https://ria.ru/20230915/otstavka-1896452302.html

СМИ: главу Росавиации отправят в отставку

СМИ: главу Росавиации отправят в отставку - РИА Новости, 15.09.2023

СМИ: главу Росавиации отправят в отставку

Главу Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько отправят в отставку, сообщают "Известия". РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:06

2023-09-15T09:06

2023-09-15T10:48

политика

александр нерадько

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

межгосударственный авиационный комитет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603967564_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_e4a9e28c52ae7c7caad31ed4a912fba8.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главу Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько отправят в отставку, сообщают "Известия"."О решении может быть объявлено в ближайшие дни", — утверждает источник издания в одной из авиакомпаний.Информацию подтвердили два высокопоставленных источника в Минтрансе.По словам одного из собеседников газеты, это может произойти уже в пятницу, 15 сентября.На пост нового главы Федерального агентства воздушного транспорта рассматриваются кандидатуры заместителя Нерадько Владимира Потешкина и нынешнего председателя Межгосударственного авиационного комитета и бывшего заместителя главы Росавиации Олега Сторчевого.

https://ria.ru/20230825/perevozki-1892166896.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), межгосударственный авиационный комитет