.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:07 21.04.2023 (обновлено: 11:08 21.04.2023)
https://ria.ru/20230421/aviareysy-1866826449.html
Минтранс России прокомментировал ситуацию с саудовскими авиакомпаниями
Минтранс России прокомментировал ситуацию с саудовскими авиакомпаниями - РИА Новости, 21.04.2023
Минтранс России прокомментировал ситуацию с саудовскими авиакомпаниями
Саудовские авиакомпании не просили Росавиацию предоставить разрешения на выполнение полетов в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T11:07
2023-04-21T11:08
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
саудовская аравия
александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_082816a59958d34d832df84b458d1e11.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Саудовские авиакомпании не просили Росавиацию предоставить разрешения на выполнение полетов в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.Газета "Ведомости" в пятницу со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров авиакомпании и московских аэропортов, написала, что саудовская авиакомпания Saudia готова запустить регулярное авиасообщение с Москвой уже в 2023 году, а первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в странах Юго-Восточной Азии."Авиакомпании Саудовской Аравии не обращались в адрес Росавиации с просьбой о предоставлении разрешения на выполнение полетов из Саудовской Аравии в пункты на территории Россию", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.Источник газеты в крупном московском аэропорту говорил, что Saudia уже ведет переговоры с "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Представитель "Шереметьево" воздержался от комментариев, в "Домодедово" и "Внуково" не ответили на запрос издания. Комментировать РИА Новости, обсуждается ли с Saudia или другими авиакомпаниями открытие рейсов в Саудовскую Аравию, в "Шереметьево" и "Внуково" не стали, в "Домодедово" ответили, что аэропорт "на постоянной основе работает над расширением клиентской базы и вводом новых маршрутов, востребованных рынком".Сейчас регулярного авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией нет, отмечали "Ведомости".Глава Росавиации Александр Нерадько в конце марта в ходе круглого стола в Совете Федерации говорил, что Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, российские авиакомпании думают над открытием рейсов в Африку. Он также отмечал, что авиакомпании РФ летают в 34 страны.
https://ria.ru/20220916/aviakompaniya-1817325244.html
https://ria.ru/20230421/saudia-1866782839.html
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151189/90/1511899031_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_56fb3299c7ae3e4967fe8f7ce74cb50f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, саудовская аравия, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Саудовская Аравия, Александр Нерадько, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Минтранс России прокомментировал ситуацию с саудовскими авиакомпаниями

Минтранс: саудовские авиакомпании не запрашивали разрешений на полеты в Россию

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Саудовские авиакомпании не просили Росавиацию предоставить разрешения на выполнение полетов в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
Газета "Ведомости" в пятницу со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров авиакомпании и московских аэропортов, написала, что саудовская авиакомпания Saudia готова запустить регулярное авиасообщение с Москвой уже в 2023 году, а первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в странах Юго-Восточной Азии.
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Саудовская Аравия собирается создать новую международную авиакомпанию
16 сентября 2022, 18:09
"Авиакомпании Саудовской Аравии не обращались в адрес Росавиации с просьбой о предоставлении разрешения на выполнение полетов из Саудовской Аравии в пункты на территории Россию", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Источник газеты в крупном московском аэропорту говорил, что Saudia уже ведет переговоры с "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Представитель "Шереметьево" воздержался от комментариев, в "Домодедово" и "Внуково" не ответили на запрос издания. Комментировать РИА Новости, обсуждается ли с Saudia или другими авиакомпаниями открытие рейсов в Саудовскую Аравию, в "Шереметьево" и "Внуково" не стали, в "Домодедово" ответили, что аэропорт "на постоянной основе работает над расширением клиентской базы и вводом новых маршрутов, востребованных рынком".
Сейчас регулярного авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией нет, отмечали "Ведомости".
Глава Росавиации Александр Нерадько в конце марта в ходе круглого стола в Совете Федерации говорил, что Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, российские авиакомпании думают над открытием рейсов в Африку. Он также отмечал, что авиакомпании РФ летают в 34 страны.
Самолет авиакомпании Saudi Arabian Airlines - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
СМИ: авиакомпания Saudia планирует запустить регулярные рейсы в Москву
Вчера, 04:50
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСаудовская АравияАлександр НерадькоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала