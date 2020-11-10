Путин назначил Савельева на пост министра транспорта
16:50 10.11.2020 (обновлено: 16:53 10.11.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" Виталий Савельев на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ, сообщается на сайте Кремля.
"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Савельева Виталия Геннадьевича министром транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил Госдуме назначить главой Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева. Евгений Дитрих, занимавший с мая 2018 года пост министра транспорта России, был отправлен в отставку также 9 ноября.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьер-министра, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.