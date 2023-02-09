20:07 09.02.2023 (обновлено: 20:30 09.02.2023)
Путин вручил госнаграды представителям авиаотрасли
Путин вручил госнаграды представителям авиаотрасли в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин награждает медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени бортпроводницу авиакомпании "Победа" Викторию Голубьеву
Президент России Владимир Путин награждает медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени бортпроводницу авиакомпании "Победа" Викторию Голубьеву
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Государственном Кремлевском дворце вручает государственные награды представителям авиаотрасли, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония приурочена к 100-летию отечественной гражданской авиации.
Ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени удостоены министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько.
Орден Александра Невского из рук главы государства получат председатель совета директоров АО "Международный аэропорт "Внуково" Виталий Ванцев, генеральный директор АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил Василенко, член Совета ассоциации "Клуб Ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации "Опыт" Виктор Горлов.
Орден Пирогова присвоен главному врачу Центральной клинической больницы гражданской авиации Наталье Забродиной.
Ордена Дружбы удостоены директор филиала публичного акционерного общества "Аэрофлот - Российские авиалинии" во Владивостоке Ирина Лапицкая, генеральный директор международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Воздушные ворота Северной столицы" (Санкт-Петербург) Леонид Сергеев.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени награждена бортпроводник авиакомпании "Победа" Виктория Голубьева.
Почетное звание "Заслуженный пилот РФ" получил старший пилот-инструктор авиакомпании" Сибирь" (Новосибирская область) Олег Заика, командир летного отряда "Ютейр - Вертолетные услуги" (ХМАО) Сергей Кокорин и заместитель командира авиаэскадрильи летного отряда летного департамента "АЗУР Эйр" (Красноярский край) Николай Лимарев.
Почетного звания "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" удостоены авиационный техник по приборам и электрооборудованию департамента по техническому обслуживанию воздушных судов акционерного общества "Аэрофлот - Российские авиалинии" Михаил Горюнов, тракторист филиала аэропорт "Тиличики" (Камчатский край) Валерий Писемский, первый заместитель генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.
Почетный знак "За успехи в труде" присвоен коллективу АО "Аэрофлот - Российские авиалинии".