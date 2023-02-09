https://ria.ru/20230209/nagrady-1850968799.html

Путин вручил госнаграды представителям авиаотрасли

Путин вручил госнаграды представителям авиаотрасли - РИА Новости, 09.02.2023

Путин вручил госнаграды представителям авиаотрасли

Президент России Владимир Путин в Государственном Кремлевском дворце вручает государственные награды представителям авиаотрасли, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.02.2023

2023-02-09T20:07

2023-02-09T20:07

2023-02-09T20:30

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владивосток

санкт-петербург

владимир путин

виталий савельев

александр нерадько

аэрофлот

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Государственном Кремлевском дворце вручает государственные награды представителям авиаотрасли, передает корреспондент РИА Новости. Церемония приурочена к 100-летию отечественной гражданской авиации. Ордена "За заслуги перед Отечеством" третьей степени удостоены министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава Росавиации Александр Нерадько. Орден Александра Невского из рук главы государства получат председатель совета директоров АО "Международный аэропорт "Внуково" Виталий Ванцев, генеральный директор АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил Василенко, член Совета ассоциации "Клуб Ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации "Опыт" Виктор Горлов. Орден Пирогова присвоен главному врачу Центральной клинической больницы гражданской авиации Наталье Забродиной. Ордена Дружбы удостоены директор филиала публичного акционерного общества "Аэрофлот - Российские авиалинии" во Владивостоке Ирина Лапицкая, генеральный директор международного аэропорта "Симферополь" Евгений Плаксин и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Воздушные ворота Северной столицы" (Санкт-Петербург) Леонид Сергеев. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени награждена бортпроводник авиакомпании "Победа" Виктория Голубьева. Почетное звание "Заслуженный пилот РФ" получил старший пилот-инструктор авиакомпании" Сибирь" (Новосибирская область) Олег Заика, командир летного отряда "Ютейр - Вертолетные услуги" (ХМАО) Сергей Кокорин и заместитель командира авиаэскадрильи летного отряда летного департамента "АЗУР Эйр" (Красноярский край) Николай Лимарев. Почетного звания "Заслуженный работник транспорта Российской Федерации" удостоены авиационный техник по приборам и электрооборудованию департамента по техническому обслуживанию воздушных судов акционерного общества "Аэрофлот - Российские авиалинии" Михаил Горюнов, тракторист филиала аэропорт "Тиличики" (Камчатский край) Валерий Писемский, первый заместитель генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов. Почетный знак "За успехи в труде" присвоен коллективу АО "Аэрофлот - Российские авиалинии".

https://ria.ru/20230209/putin-1850967944.html

https://ria.ru/20230209/putin-1850953124.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, владивосток, санкт-петербург, владимир путин, виталий савельев, александр нерадько, аэрофлот, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)