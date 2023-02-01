Рейтинг@Mail.ru
В Росавиации сообщили, что на западных лайнерах можно летать до 2030 года - РИА Новости, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230201/rosaviatsiya-1848881235.html
В Росавиации сообщили, что на западных лайнерах можно летать до 2030 года
В Росавиации сообщили, что на западных лайнерах можно летать до 2030 года - РИА Новости, 01.02.2023
В Росавиации сообщили, что на западных лайнерах можно летать до 2030 года
Российские самолеты с налаживанием их серийного производства будут постепенно вытеснять западные в парке отечественных авиакомпаний, сообщил глава Росавиации... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:30
2023-02-01T11:43
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
александр нерадько
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
рбк (медиагруппа)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603967564_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_e4a9e28c52ae7c7caad31ed4a912fba8.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские самолеты с налаживанием их серийного производства будут постепенно вытеснять западные в парке отечественных авиакомпаний, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. Отвечая на вопрос, как долго российские авиакомпании смогут эксплуатировать западные самолеты, в интервью РБК Нерадько сказал: "С учетом запаса их ресурса и технических работ по поддержанию летной годности до 2030 года спокойно можно летать". По его словам, с налаживанием серийного производства Superjet New, МС-21 и других отечественных бортов должно наблюдаться постепенное вытеснение западных самолетов. "Будем переходить на свою отечественную технику, заново создавать свой воздушный флот", – продолжил он. Отвечая на вопрос, останутся ли российские перевозчики конкурентоспособными на глобальном рынке, глава Росавиации ответил утвердительно. "А что касается внутренних перевозок, то об этом вообще речи не должно идти. Надо летать на своих самолетах и вертолетах", – заключил Нерадько.
https://ria.ru/20230124/aviakompanii-1847125919.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603967564_106:0:2575:1852_1920x0_80_0_0_f822dc7ae3976ed2cf777dbeeb956e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, александр нерадько, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), рбк (медиагруппа), sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, самолеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Александр Нерадько, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), РБК (медиагруппа), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21, Самолеты
11:30 01.02.2023 (обновлено: 11:43 01.02.2023)
 
В Росавиации сообщили, что на западных лайнерах можно летать до 2030 года

Нерадько: российские самолеты будут вытеснять западные в парке отечественных авиакомпаний

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российские самолеты с налаживанием их серийного производства будут постепенно вытеснять западные в парке отечественных авиакомпаний, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.
Отвечая на вопрос, как долго российские авиакомпании смогут эксплуатировать западные самолеты, в интервью РБК Нерадько сказал: "С учетом запаса их ресурса и технических работ по поддержанию летной годности до 2030 года спокойно можно летать".
По его словам, с налаживанием серийного производства Superjet New, МС-21 и других отечественных бортов должно наблюдаться постепенное вытеснение западных самолетов. "Будем переходить на свою отечественную технику, заново создавать свой воздушный флот", – продолжил он.
Отвечая на вопрос, останутся ли российские перевозчики конкурентоспособными на глобальном рынке, глава Росавиации ответил утвердительно. "А что касается внутренних перевозок, то об этом вообще речи не должно идти. Надо летать на своих самолетах и вертолетах", – заключил Нерадько.
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 16:19Туризм
Российские авиакомпании в 2022 году перевезли 95 миллионов человек
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыАлександр НерадькоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РБК (медиагруппа)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)МС-21Самолеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала