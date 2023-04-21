https://ria.ru/20230421/saudia-1866782839.html

СМИ: авиакомпания Saudia планирует запустить регулярные рейсы в Москву

СМИ: авиакомпания Saudia планирует запустить регулярные рейсы в Москву - РИА Новости, 21.04.2023

СМИ: авиакомпания Saudia планирует запустить регулярные рейсы в Москву

Саудовская авиакомпания Saudia готова запустить регулярное авиасообщение с Москвой уже в 2023 году, первые рейсы запланированы под начало туристического сезона... РИА Новости, 21.04.2023

2023-04-21T04:50

2023-04-21T04:50

2023-04-21T04:53

туризм

москва

саудовская аравия

россия

александр нерадько

saudia

saudi arabian airlines

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Саудовская авиакомпания Saudia готова запустить регулярное авиасообщение с Москвой уже в 2023 году, первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в странах Юго-Восточной Азии, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров авиакомпании и московских аэропортов. "Флагманский авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia (прежнее название – Saudi Arabian Airlines) в конце 2023 года намерен открыть прямые регулярные рейсы из Джидды в Москву. Первые рейсы запланированы под начало туристического сезона в Юго-Восточной Азии. На первом этапе авиакомпания будет выполнять два-три рейса в неделю", - пишет газета. Согласно данным собеседника газеты, все формальные процедуры могут затянуться на полгода, поскольку компания не торопится, но "при желании на это может уйти лишь месяц". Источник издания в "крупном московском аэропорту" подтвердил, что у компании есть такие планы и она "уже ведет переговоры с "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково". В аэропортах газете на это ничего не сказали. "Ведомости" напоминают, что сейчас регулярного авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией нет. В конце марта глава Росавиации Александр Нерадько в ходе круглого стола в Совете Федерации сообщил, что Россия прорабатывает авиасообщение с Вьетнамом, Саудовской Аравией, Южной Кореей и Африкой. Он также отмечал, что сейчас авиакомпании РФ летают в 34 страны. В настоящее время Saudia является ведущим саудовским авиаперевозчиком.

https://ria.ru/20230420/vetnam-1866592132.html

https://ria.ru/20230419/sheremetevo-1866346759.html

москва

саудовская аравия

россия

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