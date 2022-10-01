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Посольство Франции в Буркина-Фасо отрицает участие армии в перевороте
Посольство Франции в Буркина-Фасо отрицает участие армии в перевороте - РИА Новости, 01.10.2022
Посольство Франции в Буркина-Фасо отрицает участие армии в перевороте
Посольство Франции в Буркина-Фасо отрицает сведения об причастности французской армии к происходящему в стране. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T17:22
2022-10-01T17:22
2022-10-01T17:22
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Посольство Франции в Буркина-Фасо отрицает сведения об причастности французской армии к происходящему в стране.Ранее СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ."Посольство категорически отрицает какую-либо причастность французской армии к событиям последних часов и слухи, согласно которым власти Буркина-Фасо были приняты французскими военными или находятся под их защитой", - говорится в сообщении представительства в Twitter.Мятежники в Буркина-Фасо 24 января захватили власть от имени "Патриотического движения за сохранение и восстановление", которое возглавлял 41-летний подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба. Они заявили, что отправили в отставку президента страны Рока Марка Каборе, правительство страны распущено, действие конституции приостанавливается. Позднее конституцию мятежники решили восстановить.
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в мире, буркина-фасо, франция, twitter
В мире, Буркина-Фасо, Франция, Twitter
Посольство Франции в Буркина-Фасо отрицает участие армии в перевороте
Посольство Франции в Буркина-Фасо отрицает участие французской армии в перевороте в стране