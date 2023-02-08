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В ГД предложили запретить использование беспилотников на территории России - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/bespilotniki-1850568469.html
В ГД предложили запретить использование беспилотников на территории России
В ГД предложили запретить использование беспилотников на территории России - РИА Новости, 08.02.2023
В ГД предложили запретить использование беспилотников на территории России
Полный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов нужно ввести на всей территории России до завершения спецоперации, за исключением использования таких... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:59
2023-02-08T14:59
специальная военная операция на украине
беспилотники
технологии
россия
александр нерадько
госдума рф
общество
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Полный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов нужно ввести на всей территории России до завершения спецоперации, за исключением использования таких аппаратов в целях национальной безопасности, считает первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев. С таким предложением он обратился к руководителю федерального агентства воздушного транспорта РФ Александру Нерадько, копия обращения парламентария размещена в его телеграм-канале. На данный момент запрет на использование беспилотников уже ввел ряд российских регионов. "Предлагаю рассмотреть возможность введения полного запрета на полеты БПЛА на всей территории Российской Федерации до завершения СВО, за исключением случаев использования БПЛА в целях национальной безопасности, поддержания общественного порядка, а также по специальному разрешению компетентных органов для тех организаций, которые используют эту технику в хозяйственных целях", - говорится в тексте документа.
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беспилотники, технологии, россия, александр нерадько, госдума рф, общество, партия "справедливая россия - за правду", федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Беспилотники, Технологии, Россия, Александр Нерадько, Госдума РФ, Общество, Партия "Справедливая Россия - за правду", Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
14:59 08.02.2023
 
В ГД предложили запретить использование беспилотников на территории России

Депутат Гусев предложил запретить использование беспилотников на всей территории России

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Полный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов нужно ввести на всей территории России до завершения спецоперации, за исключением использования таких аппаратов в целях национальной безопасности, считает первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев.
С таким предложением он обратился к руководителю федерального агентства воздушного транспорта РФ Александру Нерадько, копия обращения парламентария размещена в его телеграм-канале. На данный момент запрет на использование беспилотников уже ввел ряд российских регионов.
"Предлагаю рассмотреть возможность введения полного запрета на полеты БПЛА на всей территории Российской Федерации до завершения СВО, за исключением случаев использования БПЛА в целях национальной безопасности, поддержания общественного порядка, а также по специальному разрешению компетентных органов для тех организаций, которые используют эту технику в хозяйственных целях", - говорится в тексте документа.
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Специальная военная операция на УкраинеБеспилотникиТехнологииРоссияАлександр НерадькоГосдума РФОбществоПартия "Справедливая Россия - за правду"Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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