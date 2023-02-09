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Путин вручил госнаграды представителям авиаотрасли - РИА Новости, 09.02.2023
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Путин вручил госнаграды представителям авиаотрасли
Путин вручил госнаграды представителям авиаотрасли - РИА Новости, 09.02.2023
Путин вручил госнаграды представителям авиаотрасли
Президент России Владимир Путин в Государственном Кремлевском дворце вручает государственные награды представителям авиаотрасли, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-09T20:07
2023-02-09T20:30
россия
владивосток
санкт-петербург
владимир путин
виталий савельев
александр нерадько
аэрофлот
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Государственном Кремлевском дворце вручает государственные награды представителям авиаотрасли, передает корреспондент РИА Новости. Церемония приурочена к 100-летию отечественной гражданской авиации. Ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени удостоены министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько. Орден Александра Невского из рук главы государства получат председатель совета директоров АО "Международный аэропорт "Внуково" Виталий Ванцев, генеральный директор АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил Василенко, член Совета ассоциации "Клуб Ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации "Опыт" Виктор Горлов. Орден Пирогова присвоен главному врачу Центральной клинической больницы гражданской авиации Наталье Забродиной. Ордена Дружбы удостоены директор филиала публичного акционерного общества "Аэрофлот - Российские авиалинии" во Владивостоке Ирина Лапицкая, генеральный директор международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Воздушные ворота Северной столицы" (Санкт-Петербург) Леонид Сергеев. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени награждена бортпроводник авиакомпании "Победа" Виктория Голубьева. Почетное звание "Заслуженный пилот РФ" получил старший пилот-инструктор авиакомпании" Сибирь" (Новосибирская область) Олег Заика, командир летного отряда "Ютейр - Вертолетные услуги" (ХМАО) Сергей Кокорин и заместитель командира авиаэскадрильи летного отряда летного департамента "АЗУР Эйр" (Красноярский край) Николай Лимарев. Почетного звания "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" удостоены авиационный техник по приборам и электрооборудованию департамента по техническому обслуживанию воздушных судов акционерного общества "Аэрофлот - Российские авиалинии" Михаил Горюнов, тракторист филиала аэропорт "Тиличики" (Камчатский край) Валерий Писемский, первый заместитель генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов. Почетный знак "За успехи в труде" присвоен коллективу АО "Аэрофлот - Российские авиалинии".
https://ria.ru/20230209/putin-1850967944.html
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россия, владивосток, санкт-петербург, владимир путин, виталий савельев, александр нерадько, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Владивосток, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Виталий Савельев, Александр Нерадько, Аэрофлот, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
20:07 09.02.2023 (обновлено: 20:30 09.02.2023)
 
Путин вручил госнаграды представителям авиаотрасли

Путин вручил госнаграды представителям авиаотрасли в Государственном Кремлевском дворце

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин награждает медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени бортпроводницу авиакомпании "Победа" Викторию Голубьеву
Президент России Владимир Путин награждает медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени бортпроводницу авиакомпании Победа Викторию Голубьеву - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин награждает медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени бортпроводницу авиакомпании "Победа" Викторию Голубьеву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Государственном Кремлевском дворце вручает государственные награды представителям авиаотрасли, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония приурочена к 100-летию отечественной гражданской авиации.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями авиационной отрасли в день 100-летия российской гражданской авиации - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 20:03
Путин отметил роль гражданской авиации в развитии России
Ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени удостоены министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько.
Орден Александра Невского из рук главы государства получат председатель совета директоров АО "Международный аэропорт "Внуково" Виталий Ванцев, генеральный директор АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил Василенко, член Совета ассоциации "Клуб Ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации "Опыт" Виктор Горлов.
Орден Пирогова присвоен главному врачу Центральной клинической больницы гражданской авиации Наталье Забродиной.
Ордена Дружбы удостоены директор филиала публичного акционерного общества "Аэрофлот - Российские авиалинии" во Владивостоке Ирина Лапицкая, генеральный директор международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Воздушные ворота Северной столицы" (Санкт-Петербург) Леонид Сергеев.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени награждена бортпроводник авиакомпании "Победа" Виктория Голубьева.
Почетное звание "Заслуженный пилот РФ" получил старший пилот-инструктор авиакомпании" Сибирь" (Новосибирская область) Олег Заика, командир летного отряда "Ютейр - Вертолетные услуги" (ХМАО) Сергей Кокорин и заместитель командира авиаэскадрильи летного отряда летного департамента "АЗУР Эйр" (Красноярский край) Николай Лимарев.
Почетного звания "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" удостоены авиационный техник по приборам и электрооборудованию департамента по техническому обслуживанию воздушных судов акционерного общества "Аэрофлот - Российские авиалинии" Михаил Горюнов, тракторист филиала аэропорт "Тиличики" (Камчатский край) Валерий Писемский, первый заместитель генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.
Почетный знак "За успехи в труде" присвоен коллективу АО "Аэрофлот - Российские авиалинии".
Путин об отношениях с Западом: С волками жить — по-волчьи выть
Вчера, 18:52
Путин вспомнил пословицу про волков, говоря об отношениях с Западом
 
РоссияВладивостокСанкт-ПетербургВладимир ПутинВиталий СавельевАлександр НерадькоАэрофлотФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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