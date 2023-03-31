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СК выяснит, кто на Украине предъявил обвинение главе Росавиации - РИА Новости, 31.03.2023
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10:33 31.03.2023 (обновлено: 10:48 31.03.2023)
https://ria.ru/20230331/rosaviatsiya-1862045223.html
СК выяснит, кто на Украине предъявил обвинение главе Росавиации
СК выяснит, кто на Украине предъявил обвинение главе Росавиации - РИА Новости, 31.03.2023
СК выяснит, кто на Украине предъявил обвинение главе Росавиации
Российские следователи установят украинских силовиков, принимавших решение об обвинении главы Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T10:33
2023-03-31T10:48
россия
украина
донбасс
владимир путин
александр нерадько
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские следователи установят украинских силовиков, принимавших решение об обвинении главы Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале СК РФ. СБУ заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки российских военнослужащих. СБУ утверждает, что Нерадько якобы привлек четыре российские авиакомпании и их самолеты к перевозке российских военнослужащих, вооружений и боеприпасов. Нерадько предъявили обвинения в "планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны" в соответствии с уголовным кодексом Украины. "СК России даст правовую оценку действиям должностных лиц украинских компетентных органов, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности гражданина РФ... Следствие установит конкретных лиц, принимавших незаконные решения в отношении гражданина РФ", - говорится в сообщении. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230330/sbu-1861939015.html
https://ria.ru/20230310/yanukovich-1857054006.html
россия
украина
донбасс
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россия, украина, донбасс, владимир путин, александр нерадько, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), служба безопасности украины, происшествия
Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Александр Нерадько, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Служба безопасности Украины, Происшествия
СК выяснит, кто на Украине предъявил обвинение главе Росавиации

СК выяснит, кто на Украине предъявил обвинение главе Росавиации за перевозку военных

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские следователи установят украинских силовиков, принимавших решение об обвинении главы Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
СБУ заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки российских военнослужащих. СБУ утверждает, что Нерадько якобы привлек четыре российские авиакомпании и их самолеты к перевозке российских военнослужащих, вооружений и боеприпасов. Нерадько предъявили обвинения в "планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны" в соответствии с уголовным кодексом Украины.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
СБУ заочно обвинила главу Росавиации в перевозке российских военных
Вчера, 18:12
"СК России даст правовую оценку действиям должностных лиц украинских компетентных органов, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности гражданина РФ... Следствие установит конкретных лиц, принимавших незаконные решения в отношении гражданина РФ", - говорится в сообщении.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Януковича будут заочно судить на Украине за склонение к дезертирству
10 марта, 16:16
 
РоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинАлександр НерадькоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Служба безопасности УкраиныПроисшествия
 
 
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