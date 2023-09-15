https://ria.ru/20230915/otstavka-1896452302.html
СМИ: главу Росавиации отправят в отставку
СМИ: главу Росавиации отправят в отставку - РИА Новости, 15.09.2023
СМИ: главу Росавиации отправят в отставку
Главу Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько отправят в отставку, сообщают "Известия". РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:06
2023-09-15T09:06
2023-09-15T10:48
политика
александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
межгосударственный авиационный комитет
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главу Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько отправят в отставку, сообщают "Известия"."О решении может быть объявлено в ближайшие дни", — утверждает источник издания в одной из авиакомпаний.Информацию подтвердили два высокопоставленных источника в Минтрансе.По словам одного из собеседников газеты, это может произойти уже в пятницу, 15 сентября.На пост нового главы Федерального агентства воздушного транспорта рассматриваются кандидатуры заместителя Нерадько Владимира Потешкина и нынешнего председателя Межгосударственного авиационного комитета и бывшего заместителя главы Росавиации Олега Сторчевого.
https://ria.ru/20230825/perevozki-1892166896.html
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политика, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет
Политика, Александр Нерадько, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Межгосударственный авиационный комитет
СМИ: главу Росавиации отправят в отставку
"Известия": главу Росавиации Нерадько отправят в отставку