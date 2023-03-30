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Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами - РИА Новости, 30.03.2023
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Туризм
 
12:40 30.03.2023 (обновлено: 13:28 30.03.2023)
https://ria.ru/20230330/aviasoobschenie-1861813917.html
Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами
Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами - РИА Новости, 30.03.2023
Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами
Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, российские авиакомпании думают над РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:40
2023-03-30T13:28
туризм
россия
мьянма
вьетнам
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туризм
новости - туризм
цены на нефть
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, российские авиакомпании думают над открытием рейсов в Африку, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации."В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента - Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, другие государства", - сказал Нерадько.Нерадько отметил, что сейчас авиакомпании РФ летают в 34 страны.
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россия, мьянма, вьетнам, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, цены на нефть, александр нерадько, совет федерации рф
Туризм, Россия, Мьянма, Вьетнам, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм, Цены на нефть, Александр Нерадько, Совет Федерации РФ
Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами

Росавиация: прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Южной Кореей

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, российские авиакомпании думают над открытием рейсов в Африку, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации.
"В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента - Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, другие государства", - сказал Нерадько.
Нерадько отметил, что сейчас авиакомпании РФ летают в 34 страны.
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ТуризмРоссияМьянмаВьетнамФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ТуризмНовости - ТуризмЦены на нефтьАлександр НерадькоСовет Федерации РФ
 
 
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