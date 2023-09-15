https://ria.ru/20230915/neradko-1896599123.html

"Норильский никель" не подтвердил информацию о назначении Нерадько

"Норильский никель" не подтвердил информацию о назначении Нерадько - РИА Новости, 15.09.2023

"Норильский никель" не подтвердил информацию о назначении Нерадько

"Норникель" не располагает информацией о назначении в компанию бывшего главы Росавиации Александра Нерадько и подтвердить её не может, заявила компания РИА... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T17:51

2023-09-15T17:51

2023-09-15T18:05

норильский никель

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

политика

россия

александр нерадько

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. "Норникель" не располагает информацией о назначении в компанию бывшего главы Росавиации Александра Нерадько и подтвердить её не может, заявила компания РИА Новости."Мы такой информацией не располагаем и подтвердить ее не можем", — сообщил агентству представитель компании.Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности Нерадько, и на этот место назначен Дмитрий Ядров, занимавший должность заместителя руководителя ведомства.

https://ria.ru/20230915/neradko-1896503179.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

норильский никель, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), политика, россия, александр нерадько