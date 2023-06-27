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В Госдуме предложили разоблачить фейки о "сбежавших" от мятежа чиновниках - РИА Новости, 27.06.2023
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11:26 27.06.2023
https://ria.ru/20230627/myatezh-1880665231.html
В Госдуме предложили разоблачить фейки о "сбежавших" от мятежа чиновниках
В Госдуме предложили разоблачить фейки о "сбежавших" от мятежа чиновниках - РИА Новости, 27.06.2023
В Госдуме предложили разоблачить фейки о "сбежавших" от мятежа чиновниках
Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с предложением опубликовать списки чиновников и... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-27T11:26
2023-06-27T11:26
политика
госдума рф
россия
александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с предложением опубликовать списки чиновников и бизнесменов, покинувших страну во время мятежа 24 июня, чтобы разоблачить фейки о "разбежавшихся" чиновниках, распространившихся в интернете, которые подрывают доверие к российской власти. "Нужно прекратить фейки о разбежавшихся во время мятежа чиновниках. Предложил Росавиации опубликовать списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые уехали из России 24 июня во время попытки вооруженного мятежа", - написал Гусев в своём телеграм-канале. По его словам, во время попытки военного мятежа в СМИ и телеграм-каналах появлялась информация, что чиновники и бизнесмены стали вылетать из Москвы по мере приближения мятежников к столице, написал он в соответствующем обращении к руководителю Росавиации Александру Нерадько. "Считаю, что данная информация может распространяться разведкой западных стран и спецслужбами, чтобы разрушать доверие к российской власти", - следует из письма Гусева. По мнению депутата, в текущей ситуации необходимо максимально сохранять доверие граждан к государству, а это достигается с помощью открытой информации и своевременного реагирования на распространение фейков.
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политика, госдума рф, россия, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), попытка вооруженного мятежа
Политика, Госдума РФ, Россия, Александр Нерадько, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Попытка вооруженного мятежа
В Госдуме предложили разоблачить фейки о "сбежавших" от мятежа чиновниках

Депутат Гусев предложил Росавиации опубликовать списки покинувших Россию во время мятежа

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько с предложением опубликовать списки чиновников и бизнесменов, покинувших страну во время мятежа 24 июня, чтобы разоблачить фейки о "разбежавшихся" чиновниках, распространившихся в интернете, которые подрывают доверие к российской власти.
"Нужно прекратить фейки о разбежавшихся во время мятежа чиновниках. Предложил Росавиации опубликовать списки высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, которые уехали из России 24 июня во время попытки вооруженного мятежа", - написал Гусев в своём телеграм-канале. По его словам, во время попытки военного мятежа в СМИ и телеграм-каналах появлялась информация, что чиновники и бизнесмены стали вылетать из Москвы по мере приближения мятежников к столице, написал он в соответствующем обращении к руководителю Росавиации Александру Нерадько.
"Считаю, что данная информация может распространяться разведкой западных стран и спецслужбами, чтобы разрушать доверие к российской власти", - следует из письма Гусева. По мнению депутата, в текущей ситуации необходимо максимально сохранять доверие граждан к государству, а это достигается с помощью открытой информации и своевременного реагирования на распространение фейков.
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ПолитикаГосдума РФРоссияАлександр НерадькоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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