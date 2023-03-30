https://ria.ru/20230330/sbu-1861939015.html
СБУ заочно обвинила главу Росавиации в перевозке российских военных
СБУ заочно обвинила главу Росавиации в перевозке российских военных - РИА Новости, 30.03.2023
СБУ заочно обвинила главу Росавиации в перевозке российских военных
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки российских военнослужащих,... РИА Новости, 30.03.2023
2023-03-30T18:12
2023-03-30T18:12
2023-03-30T18:12
россия
украина
донбасс
александр нерадько
владимир путин
служба безопасности украины
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки российских военнослужащих, сообщили в четверг в ведомстве. "В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Александра Нерадько", - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. СБУ утверждает, что Нерадько якобы привлек четыре российские авиакомпании и их самолеты к перевозке российских военнослужащих, вооружений и боеприпасов. Нерадько предъявили обвинения в "планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны" в соответствии с уголовным кодексом Украины. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия, украина, донбасс, александр нерадько, владимир путин, служба безопасности украины, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Украина, Донбасс, Александр Нерадько, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
СБУ заочно обвинила главу Росавиации в перевозке российских военных
СБУ заочно обвинила главу Росавиации Нерадько в перевозке российских военных