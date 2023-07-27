https://ria.ru/20230727/reysy-1886550216.html
В Росавиации ответили на вопрос об увеличении числа рейсов в Африку
В Росавиации ответили на вопрос об увеличении числа рейсов в Африку - РИА Новости, 27.07.2023
В Росавиации ответили на вопрос об увеличении числа рейсов в Африку
Количество самолетов в РФ позволяет не только обеспечивать стабильные авиаперевозки, но и развивать новые направления, в том числе в Африку; при этом необходимы РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T11:10
2023-07-27T11:10
2023-07-27T11:31
туризм
африка
airbus
sukhoi superjet 100 (ssj100)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
экономика
александр нерадько
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_177578e9c69dfa8d3e7eb249f129b269.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Количество самолетов в РФ позволяет не только обеспечивать стабильные авиаперевозки, но и развивать новые направления, в том числе в Африку; при этом необходимы гарантии, что российские самолеты не будут арестованы, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько на форуме "Россия-Африка". "Сегодня воздушный флот гражданской авиации России насчитывает 1166 воздушных судов, занятых в пассажирских авиаперевозках. В эксплуатации находятся 733 самолета иностранного производства, среди которых самолеты Airbus, Boeing, а также самолеты отечественного производства - Sukhoi Superjet 100 в количестве 160 самолетов", - сказал Нерадько."Указанного количества воздушных судов достаточно не только для стабильного обслуживания текущих маршрутных сетей, но и для развития новых направлений международного авиасообщения, в том числе с государствами, расположенными в Африке. Вместе с тем нашим перевозчикам необходимы гарантии того, что их воздушные суда не будут задержаны или арестованы на территории государств континента, а также получат необходимое наземное обслуживание и заправку авиатопливом", - продолжил он. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия - Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230727/sammit-1886156125.html
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758555343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5145c8d918fb20dae730e37d15eac730.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, airbus, sukhoi superjet 100 (ssj100), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), экономика, александр нерадько, форум "россия — африка", новости - туризм
Туризм, Африка, Airbus, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Экономика, Александр Нерадько, Форум "Россия — Африка", Новости - Туризм
В Росавиации ответили на вопрос об увеличении числа рейсов в Африку
Росавиация: для увеличения числа рейсов в Африку нужны гарантии, что самолеты не арестуют