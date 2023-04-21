https://ria.ru/20230421/saudia-1866782839.html
СМИ: авиакомпания Saudia планирует запустить регулярные рейсы в Москву
СМИ: авиакомпания Saudia планирует запустить регулярные рейсы в Москву - РИА Новости, 21.04.2023
СМИ: авиакомпания Saudia планирует запустить регулярные рейсы в Москву
Саудовская авиакомпания Saudia готова запустить регулярное авиасообщение с Москвой уже в 2023 году, первые рейсы запланированы под начало туристического сезона... РИА Новости, 21.04.2023
2023-04-21T04:50
2023-04-21T04:50
2023-04-21T04:53
туризм
москва
саудовская аравия
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александр нерадько
saudia
saudi arabian airlines
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Саудовская авиакомпания Saudia готова запустить регулярное авиасообщение с Москвой уже в 2023 году, первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в странах Юго-Восточной Азии, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров авиакомпании и московских аэропортов. "Флагманский авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia (прежнее название – Saudi Arabian Airlines) в конце 2023 года намерен открыть прямые регулярные рейсы из Джидды в Москву. Первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии. На первом этапе авиакомпания будет выполнять два-три рейса в неделю", - пишет газета. Согласно данным собеседника газеты, все формальные процедуры могут затянуться на полгода, поскольку компания не торопится, но "при желании на это может уйти лишь месяц". Источник издания в "крупном московском аэропорту" подтвердил, что у компании есть такие планы и она "уже ведет переговоры с "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". В аэропортах газете на это ничего не сказали. "Ведомости" напоминают, что сейчас регулярного авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией нет. В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации сообщил, что Россия прорабатывает авиасообщение с Вьетнамом, Саудовской Аравией, Южной Кореей и Африкой. Он также отмечал, что сейчас авиакомпании РФ летают в 34 страны. В настоящее время Saudia является ведущим саудовским авиаперевозчиком.
https://ria.ru/20230420/vetnam-1866592132.html
https://ria.ru/20230419/sheremetevo-1866346759.html
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москва, саудовская аравия, россия, александр нерадько, saudia, saudi arabian airlines, шереметьево (аэропорт), в мире, новости - туризм
Туризм, Москва, Саудовская Аравия, Россия, Александр Нерадько, Saudia, Saudi Arabian Airlines, Шереметьево (аэропорт), В мире, Новости - Туризм
СМИ: авиакомпания Saudia планирует запустить регулярные рейсы в Москву
"Ведомости": авиакомпания Saudia планирует в 2023 году запустить регулярные рейсы в Москву