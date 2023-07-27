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Военные перевороты в мире в 2014-2023 годах

Военные перевороты в мире в 2014-2023 годах - РИА Новости, 27.07.2023

Военные перевороты в мире в 2014-2023 годах

в Нигере военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Мохамеда Базума заявил, что армия не поддержала... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:11

2023-07-27T13:11

2023-07-27T13:11

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переворот

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26 июля 2023 года в Нигере военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Мохамеда Базума заявил, что армия не поддержала антигосударственный мятеж военных и выдвинула им ультиматум. По информации портала Jeune Afrique, предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани. Портал сообщал о переговорах для предотвращения конфронтации между военными гвардии и остальной армией. Телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники передавал, что президент отклонил требование мятежников подписать заявление об отставке.В ночь на 27 июля нигерские военные в ходе выступления по национальному телевидению заявили, что свергли президента Мохамеда Базума. Они также объявили о закрытии границ, введении комендантского часа на территории всего государства и приостановке работы всех учреждений. Министр иностранных дел и исполняющий обязанности главы правительства Нигера Асуми Масуду заявил, что Мохамед Базум "удерживается в своей резиденции, он в добром здравии".24 января 2022 года в Буркина-Фасо мятежники захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить. Президентом страны и командующим вооруженными силами был назначен лидер мятежников подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. В ночь на 1 октября в Буркина-Фасо произошел новый военный переворот. Группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода под руководством подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы. Позднее он заявил о готовности добровольно уйти в отставку в случае выполнении мятежниками нескольких условий. Дамиба, в частности, попросил гарантировать ему и лояльным солдатам безопасность, к середине 2024 года восстановить в стране конституционный порядок и провести новые президентские выборы. 2 октября стало известно, что Поль-Анри Сандаого Дамиба покинул страну. 6 октября стало известно, что новый военный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре официально назначен президентом страны. 5 сентября 2021 года офицеры гвинейских сил специального назначения во главе с полковником Мамади Думбуя, который ранее служил во французском иностранном легионе, задержали президента страны Альфа Конде, позже объявили о роспуске госинститутов, прекращении действия конституции и закрытии границ этой африканской страны. По словам Думбуя, президент страны Конде находится под контролем военных в безопасном месте. Военные подчеркнули, что не поддадутся никакому давлению, а Конде получит гуманное обращение. Конде возглавлял страну с 2010 года. В марте 2020 года на референдуме были одобрены поправки к конституции, позволившие ему занимать пост еще два срока. Оппозиция референдум бойкотировала, в ходе беспорядков погибли более 40 человек. 1 октября полковник Мамади Думбуя был приведен к присяге в качестве президента переходного периода. В январе 2022 года Коде разрешили поехать в ОАЭ для лечения, в апреле он вернулся в страну. В мае 2022 года Альфа Конде отправился в Турцию на лечение. В марте 2023 года СМИ сообщали, что Альфа Конде находится в Стамбуле. 1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки. Они обвинили бывшую правящую партию НЛД в подтасовке в свою пользу всеобщих выборов, которые прошли в Мьянме в ноябре 2020 года. Гражданские власти отказались принять к сведению результаты армейского расследования предполагаемых махинаций на выборах, как и начать собственное расследование. Военные арестовали гражданских лидеров страны, заведя на них ряд административных и уголовных дел, блокировали первое заседание первой сессии парламента нового созыва, избранного на ноябрьских выборах, а затем распустили национальную избирательную комиссию и создали новую, заявив, что власть снова перейдет к гражданскому правительству после окончания действия режима ЧП, который введен на два года, и новых выборов. 1 августа созданный пришедшими к власти военными Государственный административный совет Мьянмы объявил о формировании временного правительства страны. Согласно указу, верховный главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн стал премьер-министром страны. Действия военных вызвали массовое протестное движение, перешедшее после многомесячных уличных столкновений демонстрантов и полиции, в которых погибли более тысячи человек, к вооруженной борьбе против военного правительства. Оппозиция создала подпольное альтернативное Правительство национального единства, в которое вошли бывшие депутаты и функционеры НЛД и представители этнических политических сил, которое является вдохновителем протестных акций и вооруженной борьбы. 18 августа 2020 года в Мали на военной базе близ столицы Бамако начался мятеж. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства. Военные призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам, заявили о закрытии границ и введении комендантского часа и объявили о создании Национального комитета для спасения народа, главой которого был назначен полковник Ассими Гоита. 27 августа было объявлено об освобождении захваченного в ходе военного переворота президента Ибрагима Бубакар Кейта. 12 сентября военные Мали после переговоров с политическими лидерами и представителями гражданского общества утвердили "основной закон и дорожную карту переходного периода" в стране. Стороны решили, что переходный период продлится 18 месяцев, и будет сформировано временное правительство. За это время в стране должны быть организованы всеобщие выборы. 25 сентября бывший министр обороны Мали Ба Ндау вступил в должность президента страны на переходный период, полковник Ассими Гойта принес присягу вице-президента. Премьер-министром страны стал экс-глава МИД Моктар Уан. 18 января 2021 года своим указом временные власти Мали распустили Национальный комитет спасения народа (CNSP). 24 мая 2021 года Ба Ндау и временного премьер-министра Моктара Уана задержали военные. Позже, находясь под стражей, они оба подали в отставку. После этого их отпустили. Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гойту временным президентом страны. В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа 2019 года глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года. Военные и гражданские власти договорились о переходном периоде для проведения масштабных политических и экономических реформ. 25 октября 2021 года суданские военные задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране. Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству. Вслед за отставкой Хамдока в стране с новой силой возобновились протесты демонстрантов, выступающих против власти военных. 15 ноября 2017 года военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе (1924-2019). 19 ноября находившегося под домашним арестом Мугабе лишили руководящих постов в партии "Зимбабвийский африканский национальный союз – Патриотический фронт" (ZANU-PF). После чего ЦК партии призвал Мугабе сложить с себя полномочия главы государства до полудня 20 ноября, в противном случае против него могла быть инициирована процедура импичмента. 22 ноября президент Зимбабве Роберт Мугабе заявил о своей отставке 6 сентября 2019 года Роберт Мугабе скончался в больнице в Сингапуре. 19 сентября 2015 года в Букина-Фасо произошел государственный переворот. Военные руководители задержали исполняющего обязанности президента Буркина-Фасо Мишеля Кафандо, временного премьера Исаака Зиду и других министров, после чего заявили о смещении и. о. главы государства и прекращении работы временного правительства. Позже политики были освобождены, а лидеры переворота и лояльные правительству войска подписали соглашение о предотвращении насилия в столице страны Уагадугу. В мае 2014 года в Таиланде на фоне массовых оппозиционных демонстраций и уличных столкновений произошел военный переворот, совершенный под лозунгами национального примирения после многолетнего политического конфликта сторонников и противников политического клана Чинават. Конфликт, начавшийся в 2005 году, неоднократно приводил к массовым уличным акциям и кровопролитию. Возглавивший переворот командующий сухопутных войск генерал Прают Чан-Оча встал во главе Национального совета мира и порядка (НСМП), военного правительства с законодательными полномочиями. Конституция была отменена, вместо нее введен в действие временный основной закон, а затем военными были созданы временный парламент, состоявший из назначенных депутатов, и кабинет министров, который также возглавил генерал Чан-Оча. Всякая политическая деятельность в стране была запрещена вплоть до особого распоряжения. За четыре года власти НСМП была принята новая постоянная конституция Таиланда и разработано новое избирательное законодательство. 24 марта 2019 года в Таиланде прошли выборы в парламент. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, переворот