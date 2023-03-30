https://ria.ru/20230330/polety-1861818147.html

Росавиация сообщила, что полеты в новые регионы пока выполняться не будут

Росавиация сообщила, что полеты в новые регионы пока выполняться не будут - РИА Новости, 30.03.2023

Росавиация сообщила, что полеты в новые регионы пока выполняться не будут

Полеты в аэропорты новых регионов РФ пока выполняться не будут, первый в плане на восстановление - аэропорт Мариуполя, сообщил глава Росавиации Александр... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T12:48

2023-03-30T12:48

2023-03-30T13:26

россия

мариуполь

александр нерадько

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

совет федерации рф

донецкая народная республика

марат хуснуллин

владимир путин

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Полеты в аэропорты новых регионов РФ пока выполняться не будут, первый в плане на восстановление - аэропорт Мариуполя, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации."Что касается новых территорий, воздушное сообщение на аэродромы на новых территориях выполняться не будет по известным причинам. Первоочередные планы по восстановлению - аэропорт Мариуполя, в перспективе - следующие аэропорты. Соответствующие проекты реконструкции аэропортов, посадочных площадок в новых субъектах РФ нами подготовлены и переданы в министерство транспорта", - сказал Нерадько.Реконструкцию аэропорта Мариуполя планируется завершить в 2025 году, он будет международным, докладывал в марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.Разрушенный в ходе боевых действий терминал аэропорта Мариуполя могут снести и построить новый, а взлетные полосы будут модернизированы, сообщал в интервью РИА Новости премьер-министр ДНР Виталий Хоценко в октябре. Аэропорт будет гражданского и военного назначения, отмечал он.

https://ria.ru/20230324/mariupol-1860335798.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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россия, мариуполь, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), совет федерации рф, донецкая народная республика, марат хуснуллин, владимир путин