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В Росавиации ответили на вопрос об увеличении числа рейсов в Африку - РИА Новости, 27.07.2023
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Туризм
 
11:10 27.07.2023 (обновлено: 11:31 27.07.2023)
https://ria.ru/20230727/reysy-1886550216.html
В Росавиации ответили на вопрос об увеличении числа рейсов в Африку
В Росавиации ответили на вопрос об увеличении числа рейсов в Африку - РИА Новости, 27.07.2023
В Росавиации ответили на вопрос об увеличении числа рейсов в Африку
Количество самолетов в РФ позволяет не только обеспечивать стабильные авиаперевозки, но и развивать новые направления, в том числе в Африку; при этом необходимы РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:10
2023-07-27T11:31
туризм
африка
airbus
sukhoi superjet 100 (ssj100)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
александр нерадько
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Количество самолетов в РФ позволяет не только обеспечивать стабильные авиаперевозки, но и развивать новые направления, в том числе в Африку; при этом необходимы гарантии, что российские самолеты не будут арестованы, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько на форуме "Россия-Африка". "Сегодня воздушный флот гражданской авиации России насчитывает 1166 воздушных судов, занятых в пассажирских авиаперевозках. В эксплуатации находятся 733 самолета иностранного производства, среди которых самолеты Airbus, Boeing, а также самолеты отечественного производства - Sukhoi Superjet 100 в количестве 160 самолетов", - сказал Нерадько."Указанного количества воздушных судов достаточно не только для стабильного обслуживания текущих маршрутных сетей, но и для развития новых направлений международного авиасообщения, в том числе с государствами, расположенными в Африке. Вместе с тем нашим перевозчикам необходимы гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государств континента, а также получат необходимое наземное обслуживание и заправку авиатопливом", - продолжил он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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африка, airbus, sukhoi superjet 100 (ssj100), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика, александр нерадько, форум "россия — африка", новости - туризм
Туризм, Африка, Airbus, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика, Александр Нерадько, Форум "Россия — Африка", Новости - Туризм
В Росавиации ответили на вопрос об увеличении числа рейсов в Африку

Росавиация: для увеличения числа рейсов в Африку нужны гарантии, что самолеты не арестуют

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирские самолеты Boeing 737-800
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирские самолеты Boeing 737-800. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Количество самолетов в РФ позволяет не только обеспечивать стабильные авиаперевозки, но и развивать новые направления, в том числе в Африку; при этом необходимы гарантии, что российские самолеты не будут арестованы, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько на форуме "Россия-Африка".
"Сегодня воздушный флот гражданской авиации России насчитывает 1166 воздушных судов, занятых в пассажирских авиаперевозках. В эксплуатации находятся 733 самолета иностранного производства, среди которых самолеты Airbus, Boeing, а также самолеты отечественного производства - Sukhoi Superjet 100 в количестве 160 самолетов", - сказал Нерадько.
«
"Указанного количества воздушных судов достаточно не только для стабильного обслуживания текущих маршрутных сетей, но и для развития новых направлений международного авиасообщения, в том числе с государствами, расположенными в Африке. Вместе с тем нашим перевозчикам необходимы гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государств континента, а также получат необходимое наземное обслуживание и заправку авиатопливом", - продолжил он.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Первое пленарное заседание саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Саммит "Россия – Африка"
04:05
 
ТуризмАфрикаAirbusSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЭкономикаАлександр НерадькоФорум "Россия — Африка"Новости - Туризм
 
 
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