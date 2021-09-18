https://ria.ru/20210918/gvineya-1750671139.html
Военные в Гвинее заявили, что свергнутый президент останется в стране
Военные в Гвинее заявили, что свергнутый президент останется в стране - РИА Новости, 18.09.2021
Военные в Гвинее заявили, что свергнутый президент останется в стране
Созданный военными в Гвинее Национальный комитет по сплочению и развитию (CNRD) заявил, что свергнутый президент страны Альфа Конде не покинет Гвинею. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T13:43
2021-09-18T13:43
2021-09-18T13:43
в мире
конакри (город)
аккра
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алассан драман уаттара
альфа конде
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Созданный военными в Гвинее Национальный комитет по сплочению и развитию (CNRD) заявил, что свергнутый президент страны Альфа Конде не покинет Гвинею.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте."Вопреки предполагаемым слухам о переговорах между CNRD и ЭКОВАС (Экономическое сообщество западноафриканских государств - ред.) относительно возможного выезда с территории (страны - ред.) бывшего президента республики, CNRD и его председатель полковник Мамади Думбуя хотели бы заверить национальную и международную общественность в том, что бывший президент республики находится и останется в Гвинее", - цитирует заявление CNRD издание Guinee Matin.Военные подчеркнули, что не поддадутся никакому давлению, а Конде получит гуманное обращение.В пятницу 17 сентября президент Ганы Нана Акуфо-Аддо и глава Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара прибыли в столицу Гвинеи Конакри для проведения переговоров с совершившими переворот военными мятежниками, чтобы обсудить будущее свергнутого президента страны Альфы Конде.В четверг 16 сентября в столице Ганы Аккре прошел чрезвычайный саммит ЭКОВАС, на котором было принято решение потребовать у Гвинеи проведения выборов в течение полугода, а также ввести санкции в отношении ряда военных, причастных к свержению президента Альфы Конде.
https://ria.ru/20210910/gvineya-1749531638.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/gvineya-1749241882.html
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в мире, конакри (город), аккра, гана, алассан драман уаттара, альфа конде
Военные в Гвинее заявили, что свергнутый президент останется в стране
Военные в Гвинее заявили, что свергнутый президент Альфа Конде останется в стране