https://ria.ru/20230915/neradko-1896599123.html
"Норильский никель" не подтвердил информацию о назначении Нерадько
"Норильский никель" не подтвердил информацию о назначении Нерадько - РИА Новости, 15.09.2023
"Норильский никель" не подтвердил информацию о назначении Нерадько
"Норникель" не располагает информацией о назначении в компанию бывшего главы Росавиации Александра Нерадько и подтвердить её не может, заявила компания РИА... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:51
2023-09-15T17:51
2023-09-15T18:05
норильский никель
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
политика
россия
александр нерадько
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. "Норникель" не располагает информацией о назначении в компанию бывшего главы Росавиации Александра Нерадько и подтвердить её не может, заявила компания РИА Новости."Мы такой информацией не располагаем и подтвердить ее не можем", — сообщил агентству представитель компании.Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности Нерадько, и на этот место назначен Дмитрий Ядров, занимавший должность заместителя руководителя ведомства.
https://ria.ru/20230915/neradko-1896503179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норильский никель, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), политика, россия, александр нерадько
Норильский никель, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Политика, Россия, Александр Нерадько
"Норильский никель" не подтвердил информацию о назначении Нерадько
"Норникель" сообщил, что не располагает информацией о назначении Нерадько