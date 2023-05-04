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Хинштейн призвал ввести временный мораторий на использование БПЛА - РИА Новости, 04.05.2023
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12:50 04.05.2023 (обновлено: 12:56 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/moratoriy-1869629813.html
Хинштейн призвал ввести временный мораторий на использование БПЛА
Хинштейн призвал ввести временный мораторий на использование БПЛА - РИА Новости, 04.05.2023
Хинштейн призвал ввести временный мораторий на использование БПЛА
Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру... РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T12:50
2023-05-04T12:56
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
александр хинштейн
александр нерадько
виталий савельев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько о введении временного моратория на использование беспилотников."Направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько о введении временного моратория на использование беспилотников (за исключением государственных нужд)", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.Как отмечает депутат, речь идет не только о воздушных беспилотниках (БПЛА), но и о наземных, подземных и о водных и надводных."Давно говорю о том, что в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу. Тем более что у нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их применение (как и оборот средств противодействия беспилотникам). Считаю, что такие законы необходимо разработать и принять в скорейшем порядке!" - заявил парламентарий.По словам Хинштейна, он также рассчитывает на скорейшее принятие законопроекта, который наделяет силовые структуры и ведомственные охраны правом пресекать движение беспилотников во всех сферах.
https://ria.ru/20230504/bespilotniki-1869614940.html
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), александр хинштейн, александр нерадько, виталий савельев
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Александр Хинштейн, Александр Нерадько, Виталий Савельев
Хинштейн призвал ввести временный мораторий на использование БПЛА

Хинштейн направил обращения Минтрансу и Росавиации о введении временного моратория на БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько о введении временного моратория на использование беспилотников.
"Направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько о введении временного моратория на использование беспилотников (за исключением государственных нужд)", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.
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Как отмечает депутат, речь идет не только о воздушных беспилотниках (БПЛА), но и о наземных, подземных и о водных и надводных.
"Давно говорю о том, что в условиях СВО беспилотники представляют собой повышенную угрозу. Тем более что у нас до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее их применение (как и оборот средств противодействия беспилотникам). Считаю, что такие законы необходимо разработать и принять в скорейшем порядке!" - заявил парламентарий.
По словам Хинштейна, он также рассчитывает на скорейшее принятие законопроекта, который наделяет силовые структуры и ведомственные охраны правом пресекать движение беспилотников во всех сферах.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Александр ХинштейнАлександр НерадькоВиталий Савельев
 
 
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