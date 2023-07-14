https://ria.ru/20230714/aeroport-1884235214.html

Аэропорту Якутска до осени присвоят вторую погодную категорию

Аэропорту Якутска до осени присвоят вторую погодную категорию - РИА Новости, 14.07.2023

Аэропорту Якутска до осени присвоят вторую погодную категорию

Аэропорту города Якутска до осени присвоят вторую погодную категорию, самолеты смогут круглогодично садиться при условиях низкой видимости, сообщает... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:51

2023-07-14T15:51

2023-07-14T17:18

якутск

александр нерадько

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Аэропорту города Якутска до осени присвоят вторую погодную категорию, самолеты смогут круглогодично садиться при условиях низкой видимости, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска началась весной 2021 года. "После завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы главной воздушной гавани Якутии будет присвоена вторая погодная категория. Такое решение принято по итогам визита руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько. Установка нового оборудования, которая произойдет до осени текущего года, позволит самолетам садиться на взлетно-посадочную полосу с двух сторон. В условиях тумана это позволит воздушным судам не уходить на запасной аэродром", - рассказали в пресс-службе. Глава Якутии Айсен Николаев пояснил, что с установкой нового оборудования самолеты круглый год смогут садиться на полосу с двух сторон, даже при условиях низкой видимости. Это будет удобно для пассажиров, которым больше не придется приземляться на запасных аэродромах. Также отмечается, что в Якутске Нерадько провел совещание по вопросам реконструкции аэропортовых комплексов и авиационной деятельности. "В ходе него рассмотрели возможность включения еще ряда аэропортов в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, реализация второго этапа которого начнётся в 2025 году. В частности, решается вопрос реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянки, которая подвергается подтоплению во время весеннего паводка, и других аэропортов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230328/aviaperevozki-1861249279.html

https://ria.ru/20230511/zhile-1871013645.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

якутск, александр нерадько, айсен николаев