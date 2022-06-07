https://ria.ru/20220607/sudan-1793616999.html

В Судане погиб сотый демонстрант

В Судане погиб сотый демонстрант - РИА Новости, 07.06.2022

В Судане погиб сотый демонстрант

Протестующий погиб в суданском Омдурмане при разгоне протестов силовиками, сообщил оппозиционный Центральный комитет врачей страны. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T00:00

2022-06-07T00:00

2022-06-07T00:00

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КАИР, 6 июн - РИА Новости. Протестующий погиб в суданском Омдурмане при разгоне протестов силовиками, сообщил оппозиционный Центральный комитет врачей страны."Протестующий, личность которого пока не установлена, скончался предположительно от выстрела в грудь во время разгона "силами переворота" протестной акции 6 июня", - сообщил комитет в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).По данным медиков, с начала протестов в октябре 2021 года погибли уже 100 демонстрантов.Протесты в Судане проходят еженедельно, демонстранты выступают против власти военных. В конце мая лидер переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан отменил чрезвычайное положение во всех районах страны, введенное осенью прошлого года. По данным комитета адвокатов, власти также отпустили на свободу более 30 лидеров протестов, еще порядка 89 активистов и лидеров протестного движения остаются под стражей в различных тюрьмах страны.Суданские военные 25 октября 2021 года задержали премьера Судана Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Позже Хамдока поместили под домашний арест. В конце ноября суданские военные и отстраненный от власти премьер договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране.Второго января 2022 года Хамдок на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил, что уходит в отставку, и призвал к диалогу между политическими сторонами для перехода к гражданскому и демократическому государству. Спецпредставитель генерального секретаря ООН Волкер Пертес после этого объявил о запуске консультаций между политическими сторонами Судана. Оппозиция заявила о неприятии инициативы ООН, так как она способствует примирению с "преступниками".** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220521/pshenitsa-1789920591.html

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в мире, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок, судан, россия, оон, facebook