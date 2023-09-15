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Мишустин освободил Нерадько от должности главы Росавиации - РИА Новости, 15.09.2023
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11:34 15.09.2023 (обновлено: 17:36 15.09.2023)
https://ria.ru/20230915/neradko-1896482603.html
Мишустин освободил Нерадько от должности главы Росавиации
Мишустин освободил Нерадько от должности главы Росавиации - РИА Новости, 15.09.2023
Мишустин освободил Нерадько от должности главы Росавиации
Главу Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько освободили от должности, этот пост займет Дмитрий Ядров, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T11:34
2023-09-15T17:36
александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главу Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько освободили от должности, этот пост займет Дмитрий Ядров, сообщили в пресс-службе правительства. &quot;Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин&quot;, — уточнили в кабмине.Перед этим Ядров занимал пост замглавы Росавиации.Нерадько родился 4 апреля 1961 года в Москве. Окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (ныне Московский государственный технический университет гражданской авиации). Он возглавил Росавиацию в 2009 году. В 2000-2004 и 2020-2021 годах занимал пост первого заместителя министра транспорта.Ядров родился в 1988 году. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства". Работал на разных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения. В 2019-м перешел в Росавиацию, где на посту заместителя руководителя координировал работу структурных подразделений по организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов.
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александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), михаил мишустин
Александр Нерадько, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Михаил Мишустин
Мишустин освободил Нерадько от должности главы Росавиации

Нерадько снят с должности главы Росавиации, его сменил замруководителя Ядров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександр Нерадько
Александр Нерадько - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Александр Нерадько. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главу Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько освободили от должности, этот пост займет Дмитрий Ядров, сообщили в пресс-службе правительства.
«

"Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — уточнили в кабмине.

Перед этим Ядров занимал пост замглавы Росавиации.
Нерадько родился 4 апреля 1961 года в Москве. Окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (ныне Московский государственный технический университет гражданской авиации). Он возглавил Росавиацию в 2009 году. В 2000-2004 и 2020-2021 годах занимал пост первого заместителя министра транспорта.
Ядров родился в 1988 году. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства". Работал на разных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения.
В 2019-м перешел в Росавиацию, где на посту заместителя руководителя координировал работу структурных подразделений по организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов.
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько во время интервью журналистам в аэропорту Жуковский - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Биография Александра Нерадько
4 апреля 2021, 01:36
 
Александр НерадькоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Михаил Мишустин
 
 
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