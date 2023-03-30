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Росавиация сообщила, что полеты в новые регионы пока выполняться не будут
Росавиация сообщила, что полеты в новые регионы пока выполняться не будут - РИА Новости, 30.03.2023
Росавиация сообщила, что полеты в новые регионы пока выполняться не будут
Полеты в аэропорты новых регионов РФ пока выполняться не будут, первый в плане на восстановление - аэропорт Мариуполя, сообщил глава Росавиации Александр... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T12:48
2023-03-30T12:48
2023-03-30T13:26
россия
мариуполь
александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
совет федерации рф
донецкая народная республика
марат хуснуллин
владимир путин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Полеты в аэропорты новых регионов РФ пока выполняться не будут, первый в плане на восстановление - аэропорт Мариуполя, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации."Что касается новых территорий, воздушное сообщение на аэродромы на новых территориях выполняться не будет по известным причинам. Первоочередные планы по восстановлению - аэропорт Мариуполя, в перспективе - следующие аэропорты. Соответствующие проекты реконструкции аэропортов, посадочных площадок в новых субъектах РФ нами подготовлены и переданы в министерство транспорта", - сказал Нерадько.Реконструкцию аэропорта Мариуполя планируется завершить в 2025 году, он будет международным, докладывал в марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.Разрушенный в ходе боевых действий терминал аэропорта Мариуполя могут снести и построить новый, а взлетные полосы будут модернизированы, сообщал в интервью РИА Новости премьер-министр ДНР Виталий Хоценко в октябре. Аэропорт будет гражданского и военного назначения, отмечал он.
https://ria.ru/20230324/mariupol-1860335798.html
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россия, мариуполь, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), совет федерации рф, донецкая народная республика, марат хуснуллин, владимир путин
Россия, Мариуполь, Александр Нерадько, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Совет Федерации РФ, Донецкая Народная Республика, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Росавиация сообщила, что полеты в новые регионы пока выполняться не будут
Глава Росавиации Нерадько сообщил, что полеты в новые регионы пока выполняться не будут