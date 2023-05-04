https://ria.ru/20230504/moratoriy-1869629813.html

Хинштейн призвал ввести временный мораторий на использование БПЛА

Хинштейн призвал ввести временный мораторий на использование БПЛА - РИА Новости, 04.05.2023

Хинштейн призвал ввести временный мораторий на использование БПЛА

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру... РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T12:50

2023-05-04T12:50

2023-05-04T12:56

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

александр хинштейн

александр нерадько

виталий савельев

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько о введении временного моратория на использование беспилотников."Направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько о введении временного моратория на использование беспилотников (за исключением государственных нужд)", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.Как отмечает депутат, речь идет не только о воздушных беспилотниках (БПЛА), но и о наземных, подземных и о водных и надводных."Давно говорю о том, что в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу. Тем более что у нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их применение (как и оборот средств противодействия беспилотникам). Считаю, что такие законы необходимо разработать и принять в скорейшем порядке!" - заявил парламентарий.По словам Хинштейна, он также рассчитывает на скорейшее принятие законопроекта, который наделяет силовые структуры и ведомственные охраны правом пресекать движение беспилотников во всех сферах.

https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869614940.html

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр хинштейн, александр нерадько, виталий савельев