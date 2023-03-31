https://ria.ru/20230331/rosaviatsiya-1862045223.html

СК выяснит, кто на Украине предъявил обвинение главе Росавиации

СК выяснит, кто на Украине предъявил обвинение главе Росавиации - РИА Новости, 31.03.2023

СК выяснит, кто на Украине предъявил обвинение главе Росавиации

Российские следователи установят украинских силовиков, принимавших решение об обвинении главы Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для... РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T10:33

2023-03-31T10:33

2023-03-31T10:48

россия

украина

донбасс

владимир путин

александр нерадько

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российские следователи установят украинских силовиков, принимавших решение об обвинении главы Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки российских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале СК РФ. СБУ заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки российских военнослужащих. СБУ утверждает, что Нерадько якобы привлек четыре российские авиакомпании и их самолеты к перевозке российских военнослужащих, вооружений и боеприпасов. Нерадько предъявили обвинения в "планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны" в соответствии с уголовным кодексом Украины. "СК России даст правовую оценку действиям должностных лиц украинских компетентных органов, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности гражданина РФ... Следствие установит конкретных лиц, принимавших незаконные решения в отношении гражданина РФ", - говорится в сообщении. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230330/sbu-1861939015.html

https://ria.ru/20230310/yanukovich-1857054006.html

россия

украина

донбасс

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, донбасс, владимир путин, александр нерадько, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), служба безопасности украины, происшествия