Минтранс России прокомментировал ситуацию с саудовскими авиакомпаниями
Минтранс: саудовские авиакомпании не запрашивали разрешений на полеты в Россию
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Саудовские авиакомпании не просили Росавиацию предоставить разрешения на выполнение полетов в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
Газета "Ведомости" в пятницу со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров авиакомпании и московских аэропортов, написала, что саудовская авиакомпания Saudia готова запустить регулярное авиасообщение с Москвой уже в 2023 году, а первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в странах Юго-Восточной Азии.
"Авиакомпании Саудовской Аравии не обращались в адрес Росавиации с просьбой о предоставлении разрешения на выполнение полетов из Саудовской Аравии в пункты на территории Россию", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Источник газеты в крупном московском аэропорту говорил, что Saudia уже ведет переговоры с "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Представитель "Шереметьево" воздержался от комментариев, в "Домодедово" и "Внуково" не ответили на запрос издания. Комментировать РИА Новости, обсуждается ли с Saudia или другими авиакомпаниями открытие рейсов в Саудовскую Аравию, в "Шереметьево" и "Внуково" не стали, в "Домодедово" ответили, что аэропорт "на постоянной основе работает над расширением клиентской базы и вводом новых маршрутов, востребованных рынком".
Сейчас регулярного авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией нет, отмечали "Ведомости".
Глава Росавиации Александр Нерадько в конце марта в ходе круглого стола в Совете Федерации говорил, что Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, российские авиакомпании думают над открытием рейсов в Африку. Он также отмечал, что авиакомпании РФ летают в 34 страны.