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"Норильский никель" не подтвердил информацию о назначении Нерадько - РИА Новости, 15.09.2023
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17:51 15.09.2023 (обновлено: 18:05 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/neradko-1896599123.html
"Норильский никель" не подтвердил информацию о назначении Нерадько
"Норильский никель" не подтвердил информацию о назначении Нерадько - РИА Новости, 15.09.2023
"Норильский никель" не подтвердил информацию о назначении Нерадько
"Норникель" не располагает информацией о назначении в компанию бывшего главы Росавиации Александра Нерадько и подтвердить её не может, заявила компания РИА... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T17:51
2023-09-15T18:05
норильский никель
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
политика
россия
александр нерадько
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. "Норникель" не располагает информацией о назначении в компанию бывшего главы Росавиации Александра Нерадько и подтвердить её не может, заявила компания РИА Новости."Мы такой информацией не располагаем и подтвердить ее не можем", — сообщил агентству представитель компании.Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности Нерадько, и на этот место назначен Дмитрий Ядров, занимавший должность заместителя руководителя ведомства.
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норильский никель, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), политика, россия, александр нерадько
Норильский никель, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Политика, Россия, Александр Нерадько
"Норильский никель" не подтвердил информацию о назначении Нерадько

"Норникель" сообщил, что не располагает информацией о назначении Нерадько

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАлександр Нерадько
Александр Нерадько - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Александр Нерадько. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. "Норникель" не располагает информацией о назначении в компанию бывшего главы Росавиации Александра Нерадько и подтвердить её не может, заявила компания РИА Новости.
"Мы такой информацией не располагаем и подтвердить ее не можем", — сообщил агентству представитель компании.
Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности Нерадько, и на этот место назначен Дмитрий Ядров, занимавший должность заместителя руководителя ведомства.
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Александр Нерадько - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Биография Александра Нерадько
Вчера, 12:49
 
Норильский никельФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПолитикаРоссияАлександр Нерадько
 
 
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