https://ria.ru/20230330/aviasoobschenie-1861813917.html
Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами
Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами - РИА Новости, 30.03.2023
Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами
Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, российские авиакомпании думают над РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:40
2023-03-30T12:40
2023-03-30T13:28
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мьянма
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россия на текущий год прорабатывает открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Монголией, Саудовской Аравией, Южной Кореей, российские авиакомпании думают над открытием рейсов в Африку, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации."В перспективе на текущий год прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, возобновление полетов во Вьетнам, Монголию, Саудовскую Аравию, Южную Корею. Российскими авиакомпаниями прорабатывается возможность начала выполнения полетов в страны африканского континента - Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис, другие государства", - сказал Нерадько.Нерадько отметил, что сейчас авиакомпании РФ летают в 34 страны.
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россия, мьянма, вьетнам, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туризм, новости - туризм, цены на нефть, александр нерадько, совет федерации рф
Туризм, Россия, Мьянма, Вьетнам, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм, Цены на нефть, Александр Нерадько, Совет Федерации РФ
Россия прорабатывает открытие авиасообщения с несколькими странами
Росавиация: прорабатывается открытие авиасообщения с Мьянмой, Вьетнамом, Южной Кореей