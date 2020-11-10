https://ria.ru/20201110/transport-1583966119.html

Путин назначил Савельева на пост министра транспорта

Путин назначил Савельева на пост министра транспорта

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:50

2020-11-10T16:50

2020-11-10T16:53

министерство транспорта рф (минтранс россии)

виталий савельев

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155179/27/1551792701_0:195:2650:1686_1400x0_80_0_0_35d73b21aca44f1b34dc34b213e99a68.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ, сообщается на сайте Кремля."В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Савельева Виталия Геннадьевича министром транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил Госдуме назначить главой Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева. Евгений Дитрих, занимавший с мая 2018 года пост министра транспорта России, был отправлен в отставку также 9 ноября.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьер-министра, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.

https://ria.ru/20201110/novak-1583965663.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство транспорта рф (минтранс россии), виталий савельев, владимир путин, политика