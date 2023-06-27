https://ria.ru/20230627/myatezh-1880665231.html
В Госдуме предложили разоблачить фейки о "сбежавших" от мятежа чиновниках
В Госдуме предложили разоблачить фейки о "сбежавших" от мятежа чиновниках - РИА Новости, 27.06.2023
В Госдуме предложили разоблачить фейки о "сбежавших" от мятежа чиновниках
Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с предложением опубликовать списки чиновников и... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:26
2023-06-27T11:26
2023-06-27T11:26
политика
госдума рф
россия
александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_b5f0cd5cb13f980e1ecd10fb1d4522d1.jpg
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с предложением опубликовать списки чиновников и бизнесменов, покинувших страну во время мятежа 24 июня, чтобы разоблачить фейки о "разбежавшихся" чиновниках, распространившихся в интернете, которые подрывают доверие к российской власти. "Нужно прекратить фейки о разбежавшихся во время мятежа чиновниках. Предложил Росавиации опубликовать списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые уехали из России 24 июня во время попытки вооруженного мятежа", - написал Гусев в своём телеграм-канале. По его словам, во время попытки военного мятежа в СМИ и телеграм-каналах появлялась информация, что чиновники и бизнесмены стали вылетать из Москвы по мере приближения мятежников к столице, написал он в соответствующем обращении к руководителю Росавиации Александру Нерадько. "Считаю, что данная информация может распространяться разведкой западных стран и спецслужбами, чтобы разрушать доверие к российской власти", - следует из письма Гусева. По мнению депутата, в текущей ситуации необходимо максимально сохранять доверие граждан к государству, а это достигается с помощью открытой информации и своевременного реагирования на распространение фейков.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_84a65cbc77748e0daaba07fb7d5e9d44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, россия, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), попытка вооруженного мятежа
Политика, Госдума РФ, Россия, Александр Нерадько, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Попытка вооруженного мятежа
В Госдуме предложили разоблачить фейки о "сбежавших" от мятежа чиновниках
Депутат Гусев предложил Росавиации опубликовать списки покинувших Россию во время мятежа