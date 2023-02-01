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В Росавиации сообщили, что на западных лайнерах можно летать до 2030 года
В Росавиации сообщили, что на западных лайнерах можно летать до 2030 года - РИА Новости, 01.02.2023
В Росавиации сообщили, что на западных лайнерах можно летать до 2030 года
Российские самолеты с налаживанием их серийного производства будут постепенно вытеснять западные в парке отечественных авиакомпаний, сообщил глава Росавиации... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:30
2023-02-01T11:30
2023-02-01T11:43
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александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
рбк (медиагруппа)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские самолеты с налаживанием их серийного производства будут постепенно вытеснять западные в парке отечественных авиакомпаний, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. Отвечая на вопрос, как долго российские авиакомпании смогут эксплуатировать западные самолеты, в интервью РБК Нерадько сказал: "С учетом запаса их ресурса и технических работ по поддержанию летной годности до 2030 года спокойно можно летать". По его словам, с налаживанием серийного производства Superjet New, МС-21 и других отечественных бортов должно наблюдаться постепенное вытеснение западных самолетов. "Будем переходить на свою отечественную технику, заново создавать свой воздушный флот", – продолжил он. Отвечая на вопрос, останутся ли российские перевозчики конкурентоспособными на глобальном рынке, глава Росавиации ответил утвердительно. "А что касается внутренних перевозок, то об этом вообще речи не должно идти. Надо летать на своих самолетах и вертолетах", – заключил Нерадько.
https://ria.ru/20230124/aviakompanii-1847125919.html
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новости - туризм, туризм, туристы, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), рбк (медиагруппа), sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, самолеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Александр Нерадько, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), РБК (медиагруппа), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21, Самолеты
11:30 01.02.2023 (обновлено: 11:43 01.02.2023)
В Росавиации сообщили, что на западных лайнерах можно летать до 2030 года
Нерадько: российские самолеты будут вытеснять западные в парке отечественных авиакомпаний