https://ria.ru/20230727/reysy-1886550216.html

В Росавиации ответили на вопрос об увеличении числа рейсов в Африку

В Росавиации ответили на вопрос об увеличении числа рейсов в Африку - РИА Новости, 27.07.2023

В Росавиации ответили на вопрос об увеличении числа рейсов в Африку

Количество самолетов в РФ позволяет не только обеспечивать стабильные авиаперевозки, но и развивать новые направления, в том числе в Африку; при этом необходимы РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T11:10

2023-07-27T11:10

2023-07-27T11:31

туризм

африка

airbus

sukhoi superjet 100 (ssj100)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

экономика

александр нерадько

форум "россия — африка"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_177578e9c69dfa8d3e7eb249f129b269.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Количество самолетов в РФ позволяет не только обеспечивать стабильные авиаперевозки, но и развивать новые направления, в том числе в Африку; при этом необходимы гарантии, что российские самолеты не будут арестованы, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько на форуме "Россия-Африка". "Сегодня воздушный флот гражданской авиации России насчитывает 1166 воздушных судов, занятых в пассажирских авиаперевозках. В эксплуатации находятся 733 самолета иностранного производства, среди которых самолеты Airbus, Boeing, а также самолеты отечественного производства - Sukhoi Superjet 100 в количестве 160 самолетов", - сказал Нерадько."Указанного количества воздушных судов достаточно не только для стабильного обслуживания текущих маршрутных сетей, но и для развития новых направлений международного авиасообщения, в том числе с государствами, расположенными в Африке. Вместе с тем нашим перевозчикам необходимы гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государств континента, а также получат необходимое наземное обслуживание и заправку авиатопливом", - продолжил он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230727/sammit-1886156125.html

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африка, airbus, sukhoi superjet 100 (ssj100), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика, александр нерадько, форум "россия — африка", новости - туризм