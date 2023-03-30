https://ria.ru/20230330/aviasoobschenie-1861813917.html

Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами

Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами - РИА Новости, 30.03.2023

Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами

Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, российские авиакомпании думают над РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:40

2023-03-30T12:40

2023-03-30T13:28

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, российские авиакомпании думают над открытием рейсов в Африку, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации."В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента - Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, другие государства", - сказал Нерадько.Нерадько отметил, что сейчас авиакомпании РФ летают в 34 страны.

https://ria.ru/20230312/sudan-1857290584.html

россия

мьянма

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