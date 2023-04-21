https://ria.ru/20230421/aviareysy-1866826449.html

Минтранс России прокомментировал ситуацию с саудовскими авиакомпаниями

Минтранс России прокомментировал ситуацию с саудовскими авиакомпаниями - РИА Новости, 21.04.2023

Минтранс России прокомментировал ситуацию с саудовскими авиакомпаниями

Саудовские авиакомпании не просили Росавиацию предоставить разрешения на выполнение полетов в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T11:07

2023-04-21T11:07

2023-04-21T11:08

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саудовская аравия

александр нерадько

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Саудовские авиакомпании не просили Росавиацию предоставить разрешения на выполнение полетов в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.Газета "Ведомости" в пятницу со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров авиакомпании и московских аэропортов, написала, что саудовская авиакомпания Saudia готова запустить регулярное авиасообщение с Москвой уже в 2023 году, а первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в странах Юго-Восточной Азии."Авиакомпании Саудовской Аравии не обращались в адрес Росавиации с просьбой о предоставлении разрешения на выполнение полетов из Саудовской Аравии в пункты на территории Россию", - сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.Источник газеты в крупном московском аэропорту говорил, что Saudia уже ведет переговоры с "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". Представитель "Шереметьево" воздержался от комментариев, в "Домодедово" и "Внуково" не ответили на запрос издания. Комментировать РИА Новости, обсуждается ли с Saudia или другими авиакомпаниями открытие рейсов в Саудовскую Аравию, в "Шереметьево" и "Внуково" не стали, в "Домодедово" ответили, что аэропорт "на постоянной основе работает над расширением клиентской базы и вводом новых маршрутов, востребованных рынком".Сейчас регулярного авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией нет, отмечали "Ведомости".Глава Росавиации Александр Нерадько в конце марта в ходе круглого стола в Совете Федерации говорил, что Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, российские авиакомпании думают над открытием рейсов в Африку. Он также отмечал, что авиакомпании РФ летают в 34 страны.

https://ria.ru/20220916/aviakompaniya-1817325244.html

https://ria.ru/20230421/saudia-1866782839.html

саудовская аравия

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, саудовская аравия, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)