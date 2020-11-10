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Путин назначил Савельева на пост министра транспорта
Путин назначил Савельева на пост министра транспорта
Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:50
2020-11-10T16:53
министерство транспорта рф (минтранс россии)
виталий савельев
владимир путин
политика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ, сообщается на сайте Кремля."В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Савельева Виталия Геннадьевича министром транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил Госдуме назначить главой Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева. Евгений Дитрих, занимавший с мая 2018 года пост министра транспорта России, был отправлен в отставку также 9 ноября.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьер-министра, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
https://ria.ru/20201110/novak-1583965663.html
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министерство транспорта рф (минтранс россии), виталий савельев, владимир путин, политика

Путин назначил Савельева на пост министра транспорта

16:50 10.11.2020 (обновлено: 16:53 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" Виталий Савельев на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019
Генеральный директор ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталий Савельев на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу "Аэрофлота" Виталия Савельева на пост министра транспорта РФ, сообщается на сайте Кремля.
"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Савельева Виталия Геннадьевича министром транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил Госдуме назначить главой Минтранса главу "Аэрофлота" Виталия Савельева. Евгений Дитрих, занимавший с мая 2018 года пост министра транспорта России, был отправлен в отставку также 9 ноября.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в Конституцию РФ, Госдума утверждает министров по предложению премьер-министра, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Советом Федерации. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
Президент РФ Владимир Путин во время проведения в режиме видеоконференции расширенного заседания президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
16:48
Путин назначил новых министров и вице-премьера
 
Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Виталий СавельевВладимир ПутинПолитика
 
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