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СМИ: главу Росавиации отправят в отставку - РИА Новости, 15.09.2023
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09:06 15.09.2023 (обновлено: 10:48 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/otstavka-1896452302.html
СМИ: главу Росавиации отправят в отставку
СМИ: главу Росавиации отправят в отставку - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: главу Росавиации отправят в отставку
Главу Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько отправят в отставку, сообщают "Известия". РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:06
2023-09-15T10:48
политика
александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главу Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько отправят в отставку, сообщают "Известия"."О решении может быть объявлено в ближайшие дни", — утверждает источник издания в одной из авиакомпаний.Информацию подтвердили два высокопоставленных источника в Минтрансе.По словам одного из собеседников газеты, это может произойти уже в пятницу, 15 сентября.На пост нового главы Федерального агентства воздушного транспорта рассматриваются кандидатуры заместителя Нерадько Владимира Потешкина и нынешнего председателя Межгосударственного авиационного комитета и бывшего заместителя главы Росавиации Олега Сторчевого.
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политика, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет
Политика, Александр Нерадько, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Межгосударственный авиационный комитет
СМИ: главу Росавиации отправят в отставку

"Известия": главу Росавиации Нерадько отправят в отставку

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главу Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько отправят в отставку, сообщают "Известия".
"О решении может быть объявлено в ближайшие дни", — утверждает источник издания в одной из авиакомпаний.
Информацию подтвердили два высокопоставленных источника в Минтрансе.
По словам одного из собеседников газеты, это может произойти уже в пятницу, 15 сентября.
На пост нового главы Федерального агентства воздушного транспорта рассматриваются кандидатуры заместителя Нерадько Владимира Потешкина и нынешнего председателя Межгосударственного авиационного комитета и бывшего заместителя главы Росавиации Олега Сторчевого.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 совершает посадку в международном аэропорту им. Дмитрия Хворостовского в Красноярске - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Росавиация заявила об увеличении числа пассажирских перевозок
25 августа, 11:41
 
ПолитикаАлександр НерадькоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Межгосударственный авиационный комитет
 
 
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