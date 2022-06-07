В Судане погиб сотый демонстрант
Комитет врачей: в Судане погиб сотый демонстрант
Судан перед референдумом . Архивное фото
КАИР, 6 июн - РИА Новости. Протестующий погиб в суданском Омдурмане при разгоне протестов силовиками, сообщил оппозиционный Центральный комитет врачей страны.
По данным медиков, с начала протестов в октябре 2021 года погибли уже 100 демонстрантов.
Протесты в Судане проходят еженедельно, демонстранты выступают против власти военных. В конце мая лидер переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан отменил чрезвычайное положение во всех районах страны, введенное осенью прошлого года. По данным комитета адвокатов, власти также отпустили на свободу более 30 лидеров протестов, еще порядка 89 активистов и лидеров протестного движения остаются под стражей в различных тюрьмах страны.
Суданские военные 25 октября 2021 года задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.
Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству. Спецпредставитель генерального секретаря ООН Волкер Пертес после этого объявил о запуске консультаций между политическими сторонами Судана. Оппозиция заявила о неприятии инициативы ООН, так как она способствует примирению с "преступниками".
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